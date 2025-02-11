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Право

Педагоги и студенты колледжей смогут проходить стажировки и обучение в других учебных заведениях

Студенты, образование, абитуриенты, выпускники, вуз, университет , фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 16:14 Фото: freepik
Министерство просвещения разработало Правила организации академической мобильности обучающихся и педагогов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования, сообщает Zakon.kz.

Академическая мобильность – возможность перемещения обучающихся и педагогов для обучения, стажировок или научных исследований на определенный академический период в другие образовательные учреждения (в пределах страны или за границу). 

Так, педагоги, участвующие в академической мобильности, смогут пройти стажировку, проводить лекции или исследовательскую работу в других учреждениях. Для них также предусмотрены различные виды финансовой поддержки.

Для участия в программах мобильности как в Казахстане, так и за рубежом, участники будут проходить конкурсный отбор на основе ряда критериев, включая академическую успеваемость и уровень владения иностранным языком.

Направление на обучение по программам академической мобильности внутри страны осуществляется на основании договоров/соглашений, заключенных между организациями ТиППО.

Организация ТиППО размещает объявление на официальном сайте о начале приема документов по отбору претендентов для обучения по программам академической мобильности.

В объявлении содержатся условия договоров/соглашений обучения, требования к отбору претендентов, а также иные необходимые условия, имеющие существенное значение.

Для участия в конкурсном отборе претендентов на обучение по программам академической мобильности внутри страны осуществляется прием документов.

В перечень документов входит:

  • заявление (прием заявлений осуществляется два раза в год не позднее чем за три месяца до начала академического периода);
  • заполненная анкета;
  • копия удостоверения личности или паспорта, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);
  • транскрипт или академическая справка;
  • нотариально заверенное согласие законного представителя претендента на направление для обучения (для лиц, не достигших 18 лет).

В организациях ТиППО создается комиссия, осуществляющая отбор претендентов на обучение внутри страны по программам академической мобильности.

Основными критериями конкурсного отбора претендентов на участие в программах академической мобильности являются:

  • завершение не менее двух академических периодов по соответствующей специальности;
  • средний балл успеваемости (GPA) не менее 2,5 балла;
  • возраст не менее 16 лет.

На основании решения комиссии составляется протокол, издается приказ организации ТиППО о направлении обучающихся на обучение по программам академической мобильности.

При этом направление обучающихся на обучение по программам академической мобильности осуществляется за счет:

  • средств местного бюджета;
  • доходов, полученных организациями ТиППО от реализации платных услуг;
  • спонсорских средств, грантов работодателей, социальных, международных и отечественных фондов;
  • личных средств обучающихся.

Указывается, что за учащимся по государственному образовательному заказу, выезжающему на обучение по программе академической мобильности, сохраняется стипендия в полном объеме на весь период нахождения на обучении по программе академической мобильности.

При перемещении обучающихся по академической мобильности заключается договор/соглашение между обучающимся, отправляющей и принимающей организации ТиППО внутри страны по программам академической мобильности (в случае привлечения спонсорских средств – четырехсторонний договор/соглашение).

Обязательным приложением к договору/соглашению является ИУП обучающегося по программе академической мобильности, в котором указываются период обучения, перечень дисциплин/модулей, результаты обучения, количество кредитов.

Итоговым документом, подтверждающим обучение по программе академической мобильности, является транскрипт обучения. В транскрипт обучения вносятся сведения о программе обучения (код дисциплины/модуля), название дисциплины/модуля, продолжительность изучения дисциплины/модуля (год, семестр), оценка за обучение, количество освоенных кредитов.

 Результаты обучения, освоенные в полном объеме обучающимися в рамках академической мобильности и подтвержденные транскриптом, перезачитываются организацией ТиППО.

Если академическая мобильность учащегося осуществляется на выпускном курсе, по итогам признания результатов обучения при условии выполнения всех требований учебного плана обучающийся получает допуск к итоговой государственной аттестации и проходит ее в своей организации ТиППО.

Как пояснили в Министерстве просвещения, основной целью правил является создание условий для более глубокого взаимодействия между казахстанскими и зарубежными учебными заведениями, а также для обеспечения обучающимся и педагогам равных возможностей для профессионального роста и получения новых знаний. Академическая мобильность направлена на совершенствование образовательных стандартов и адаптацию к мировым тенденциям.

Внедрение этого порядка поможет развитию образовательных и научных связей, обеспечит качественное обучение, а также даст участникам мобильности уникальные возможности для личного и профессионального развития, подчеркнули в министерстве.

Там также отметили, что за обучающимися по государственному заказу сохраняется стипендия на весь период обучения.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 февраля.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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