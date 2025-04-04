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Право

Студенты и педагоги колледжей смогут проходить обучение и стажировку за границей: утверждены правила

обучение за рубежом, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 10:43 Фото: pixabay
Министр просвещения приказом от 31 марта 2025 года утвердил Правила организации академической мобильности обучающихся и педагогов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования, сообщает Zakon.kz.

Академическая мобильность – перемещение обучающихся или педагогов для обучения, стажировки на определенный академический период (семестр или учебный год) в другую организацию технического и профессионального, послесреднего образования внутри страны или за рубежом с обязательным перезачетом освоенных результатов обучения (модулей), учебных программ, дисциплин в виде академических кредитов в своей организации или для продолжения учебы в другой организации технического и профессионального, послесреднего образования.

Организация академической мобильности внутри страны

Академическая мобильность внутри страны осуществляется на основании договоров/соглашений, заключенных между организациями ТиППО.

Направление обучающихся на обучение по академической мобильности осуществляется за счет:

  • средств местного бюджета;
  • доходов, полученных организацией ТиППО от реализации платных услуг;
  • грантов работодателей, вкладов учредителей (участников) организаций образования, благотворительной помощи, безвозмездных отчислений и пожертвований;
  • личных средств обучающихся.

Объявление о конкурсе для обучающихся и перечень документов для участия в академической мобильности внутри страны размещаются на официальном сайте организации ТиППО.

В перечень документов входит:

  • заявление (прием заявлений осуществляется два раза в год не позднее чем за три месяца до начала академического периода);
  • заполненная анкета обучающегося;
  • копия удостоверения личности или паспорта;
  • транскрипт;
  • нотариально заверенное согласие законного представителя претендента на направление для обучения (для лиц, не достигших 18 лет).

В организациях ТиППО создается комиссия, осуществляющая отбор претендентов на обучение внутри страны по академической мобильности.

На основании решения Комиссии составляется протокол и издается приказ организации ТиППО о направлении обучающихся на обучение по академической мобильности.

Основными критериями конкурсного отбора претендентов на участие в академической мобильности являются:

  • завершение обучающимся не менее двух академических периодов по соответствующей специальности/квалификации;
  • средний балл успеваемости (GPA) обучающегося составляет не менее 2,5 баллов;
  • достижение возраста не менее 16 лет.

Итоговым документом, подтверждающим обучение обучающегося по академической мобильности, является транскрипт. В транскрипт вносятся сведения о программе обучения.

Результаты обучения, освоенные обучающимся по академической мобильности в полном объеме и подтвержденные транскриптом, перезачитываются направляющей организацией ТиППО.

При обучении по образовательной программе в рамках академической мобильности на выпускном курсе обучающийся, выполнивший все требования индивидуального учебного плана и признания результатов обучения, сдает итоговую аттестацию в направляющей организации ТиППО.

Организация академической мобильности за рубежом

Направление на обучение по академической мобильности за рубежом осуществляется на основании договоров/соглашений, заключенных между организациями ТиППО в рамках договоров и соглашений, заключенных между правительствами или ведомствами республики и зарубежных стран.

Направление обучающихся в рамках академической мобильности на обучение за рубеж осуществляется за счет:

  • средств местного бюджета;
  • доходов, полученных организациями ТиППО от реализации платных услуг;
  • грантов работодателей, вкладов учредителей (участников) организаций образования, благотворительной помощи, безвозмездных отчислений и пожертвований;
  • личных средств обучающихся.

Объявление о конкурсе для обучающихся и перечень документов для участия в академической мобильности за рубежом размещаются на официальном сайте органа управления образованием области, города республиканского значения, столицы.

В перечень документов входит:

  • заявление обучающегося;
  • копия паспорта гражданина РК;
  • транскрипт о текущей успеваемости заверенный печатью организации ТиППО;
  • международный сертификат, подтверждающий уровень владения B 2 иностранным языком (IELTS, TOEFL, Cambridge English, Duolingo);
  • медицинская справка (для выезжающего за границу) по форме №072/у;

Основными критериями конкурсного отбора претендентов на участие в программах академической мобильности являются:

  • завершение не менее двух академических периодов по соответствующей специальности;
  • средний балл успеваемости (GPA) не менее 2.5 балла;
  • уровень владения английским языком не менее В2 (IELTS, TOEFL, Cambridge English, Duolingo);
  • достижение претендентом 18-летнего возраста.

Направление на обучение за рубеж в рамках академической мобильности за счет средств местного бюджета осуществляется органом управления образованием области, города республиканского значения, столицы.

Результаты обучения, подтвержденные транскриптом, перезачитываются организацией ТиППО.

Перерасчет кредитов, полученных за рубежом, в кредиты, принятые в РК, осуществляется путем деления их количества на переводной коэффициент, значение которого определяется с учетом наполнения одного кредита в зарубежной системе.

При этом кредиты формируются в целых единицах.

Организация академической мобильности педагогов 

Для сотрудничества в реализации академической мобильности педагогов заключается договор/соглашение между педагогом, направляющей и принимающей организациями образования.

Порядок финансирования академической мобильности педагогов регулируется в рамках заключенного договора/соглашения.

Направляющей и принимающей организациями образования разрабатывается программа в рамках академической мобильности педагогов. Программа определяет цели, продолжительность, содержание обучения и другие важные аспекты академической мобильности.

Критерии отбора педагогов определяются согласно договору/ соглашению между направляющей и принимающей сторонами.

В период участия в программе в рамках академической мобильности за педагогом сохраняется место работы и среднемесячная заработная плата.

Для покрытия расходов, связанных с проживанием, проездом, суточными и другими затратами, педагог имеет возможность воспользоваться:

  • внебюджетными средствами организации ТиППО,
  • грантами работодателей или социальных партнеров, средствами международных фондов, спонсорскими средствами или средствами принимающей организации;
  • собственными средствами.

Организация ТиППО проводит анализ программы в рамках академической мобильности для педагогов. Анализ включает сбор обратной связи от педагогов, сведения о достижений поставленных целей и эффективности программы.

По возвращении в свою организацию образования педагог предоставляет отчет о выполненной работе.

Приказ вводится в действие с 14 апреля 2025 года.

Ранее мы рассказали, что обновлены правила направления для обучения за рубежом в вузах в рамках академической мобильности.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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