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Право

У ТРК Президента РК появится радиовещание

Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение , фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 11:45 Фото: pexels
Подготовлено постановление правительства, которым вносится дополнение в перечень видов деятельности, осуществляемых государственными предприятиями, юридическими лицами, более 50% акций которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами, сообщает Zakon.kz.

В частности, в число компаний, имеющих радиовещание, добавлено республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" Управления делами Президента Республики Казахстан".

Как пояснили в Управлении делами президента, целью принятия проекта является усиление информационной работы по распространению контента о деятельности главы государства, Парламента, Правительства и ходе реализации инициатив и стратегических государственных программ посредством радиовещания.

"В рамках завершения трансформации РГП на ПХВ "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" Управления делами Президента РК в комплексную медиа-компанию полного цикла производства и распространения медиа контента через различные каналы, имеется необходимость в запуске радиоканала", - говорится в документе.

В управлении отмечают, что совокупное использование всех медиа-ресурсов повысит эффективность государственной информационной политики за счет увеличения охвата аудитории.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 февраля.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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