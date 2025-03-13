Сенат ратифицировал соглашение с Узбекистаном о деятельности центра промышленной кооперации "Центральная Азия"

Депутаты Сената 13 марта 2025 года на пленарном заседании ратифицировали межправительственное соглашение с Узбекистаном о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", передает корреспондент Zakon.kz.

Центр будет состоять из казахстанской и узбекской частей. Каждая часть центра находится под юрисдикцией своего государства. Основными задачами центра являются создание благоприятных условий для развития межгосударственных кооперационных связей, интегрирование малых и средних промышленных предприятий государств сторон в международную цепочку добавленной стоимости.

Управлять центром с казахстанской стороны будет Министерство торговли и интеграции, с узбекской – Министерство инвестиций, промышленности и торговли. Центр расположен на приграничных территориях государств сторон по обе стороны от линии государственной границы. Общая площадь центра составляет 1 кв. км, из них площадь казахстанской части – 0,5 кв. км, площадь узбекской части – 0,5 кв. км.

Сенатор Алишер Сатвалдиев отметил, что центр будет состоять из производственных площадок, складов и транспортной инфраструктуры. Такое решение позволит ускорить грузоперевозки, снизить логистические издержки, сократить количество участников в цепочке поставок, снизить стоимость продукции для конечного потребителя и повысить эффективность поставок.

"В результате открытого конкурса, проводимого Туркестанской областью, компания Trans Continental Logistic Gr была определена как прямой инвестор. Инвестор будет вкладывать средства во внутреннюю и внешнюю инфраструктуру центра. По предварительным оценкам, необходимые инвестиции составят порядка 27 млрд тенге", – пояснил он.

В настоящее время инвестор разрабатывает проектно-сметную документацию с целью обеспечения центра необходимой инфраструктурой. Технический запуск запланирован на четвертый квартал 2026 года, а официальное открытие – на первое полугодие 2027 года.

Сенатор Геннадий Шиповских добавил, что в рамках проекта создано 5,5 тыс. новых рабочих мест, до 2032 года планируется привлечь более 50 млрд тенге инвестиций.

Ранее соглашение о создании центра промышленной кооперации "Центральная Азия" ратифицировал Мажилис.