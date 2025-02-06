Как оплату за детский сад изменят с 1 марта 2025 года в регионах Казахстана

С началом весны детсады в Павлодаре, Костанае, Кызылорде, Косшы и Петропавловске перейдут на новую систему оплаты: деньги следуют за ребенком. Затем поочередно – с мая, июня и сентября – к системе подключатся Алматы и другие регионы РК. О плюсах и минусах реформы рассуждает Zakon.kz.

Уточним важный момент – возможной реформы. Пока это лишь пилотный проект. Но высоки шансы, что по его окончании – 31 декабря 2025 года – результаты пилота признают успешными и эксперимент закрепят в законодательстве.

Читатели – особенно молодые родители – наверняка об этой инициативе уже слышали: все-таки реформа идет четвертый год. Но, во-первых, на практике многие с ней не сталкивались, ведь прежние пилоты затрагивали лишь Астану, и только в прошлом году – Шымкент, Туркестан и Тараз.

На самом деле новая реальность означает фундаментальные перемены. Примерно как в случае перехода к системе обязательного медицинского страхования несколько лет назад... Поэтому гражданам следует знать все в подробностях. Итак, о чем идет речь?

Триллион на миллион

А речь, как всегда, идет о деньгах. Дело в том, что государство объявляет (в пункте 2 статьи 30 Закона РК "Об образовании") предшкольную подготовку обязательной и бесплатной, но последнее – только в государственных организациях образования. В частности, в государственных детсадах.

Проблема в том, что таковых в стране не хватает; они вообще-то обеспечивают, грубо говоря, половину потребности населения. В РК лишь 5532 детских сада являются государственными, тогда как 6110 – частные.

Сейчас не будем говорить о том, почему так получилось, важно, что был выработан компромисс, чтобы обещанные законом гарантии не оказались лишь декларацией. Сделали так, что каждый год государство размещает государственный заказ на дошкольное образование и воспитание во всех государственных детсадах, но также среди значительной доли частных – посредством конкурса.

Деньги немалые: за 2024 год расходы из республиканского и местных бюджетов составили 815 млрд тенге. Так и дошкольников немало – более 971 тыс. детей в возрасте от двух до шести лет. Думается, в будущем траты по линии Министерства просвещения еще вырастут (формула расчета подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения это предусматривает).

И получится такой расклад: триллион тенге на миллион детей. По миллиону на каждого. Ну, примерно.

Здесь, очевидно, следует кое-что объяснить. Почему родителям при этом приходится платить за услуги детсадов, почему те не бесплатные? При таких-то траншах из бюджета.

А потому, что питание не входит в воспитание! Государство подчеркивает: на самом деле плату взимать можно лишь, чтобы компенсировать затраты на еду.

В Типовых правилах деятельности дошкольных организаций, утвержденных приказом министра просвещения РК 31 августа 2022 года, это формулируется так:

"Размер ежемесячной оплаты, взимаемой с родителей или законных представителей в государственных дошкольных организациях, созданных в организационно-правовой форме коммунальных государственных казенных предприятий, и частных дошкольных организациях с размещенным государственным образовательным заказом составляет 100 процентов затрат на питание независимо от возраста воспитанника". Пункт 17 Правил

Вот так, ни больше, ни меньше. По своему же усмотрению устанавливать размер оплаты могут лишь учредители тех частных дошкольных организаций, в которых не размещен государственный образовательный заказ. Что логично, поскольку тем детсадам, которые получают госзаказ, государство тем самым дотирует значительную часть расходов.

Тот самый условный "триллион на миллион".

Так вот – возвращаемся к основной нити повествования – раньше эти деньги распределялись между детскими садами (дошкольными организациями, ДО), которые попадали в Перечень поставщиков услуг по дошкольному воспитанию и обучению. В этот перечень их включали местные управления образования – как уже говорилось выше, посредством конкурса.

Теперь же эту схему решили радикально изменить. Выделенный из бюджета госзаказ будут распределять не среди дошкольных учреждений, а на специальных счетах самих детей. Эта персональная доля – ваучер – и дала название новой схеме: "Ваучерное финансирование дошкольных организаций".

Алгоритм – он так официально и называется в приказе министра просвещения РК от 30 декабря 2024 года №372 "О некоторых вопросах пилотного проекта по размещению государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение с учетом персонифицированного финансирования по получателям образовательных услуг" – следующий.

Орган управления образованием перечисляет выделенные из казны средства оператору проекта – АО "Финансовый центр", тот отправляет деньги на банковские счета детей в банк второго уровня, а БВУ, в свою очередь, ждет заполнения детсадом табеля посещаемости воспитанника, затем подтверждения табеля со стороны родителей – и только после этого деньги с банковского счета поступают в дошкольное учреждение.

И так ежемесячно. Отсюда и слоган: деньги следуют за ребенком. Мол, если родители захотят сменить дошкольную организацию из-за ненадлежащего качества услуг, новый детсад вместе с ребенком получит и его ваучер, а старый, плохой детсад – потеряет. Таким образом, родители смогут контролировать качество услуг, и вообще: ваучерная система позволит выбрать наиболее подходящие для ребенка детские сады.

Кроме того, это будет способствовать конкуренции, а стало быть, улучшит прозрачность, качество и далее по списку.

И, наконец, что не менее важно, сократит бюджетные расходы. На детей, конечно, денег не жалко, но действующая схема имеет очень серьезный изъян. "Мертвые души". Дело в том, что руководители детсадов (не все, конечно, но и, мягко говоря, цифра не стремится к погрешности), приписывали как воспитанников, так и сотрудников – чтобы присвоить дополнительно выделенные средства. Обычная, к сожалению, практика.

В масштабах страны это серьезно увеличивало бюджетные расходы. Поэтому и было решено найти другой способ помогать детям.

Аналогия ваучерного финансирования с обязательным медстрахованием

С благими намерениями все понятно. Вопросы возникают в другой части: учтены ли все риски?

И главный вопрос: получится ли искоренить проблему "мертвых душ" при помощи ваучерного финансирования? Как посмотреть. Если говорить о приписках на местах, в детсадах – наверное, да. Но, с другой стороны, появляется простор для гораздо более масштабных махинаций.

В чем опасность? В Казахстане, как уже говорилось, около миллиона дошкольников. Соответственно, столько будет и счетов. Предположим (а это нетрудно предположить), через некоторое время выяснится, что сумма, выделенная под госзаказ, и сумма, полученная детсадами, отличаются.

Придется проверять. А как проверить миллион счетов (каждый месяц) в каждом удаленном уголке Казахстана?! И где, на какой стадии произошла "утечка"? И не проще ли проверяющим органам проверить 20 областных и городских управлений образования на предмет целевого использования средств и через них вычислить "мертвые души", чем искать распыленные деньги по всей стране.

Ответ вроде бы очевиден. А вот еще одна напрашивающаяся аналогия.

Реформа с ваучерным финансированием дошкольного образования действительно очень похожа на переход отечественного здравоохранения на систему обязательного медстрахования. Миллионы граждан приписываются к тем или иным поликлиникам и тем самым обеспечивают их финансированием. Могут при желании и поменять поликлинику. Деньги (взносы людей в рамках ОСМС) следуют за пациентом.

Распоряжается же средствами Фонд социального медицинского страхования, который и распределяет их между медучреждениями пропорционально тому, сколько граждан к ним приписано и, следовательно, сколько медработников требуется в штат для обслуживания и сколько оказано медуслуг.

Принцип понятен. Но вот к тому, как это происходит, есть много нареканий, связанных с непрозрачностью деятельности. Как конкретно распределяются взносы граждан? Неизвестно. При этом люди, знакомые с системой, говорят, что бывает так, когда за фактически одну оказанную услугу, например, прием у врача, поликлиника отчитывается как за три: прием, повторный прием и консультацию. И что, вообще, есть организации, которые существуют лишь на бумаге: с такими же "виртуальными" врачами, пациентами и оказанными медуслугами. И т. д., и т. п.

Нет конкретных примеров злоупотреблений? Так о том и речь: нет – потому что не проверяют. Хотя с подобными инициативами о проведении аудита фонда периодически выступают и депутаты с запросами, поступают и другие сигналы – например, публикации в масс-медиа, в том числе и статья в Zakon.kz c высказываниями экспертов.

И причина для проверок имеется. Запросы и сигналы потому и поступают, что в результате приписок денег на реальную медицину в ФСМС "не хватает". В общем, та самая проблема "мертвых душ".

Но вернемся к нашему случаю. В реформе с детсадами аналогичную роль оператора играет АО "Финансовый центр" (роль БВУ – чисто техническая). Который, как определено в пункте 47 вышеуказанного алгоритма:

проводит проверку Перечня поставщиков услуг и списка услугополучателей на предмет соответствия содержащихся в них данных – пп. 6) пункта 47);

направляет в орган управления образованием заявки на финансирование – пп. 7);

принимает оказанные ДО образовательные услуги, либо аргументированно отказывает в принятии – пп. 9);

производит ежемесячное перечисление средств, предназначенных для последующего безналичного перечисления соответствующим ДО за оказанные ими образовательные услуги на счета соответствующих услугополучателей, открытые в банке второго уровня – пп. 10).

Пока новая система на всю страну не заработала. Обвинять кого-либо в чем-либо неуместно. Поэтому – обращаем внимание – речь сейчас идет не о злоупотреблениях, но о системной их возможности. Именно системной – потому что потенциал заложен в функционале.

Вчитайтесь внимательно: оператор сам и принимает услуги дошкольных организаций, и проверяет, имеют ли те право их оказывать, и направляет заявки на финансирование, и отправляет затем деньги. И ко всему – "проводит систему управления рисками" (пп. 11) пункта 47 алгоритма).

Разве сами по себе такие огромные и противоречивые полномочия (которые, по логике, должны быть распределены между разными агентами) не создают риски? Да, в Астане первый пилотный проект запустили еще в 2021 году, и проблем пока вроде бы не обнаружили. Но одно дело – продвинутая столица на виду у центрального госаппарата, а другое – большая страна с особенностями сельской глубинки.

Возможно, потому систему и тестируют уже четвертый год, что нет уверенности в ее надежности... Однако и от продолжения эксперимента не отказываются.