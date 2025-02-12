Конституционный суд не стал проверять правила исчисления выслуги лет военнослужащим

Конституционный суд не выявил допустимых условий для проверки Правил исчисления выслуги лет военнослужащим, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

В Конституционный суд обратились казахстанцы о рассмотрении на соответствие Конституции подпункта 13 пункта 2 Правил исчисления выслуги лет военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, утвержденных постановлением Правительства от 29 августа 2023 года.

По мнению обратившихся, исключение таможенных органов из числа правоохранительных органов лишило их права на получение пенсии сотрудников правоохранительных органов.

Что решил Конституционный суд

Конституционный суд по итогам предварительного изучения указал, что Правила разработаны в реализацию Социального кодекса и Закона.

"Соответственно для проверки Правил на соответствие Конституции правовые основания отсутствуют", - говорится в решении.

Ранее мы рассказали, что Конституционный суд не стал проверять норму закона о жилищных отношениях.