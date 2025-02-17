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Право

Кого из казахстанцев с хроническими заболеваниями включат в группу динамического наблюдения

Прием у врача, врач, кабинет врача, больница, поликлиника , фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 09:49 Фото: primeminister.kz
Министерство здравоохранения подготовило проект изменений в Перечень хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению, сообщает Zakon.kz.

Проектом предусматривается уточнение и расширение нозологий перечня хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению, такими как:

  • палиндромный ревматизм;
  • ревматическая полимиалгия;
  • системные поражения соединительной ткани при болезнях, классифицированных в других рубриках;
  • сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания;
  • другие уточненные формы сахарного диабета;
  • сахарный диабет неуточненный;
  • другие дегенеративные болезни нервной систамы;
  • демиелинизурующие болезни центральной нервной системы.

В пояснительной записке говорится, что данное нововведение позволит пациентам с указанными диагнозами, при включении их в перечень хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению, получать медицинскую помощь на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в рамках динамического наблюдения, включая регулярные осмотры врачей, обследования по показаниям, лекарственное обеспечение и т.д.

Разработчики утверждают, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий, а также не окажет влияние на обеспечение национальной безопасности.

Проект приказа размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 марта 2025 года.

Напомним, Токаев в своем Послании народу Казахстана от 2 сентября 2024 года дал поручение сформировать единый пакет базовой государственной медицинской помощи, сбалансированный с точки зрения возможностей и обязательств бюджета.

Основными принципами формирования единого пакета должны стать:

  • исключение избыточных гарантий, приближение к реальной страховой модели;
  • исключение перетоков медуслуг между пакетами по признаку заболевания;
  • ранняя профилактика заболеваний
  • использование бюджета, высвобождаемого при пересмотре ГОБМП на частичное покрытие критического дефицита ГОБМП и повышение тарифов на медуслуги.

Мы сообщали, что казахстанцы будут проходить новые виды скринингов.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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