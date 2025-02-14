МВД разработало квоты на наркотические и психотропные вещества на 2025 год

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МВД РК подготовило постановление правительства "Об утверждении государственной квоты Республики Казахстан на наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры на 2025 год", сообщает Zakon.kz.

Квоты на наркотические и психотропные вещества предусмотрены; для медицинских целей;

для научно-исследовательских и учебных целей;

для производственных целей. В числе веществ, на которые установлены квоты находятся: Героин

Кодеин

Кокаин

Метадон

Морфин

Оксикодон

Промедол

Фентанил и другие Как поясняется, установление квот позволит полноценно обеспечить наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами лечебные организации, предприятия производителей республики в текущем году. Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 февраля.

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