#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
489.15
533.47
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
489.15
533.47
5.64
Экономика и бизнес

Сенат ратифицировал соглашение с Узбекистаном о деятельности центра промышленной кооперации "Центральная Азия"

Сенат Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 10:25 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Сената 13 марта 2025 года на пленарном заседании ратифицировали межправительственное соглашение с Узбекистаном о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", передает корреспондент Zakon.kz.

Центр будет состоять из казахстанской и узбекской частей. Каждая часть центра находится под юрисдикцией своего государства. Основными задачами центра являются создание благоприятных условий для развития межгосударственных кооперационных связей, интегрирование малых и средних промышленных предприятий государств сторон в международную цепочку добавленной стоимости.

Управлять центром с казахстанской стороны будет Министерство торговли и интеграции, с узбекской – Министерство инвестиций, промышленности и торговли. Центр расположен на приграничных территориях государств сторон по обе стороны от линии государственной границы. Общая площадь центра составляет 1 кв. км, из них площадь казахстанской части – 0,5 кв. км, площадь узбекской части – 0,5 кв. км.

Сенатор Алишер Сатвалдиев отметил, что центр будет состоять из производственных площадок, складов и транспортной инфраструктуры. Такое решение позволит ускорить грузоперевозки, снизить логистические издержки, сократить количество участников в цепочке поставок, снизить стоимость продукции для конечного потребителя и повысить эффективность поставок.

"В результате открытого конкурса, проводимого Туркестанской областью, компания Trans Continental Logistic Gr была определена как прямой инвестор. Инвестор будет вкладывать средства во внутреннюю и внешнюю инфраструктуру центра. По предварительным оценкам, необходимые инвестиции составят порядка 27 млрд тенге", – пояснил он.

В настоящее время инвестор разрабатывает проектно-сметную документацию с целью обеспечения центра необходимой инфраструктурой. Технический запуск запланирован на четвертый квартал 2026 года, а официальное открытие – на первое полугодие 2027 года.

Сенатор Геннадий Шиповских добавил, что в рамках проекта создано 5,5 тыс. новых рабочих мест, до 2032 года планируется привлечь более 50 млрд тенге инвестиций.

Ранее соглашение о создании центра промышленной кооперации "Центральная Азия" ратифицировал Мажилис.

Бауыржан Муканов
Поделиться новостью
Читайте также
Повышение НДС в Казахстане: в Миннацэкономики ответили на заявление таксопарков
Экономика и бизнес
15:04, 12 марта 2025
Повышение НДС в Казахстане: в Миннацэкономики ответили на заявление таксопарков
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: