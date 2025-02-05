Часть проектов НПА будут проходить государственную экологическую экспертизу

МЭПР подготовило изменения и дополнения в Правила проведения государственной экологической экспертизы сообщает Zakon.kz.

Так, в правило вносится дополнение, в котором говорится, что проекты нормативных правовых актов, положения которых могут оказать влияние на состояние окружающей среды или регулировать использование природных ресурсов, подлежат государственной экологической экспертизе для оценки возможных последствий их реализации.

Проекты нормативных правовых актов подлежат государственной экологической экспертизе, если они соответствуют хотя бы одному из следующих критериев:

устанавливают правовые механизмы регулирования в области охраны окружающей среды, использования природных ресурсов, охраны природы и природопользования;

определяют меры по обеспечению качества благоприятной окружающей среды, организации рационального природопользования, экономии и вторичному использованию ресурсов, перспективы выполнения природоохранных задач;

реализация может привести к загрязнению воздуха, водных ресурсов, земель, а также к увеличению образования отходов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ;

регулируют экономическую деятельность, которая может вызвать негативные воздействия на окружающую среду, например, промышленное производство, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, строительство, энергетика, транспорт;

международные договоры, находящиеся в процессе подписания и разработки, если их положения могут оказать негативное воздействие на окружающую среду или изменить порядок использования природных ресурсов;

влияют на использование природных ресурсов, защиту окружающей среды, охрану биоразнообразия и контроль за выбросами загрязняющих веществ;

регламентируют деятельность в экологически уязвимых и особо охраняемых природных территориях, лесных и водных ресурсах, охрану фауны и флоры;

регулируют численность популяций животных в целях сохранения биологического равновесия в природных экосистемах;

устанавливают нормативы и лимиты изъятия видов животных, являющихся объектом охоты, и лимиты изъятия рыбных ресурсов и других водных животных.

Не являются объектами государственной экологической экспертизы проекты нормативных правовых актов:

в сферах государственного имущества, образования, жилищных отношений, адвокатской деятельности и юридической помощи, социальной защиты, разрешений и уведомлений, реабилитации и банкротства, регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций, финансового, налогового, таможенного, трудового, брачно-семейного законодательства, уголовно-процессуального, гражданского процессуального законодательства РК, законодательства республики об административных правонарушениях;

Национального Банка РК и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

международные договоры, ратифицированные республикой, а также регуляторные механизмы или требования таких договоров, имплементированные или планируемые к имплементации в законодательство РК;

документы, содержащие исключительно положения о ратификации ранее подписанных международных соглашений представителем РК, а также о присоединении (подписании, ратификации) к действующим международным соглашениям;

разработанные на основании научных исследований, обоснований или иных научных работ и документаций, которые ранее получили положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Как поясняется, поправки направлены на установление четких критериев, определяющих, какие проекты нормативных правовых актов подлежат государственной экологической экспертизе, балансирует между необходимостью экологического контроля и снижением административной нагрузки, а также позволяет:

предотвратить принятие экологически опасных НПА;

интегрировать принципы устойчивого развития в законодательство;

исключить лишние экспертизы, оптимизировав процесс принятия НПА;

выполнить международные обязательства Казахстана.

"Это необходимый механизм для защиты окружающей среды на этапе разработки правовых норм", – заключили в МЭПР.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 февраля.