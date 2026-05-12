Конституционный суд проверил норму о назначении военной пенсии

В Конституционный суд поступило обращение о проверке нормы Социального кодекса, которая устанавливает условия назначения пенсии за выслугу лет военнослужащим, сообщает Zakon.kz.

Поводом стал отказ в назначении пенсии бывшему военнослужащему с выслугой более 26 лет, уволенному по отрицательным мотивам. Суды всех инстанций признали отказ законным.

Заявитель считает, что требование о достижении предельного возраста при наличии нужной выслуги лет является несправедливым по сравнению с другими основаниями увольнения.

Конституционный суд пояснил: военная пенсия назначается при соблюдении двух условий — достаточной выслуги и увольнения по достижении предельного возраста службы. Эти правила установлены законом с учетом особого статуса военной службы.

В итоге Конституционный суд указал, что разные условия для разных ситуаций сами по себе не являются дискриминацией, если они имеют разумное и законное основание.