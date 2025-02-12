#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
506.43
522.43
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
506.43
522.43
5.28
Право

Конституционный суд не стал проверять правила исчисления выслуги лет военнослужащим

Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка, графики, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 12:43 Фото: freepik
Конституционный суд не выявил допустимых условий для проверки Правил исчисления выслуги лет военнослужащим, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

В Конституционный суд обратились казахстанцы о рассмотрении на соответствие Конституции подпункта 13 пункта 2 Правил исчисления выслуги лет военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, утвержденных постановлением Правительства от 29 августа 2023 года.

По мнению обратившихся, исключение таможенных органов из числа правоохранительных органов лишило их права на получение пенсии сотрудников правоохранительных органов.

Что решил Конституционный суд

Конституционный суд по итогам предварительного изучения указал, что Правила разработаны в реализацию Социального кодекса и Закона.

"Соответственно для проверки Правил на соответствие Конституции правовые основания отсутствуют", - говорится в решении. 

Ранее мы рассказали, что Конституционный суд не стал проверять норму закона о жилищных отношениях.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Поделиться новостью
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: