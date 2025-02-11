Педагоги и студенты колледжей смогут проходить стажировки и обучение в других учебных заведениях

Министерство просвещения разработало Правила организации академической мобильности обучающихся и педагогов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования, сообщает Zakon.kz.

Академическая мобильность – возможность перемещения обучающихся и педагогов для обучения, стажировок или научных исследований на определенный академический период в другие образовательные учреждения (в пределах страны или за границу).

Так, педагоги, участвующие в академической мобильности, смогут пройти стажировку, проводить лекции или исследовательскую работу в других учреждениях. Для них также предусмотрены различные виды финансовой поддержки.

Для участия в программах мобильности как в Казахстане, так и за рубежом, участники будут проходить конкурсный отбор на основе ряда критериев, включая академическую успеваемость и уровень владения иностранным языком.

Направление на обучение по программам академической мобильности внутри страны осуществляется на основании договоров/соглашений, заключенных между организациями ТиППО.

Организация ТиППО размещает объявление на официальном сайте о начале приема документов по отбору претендентов для обучения по программам академической мобильности.

В объявлении содержатся условия договоров/соглашений обучения, требования к отбору претендентов, а также иные необходимые условия, имеющие существенное значение.

Для участия в конкурсном отборе претендентов на обучение по программам академической мобильности внутри страны осуществляется прием документов.

В перечень документов входит:

заявление (прием заявлений осуществляется два раза в год не позднее чем за три месяца до начала академического периода);

заполненная анкета;

копия удостоверения личности или паспорта, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

транскрипт или академическая справка;

нотариально заверенное согласие законного представителя претендента на направление для обучения (для лиц, не достигших 18 лет).

В организациях ТиППО создается комиссия, осуществляющая отбор претендентов на обучение внутри страны по программам академической мобильности.

Основными критериями конкурсного отбора претендентов на участие в программах академической мобильности являются:

завершение не менее двух академических периодов по соответствующей специальности;

средний балл успеваемости (GPA) не менее 2,5 балла;

возраст не менее 16 лет.

На основании решения комиссии составляется протокол, издается приказ организации ТиППО о направлении обучающихся на обучение по программам академической мобильности.

При этом направление обучающихся на обучение по программам академической мобильности осуществляется за счет:

средств местного бюджета;

доходов, полученных организациями ТиППО от реализации платных услуг;

спонсорских средств, грантов работодателей, социальных, международных и отечественных фондов;

личных средств обучающихся.

Указывается, что за учащимся по государственному образовательному заказу, выезжающему на обучение по программе академической мобильности, сохраняется стипендия в полном объеме на весь период нахождения на обучении по программе академической мобильности.

При перемещении обучающихся по академической мобильности заключается договор/соглашение между обучающимся, отправляющей и принимающей организации ТиППО внутри страны по программам академической мобильности (в случае привлечения спонсорских средств – четырехсторонний договор/соглашение).

Обязательным приложением к договору/соглашению является ИУП обучающегося по программе академической мобильности, в котором указываются период обучения, перечень дисциплин/модулей, результаты обучения, количество кредитов.

Итоговым документом, подтверждающим обучение по программе академической мобильности, является транскрипт обучения. В транскрипт обучения вносятся сведения о программе обучения (код дисциплины/модуля), название дисциплины/модуля, продолжительность изучения дисциплины/модуля (год, семестр), оценка за обучение, количество освоенных кредитов.

Результаты обучения, освоенные в полном объеме обучающимися в рамках академической мобильности и подтвержденные транскриптом, перезачитываются организацией ТиППО.

Если академическая мобильность учащегося осуществляется на выпускном курсе, по итогам признания результатов обучения при условии выполнения всех требований учебного плана обучающийся получает допуск к итоговой государственной аттестации и проходит ее в своей организации ТиППО.

Как пояснили в Министерстве просвещения, основной целью правил является создание условий для более глубокого взаимодействия между казахстанскими и зарубежными учебными заведениями, а также для обеспечения обучающимся и педагогам равных возможностей для профессионального роста и получения новых знаний. Академическая мобильность направлена на совершенствование образовательных стандартов и адаптацию к мировым тенденциям.

Внедрение этого порядка поможет развитию образовательных и научных связей, обеспечит качественное обучение, а также даст участникам мобильности уникальные возможности для личного и профессионального развития, подчеркнули в министерстве.

Там также отметили, что за обучающимися по государственному заказу сохраняется стипендия на весь период обучения.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 февраля.