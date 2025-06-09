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Право

Изменились правила проведения экологической экспертизы

Министерство экологии и природных ресурсов РК, МЭПР РК, Министерство туризма и спорта РК, МТС РК, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 11:08 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Приказом и.о. министра экологии и природных ресурсов от 30 мая 2025 года внесены изменения в Правила проведения государственной экологической экспертизы, сообщает Zakon.kz.

В частности, дополнено, что обязательной государственной экологической экспертизе подлежат проекты нормативов эмиссий, проекты программы управления отходами объекта I категории, который эксплуатируется на основании комплексного экологического разрешения, выданного до 1 июля 2021 года.

Вместе с тем уточняется, что экологической экспертизе подлежат проекты хозяйственной деятельности, которая может оказывать воздействие на окружающую среду сопредельных государств, или для осуществления которой необходимо использование общих с сопредельными государствами природных объектов, либо которая затрагивает интересы сопредельных государств, в том числе по комплексу "Байконур", определенные международными договорами РК.

Порядок и механизм проведения оценки воздействия на окружающую среду в районах падения отделяющихся частей ракет-носителей определяются по Методике оценки воздействия на окружающую среду в районах падения отделяющихся частей ракет-носителей.

Также уточняется, что положительным результатом осуществления государственной экологической экспертизы является выдача заключения государственной экологической экспертизы. В заключении указывается вывод "согласовывает".

При этом добавлено, что в случае несоответствия документации, представленной на государственную экологическую экспертизу, требованиям экологического законодательства РК, неустранения мотивированных замечаний, а также по основаниям, указанным в пункте 9 приложений 5 и 6 к Правилам, выносится отрицательное заключение государственной экологической экспертизы.

Результатом осуществления государственной экологической экспертизы является мотивированный отказ в оказании государственной услуги с выводом "отказывает в оказании государственных услуг".

Результат оказания госуслуги направляется в форме электронного документа, подписанного ЭЦП руководителя услугодателя в "личный кабинет" заявителя.

Услугодатель в течение 25 рабочих дней с момента регистрации заявления направляет посредством портала к услугополучателю:

  • заключение государственной экологической экспертизы с выводом "согласовывается" в случае отсутствия замечаний;
  • для доработки в случае наличия мотивированных замечаний по содержанию представленных документов.

Услугополучатель в течение 10 рабочих дней представляет услугодателю доработанные документы со дня получения мотивированных замечаний.

В случае устранения услугополучателем мотивированных замечаний исполнитель услугодателя в течение 10 рабочих дней подготавливает заключение государственной экологической экспертизы с выводом "согласовывается".

Приказ вводится в действие с 16 июня 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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