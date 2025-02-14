#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
497.88
518.59
5.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
497.88
518.59
5.44
Право

МВД разработало квоты на наркотические и психотропные вещества на 2025 год

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 14:00 Фото: pixabay
МВД РК подготовило постановление правительства "Об утверждении государственной квоты Республики Казахстан на наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры на 2025 год", сообщает Zakon.kz.

Квоты на наркотические и психотропные вещества предусмотрены;

  • для медицинских целей;
  • для научно-исследовательских и учебных целей;
  • для производственных целей. 

В числе веществ, на которые установлены квоты находятся:

  • Героин
  • Кодеин
  • Кокаин
  • Метадон
  • Морфин
  • Оксикодон
  • Промедол
  • Фентанил и другие

Как поясняется, установление квот позволит полноценно обеспечить наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами лечебные организации, предприятия производителей республики в текущем году.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 февраля.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Поделиться новостью
Читайте также
Пребывание граждан Ирана и Индии упорядочат в Казахстане
Право
11:38, Сегодня
Пребывание граждан Ирана и Индии упорядочат в Казахстане
Создание особо охраняемых территорий: внесены изменения
Право
10:56, Сегодня
Создание особо охраняемых территорий: внесены изменения
Бюджетные средства направят на улучшение качества жизни лиц с инвалидностью
Право
09:39, Сегодня
Бюджетные средства направят на улучшение качества жизни лиц с инвалидностью
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: