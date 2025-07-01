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Право

Какими стали предельные оптовые цены на газ в регионах Казахстана с 1 июля 2025 года

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа , фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 10:50 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра энергетики с 1 июля 2025 года утверждены новые предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК, предназначенного для последующей реализации крупным коммерческим потребителям, лицам, осуществляющим цифровой майнинг, сообщает Zakon.kz.

Так, предельная цена за тысячу кубических метров без учета НДС составила:

  • Астана – 72 846 тенге;
  • Алматы – 76 686 тенге;
  • Шымкент – 71 122 тенге;
  • Акмолинская область – 72 846 тенге;
  • Актюбинская область – 54 933 тенге;
  • Алматинская область – 76 686 тенге;
  • Атырауская область – 41 993 тенге;
  • Западно-Казахстанская область – 55 365 тенге;
  • Жамбылская область – 70 639 тенге;
  • область Жетысу – 76 686 тенге;
  • Карагандинская область – 72 846 тенге;
  • Костанайская область – 62 951 тенге;
  • Кызылординская область – 59 179 тенге;
  • Мангистауская область – 57 649 тенге;
  • Туркестанская область – 71 122 тенге;
  • область Улытау – 72 846 тенге;
  • Восточно-Казахстанская область – 13 069 тенге.  

Указанные цены установлены на период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года.

Ранее мы рассказали, что также утверждена предельная цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок республики вне товарных бирж на период с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года в размере 51 932 тенге за тонну без учета НДС.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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