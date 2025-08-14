В Казахстане значительно выросли нормативы финансирования на ремонт и содержание дорог

И.о. министра транспорта РК приказом от 4 августа 2025 года утвердил новые Нормативы финансирования на ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения и управление дорожной деятельностью, сообщает Zakon.kz.

Нормативы финансирования на ремонт, содержание дорог общего пользования включают затраты на озеленение и зимнее содержание автомобильных дорог и установлены на 1 км в тысячах тенге.

Согласно документу:

в Акмолинской области нормативы на ремонт выросли с 229,45 до 1 021,42 тыс. тенге, на содержание – с 535,95 до 2 385,84 тыс. тенге.

в Актюбинской области нормативы на ремонт увеличены с 218,13 до 971,03 тыс. тенге, на содержание – с 492,77 до 2 193,62 тыс. тенге.

в Алматинской области нормативы на ремонт выросли с 199,04 до 886,05 тыс. тенге, на содержание – с 426,36 до 1 897,99 тыс. тенге.

Также установлены новые нормативы:



в Атырауской области на ремонт – 522,04 тыс. тенге, на содержание 1 747,39 тыс. тенге.

в Западно-Казахстанской области на ремонт – 914,41 тыс. тенге, на содержание – 2 121,59 тыс. тенге.

в Жамбылской области на ремонт – 865,3 тыс. тенге, содержание – 2 031,81 тыс. тенге.

в Карагандинской области ремонт – 932,3 тыс. тенге, содержание – 2 310,7 тыс. тенге.

в Костанайской области ремонт – 893,31 тыс. тенге, содержание – 2 091,5 тыс. тенге,

в Кызылординской области ремонт – 588,41 тыс. тенге, содержание – 1 848,84 тыс. тенге.

в Мангистауской области ремонт – 487,76 тыс. тенге, содержание – 1 791,02 тыс. тенге.

в Павлодарской области ремонт – 928,56 тыс. тенге, содержание – 2 057,58 тыс. тенге.

в Северо-Казахстанской области ремонт – 951,89 тыс. тенге, содержание – 2 026,24 тыс. тенге.

в Туркестанской области ремонт – 600,03 тыс. тенге, содержание – 1 851,47 тыс. тенге.

в Восточно-Казахстанской области ремонт – 1 108,14 тыс. тенге, содержание – 2 032,92 тыс. тенге.

Помимо этого, утверждены нормативы для новых областей Казахстана:

в области Абай текущий ремонт обойдется в 1 108,14 тыс. тенге, содержание 2 032,92 тыс. тенге.

в области Жетысу – текущий ремонт 886,05 тыс. тенге, содержание – 1 897,99 тыс. тенге.

в области Улытау – текущий ремонт – 932,3 тыс. тенге, содержание – 2 310,7 тыс. тенге.

Нормативы финансирования приведены в ценах 2023 года без НДС. НДС принимается в размере, устанавливаемом Налоговым кодексом на соответствующий год.

На участках автомобильных дорог с фактической интенсивностью движения, превышающей нормативную, к нормативам финансирования дополнительно применяется повышающий коэффициент:

для II технической категории автомобильных дорог свыше 7 000 автомобилей/сутки – 1,5;

для I технической категории автомобильных дорог свыше 14 000 автомобилей/сутки – 1,7.

На участках автомобильных дорог, находящихся на гарантии после строительства/реконструкции, среднего/капитального ремонта к нормативам финансирования дополнительно применяется понижающий коэффициент равный 0,75. Работы по восстановлению конструктива дорожной одежды выполняются за счет подрядчика строительства, реконструкции, среднего, капитального ремонта.

Нормативы финансирования не включают затраты за электроэнергию для освещения автомобильных дорог и сооружений на них, а также затраты на ремонт и содержание программно-аппаратного комплекса взимания платы за проезд, интеллектуальные транспортные системы на платных автомобильных дорогах.

Нормативы финансирования на управление дорожной деятельностью включают в себя затраты на следующие виды работ со следующей периодичностью: диагностика один раз в три года, паспортизация один раз в пять лет.

Нормативами финансирования не предусматривается устранение последствий паводковых разрушений.

Допускается перераспределение годовых финансовых затрат между участками автомобильных дорог соответствующей области в рамках размера норматива годовых финансовых затрат.

Приказ введен в действие с 14 августа 2025 года.

