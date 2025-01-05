Пилотный проект по учету расходов граждан при назначении АСП запускают в Казахстане

Министры труда, цифрового развития и председатель Нацбанка подписали совместный приказ о реализации пилотного проекта по назначению АСП при получении согласия лиц, претендующих на получение АСП, на передачу данных по банковским счетам, остаткам и движению денег по ним, сообщает Zakon.kz.

С 11 января 2025 года на всей территории Казахстана запускают пилотный проект по апробированию механизма назначения государственной адресной социальной помощи при получении согласия лиц, претендующих на получение адресной социальной помощи, на передачу данных по банковским счетам, остаткам и (или) движению денег по ним посредством Межбанковской системы обмена информацией по открытым программным интерфейсам (Open API).

Пилотный проект продлится до 1 ноября 2025 года.

Документ содержит Алгоритм взаимодействия государственных органов по апробированию механизма назначения государственной адресной в указанном формате.

В частности, говорится, что при обращении гражданина, претендующего на получение адресной социальной помощи в уполномоченный орган по назначению адресной социальной помощи, принимается заявление и проводится консультация о проведении пилотного проекта по апробированию нового механизма назначения АСП.

Согласно данным, указанным в заявлении, автоматизированная информационная система уполномоченного государственного органа проверяет наличие номера мобильного телефона казахстанцев, претендующих на получение АСП, в базе мобильных граждан. При наличии номера мобильного телефона направляет в Систему Open API запрос для генерации ссылки на получение согласия от лиц, претендующих на получение АСП, на передачу данных по банковским счетам, остаткам и (или) движению денег по ним, Системы Open API с предоставлением ИИН и номера мобильного телефона.

Далее система формирует и отправляет через 1414 СМС гражданину, претендующему на получение АСП.

Ответ на СМС нужно предоставить в течение одного рабочего дня.

При наличии согласия автоматизированная информационная система уполномоченного государственного органа направляет запрос данных в банки второго уровня посредством Системы Open API по банковским счетам, остаткам или движению денег по ним.

В свою очередь банки предоставляют указанную информацию в автоматизированную информационную систему уполномоченного государственного органа.

Какие сведения по банковским счетам будут передаваться:

оплата труда, социальные выплаты, в том числе:

единовременные пособия на погребение;



единовременные государственные пособия в связи с рождением ребенка;



единовременные денежные выплаты в связи с усыновлением ребенка-сироты и (или) ребенка, оставшегося без попечения родителей;



государственные социальные пособия по инвалидности детям с инвалидностью до семи лет;



специальные государственные пособия детям с инвалидностью до семи лет;



государственные социальные пособия по инвалидности детям с инвалидностью с семи до восемнадцати лет первой, второй, третьей групп;



специальные государственные пособия детям с инвалидностью с семи до восемнадцати лет первой, второй, третьей групп;



ежемесячные государственные пособия многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени;



ежемесячное государственное пособие многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения по общеобразовательным или профессиональным программам в организациях общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, после достижения ими восемнадцатилетнего возраста до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста);



пособие по инвалидности, а также пособие по уходу за ребенком с инвалидностью и за лицом с инвалидностью I группы.

алименты на детей и лиц, указанных в Кодексе Республики Казахстан "О браке (супружестве) и семье".

доходы от личного подсобного хозяйства (приусадебного хозяйства, включающего содержание скота и птицы, садоводство, огородничество).

доходы от предпринимательской деятельности.

доходы от сдачи в аренду и продажи недвижимого имущества и транспортных средств.

доходы от ценных бумаг.

доходы, полученные в виде дарения, наследования недвижимого имущества, транспортных средств и другого имущества.

доходы от использования кредита (микрокредита), доходы от использования безвозмездного гранта.

доходы в виде безвозмездно полученных денег.

доходы в виде вознаграждений (интереса) по денежным вкладам и депозитам.

доходы в виде денежных переводов.

доходы в виде выигрышей в натуральном и (или) денежном выражении, полученных на конкурсах, соревнованиях (олимпиадах), фестивалях, по лотереям, розыгрышам, включая по вкладам и долговым ценным бумагам.

доходы, полученные от участия в активных мерах содействия занятости за исключением единовременной выплаты на переезд (на каждого члена семьи) участникам добровольного переселения.

сумма жилищных сертификатов для покрытия части первоначального взноса по займу в порядке, установленном жилищным законодательством РК.

адресная социальная помощь.

жилищная помощь.

материальная помощь, оказанная семье в целях возмещения ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций.

материальная помощь в денежном или натуральном выражении, оказанная малообеспеченным гражданам в связи с ростом цен на продукты питания из государственного бюджета и иных источников.

благотворительная помощь.

оплата поездок лица.

содержание граждан на время протезирования.

стоимость бесплатного или льготного проезда граждан за пределы населенного пункта на лечение.

единовременные выплаты из средств местных исполнительных органов.

расходы на питание.

расходы на одежду и обувь.

расходы на коммунальные услуги.

расходы на аренду жилья и текущее обслуживание жилья.

расходы на топливо.

расходы на предметы домашнего обихода, бытовую технику.

расходы на здравоохранение.

расходы на транспорт.

расходы на интернет и связь.

расходы на использование автотранспорта.

расходы на отдых и культура.

расходы на образование.

прочие финансовые услуги.

прочие расходы.

материальная помощь родственникам, знакомым, алименты.

налоги, штрафы, платежи и другие выплаты.

погашение кредита и долга.

накопления, взносы, сбережения, депозиты, получение кредитов, займов, компенсаций.

Приказ вводится в действие с 11 января 2025 года.