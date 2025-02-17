Кого из казахстанцев с хроническими заболеваниями включат в группу динамического наблюдения
Проектом предусматривается уточнение и расширение нозологий перечня хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению, такими как:
- палиндромный ревматизм;
- ревматическая полимиалгия;
- системные поражения соединительной ткани при болезнях, классифицированных в других рубриках;
- сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания;
- другие уточненные формы сахарного диабета;
- сахарный диабет неуточненный;
- другие дегенеративные болезни нервной систамы;
- демиелинизурующие болезни центральной нервной системы.
В пояснительной записке говорится, что данное нововведение позволит пациентам с указанными диагнозами, при включении их в перечень хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению, получать медицинскую помощь на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в рамках динамического наблюдения, включая регулярные осмотры врачей, обследования по показаниям, лекарственное обеспечение и т.д.
Разработчики утверждают, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий, а также не окажет влияние на обеспечение национальной безопасности.
Проект приказа размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 марта 2025 года.
Напомним, Токаев в своем Послании народу Казахстана от 2 сентября 2024 года дал поручение сформировать единый пакет базовой государственной медицинской помощи, сбалансированный с точки зрения возможностей и обязательств бюджета.
Основными принципами формирования единого пакета должны стать:
- исключение избыточных гарантий, приближение к реальной страховой модели;
- исключение перетоков медуслуг между пакетами по признаку заболевания;
- ранняя профилактика заболеваний
- использование бюджета, высвобождаемого при пересмотре ГОБМП на частичное покрытие критического дефицита ГОБМП и повышение тарифов на медуслуги.
Мы сообщали, что казахстанцы будут проходить новые виды скринингов.