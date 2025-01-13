Фонду медстрахования скорректировали ставку комиссионного вознаграждения

Приказом Минздрава от 31 декабря 2024 года внесены изменения в величину процентной ставки комиссионного вознаграждения фонда социального медицинского страхования на 2024 год в рамках предельной величины, установленной правительством РК, сообщает Zakon.kz.

"Установить на 2024 год величину процентной ставки комиссионного вознаграждения НАО "Фонд социального медицинского страхования" в рамках предельной величины, установленной правительством РК на осуществление деятельности фонда 1,32 процента от размера активов, поступивших на счет фонда за отчетный месяц", – говорится в документе.

Ранее ставка комиссионного вознаграждения фонда составляла 1,18 процента.

Приказ вводится в действие со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2024 года.