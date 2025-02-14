МВД разработало квоты на наркотические и психотропные вещества на 2025 год
Фото: pixabay
МВД РК подготовило постановление правительства "Об утверждении государственной квоты Республики Казахстан на наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры на 2025 год", сообщает Zakon.kz.
Квоты на наркотические и психотропные вещества предусмотрены;
- для медицинских целей;
- для научно-исследовательских и учебных целей;
- для производственных целей.
В числе веществ, на которые установлены квоты находятся:
- Героин
- Кодеин
- Кокаин
- Метадон
- Морфин
- Оксикодон
- Промедол
- Фентанил и другие
Как поясняется, установление квот позволит полноценно обеспечить наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами лечебные организации, предприятия производителей республики в текущем году.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 февраля.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript