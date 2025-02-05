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Право

Мажилис ратифицировал соглашение о деятельности центра промышленной кооперации "Центральная Азия"

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 13:34 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 5 февраля 2025 года ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", сообщает Zakon.kz.

Центр будет расположен вблизи контрольно-пропускных пунктов "Атамекен" (Казахстан) и "Гулистан" (Узбекистан) и включать производственные площадки, склады, а также транспортную инфраструктуру. Это позволит ускорить грузоперевозки, снизить логистические затраты, сократить число участников в цепочке поставок, уменьшить конечную стоимость продукции для потребителей, повысить скорость поставок и развивать производственную кооперацию в рамках коридора Север – Юг.

"Согласно соглашению, общая площадь Центра составит 100 гектаров, из которых 50 гектаров – казахстанская часть, 50 гектаров – узбекская. Определенной территории будет присвоен статус региональной индустриальной зоны. Инфраструктура Центра будет построена за счет внебюджетных средств", – сказал министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

Он отметил, что акимат Туркестанской области провел открытый конкурс и определил основного инвестора. Он вложит средства во внутреннюю и внешнюю инфраструктуру Центра. В настоящее время инвестор занимается разработкой проектно-сметной документации для обеспечения Центра необходимой инфраструктурой.

Технические и строительные работы планируется завершить в четвертом квартале 2026 года, а официальное открытие намечено на первую половину 2027 года.

"Центр окажет поддержку в создании новых производств и рабочих мест, переработке сельскохозяйственной и промышленной продукции, развитии машиностроения, металлообработки, фармацевтики, электротехники, химической, кожевенной, текстильной и швейной промышленности", – добавил министр.

Кроме того, будет реализован проект компании Global Textile по производству готовой текстильной продукции.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Узбекистан переходят на новый уровень транзитно-транспортных отношений.

Бауыржан Муканов
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