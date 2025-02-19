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Право

Поступление на службу по контракту в органы и ведомства прокуратуры: внесены изменения

Генеральная прокуратура Республики Казахстан, Генеральная прокуратура РК, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 09:53 Фото: gov.kz
Генеральный прокурор приказом от 14 февраля 2025 года внес изменения по вопросам отбора кандидатов из числа граждан для поступления на воинскую службу по контракту в органы, ведомства и учреждения прокуратуры РК, сообщает Zakon.kz.

Так, в Правилах рассмотрения заявлений и документов кандидатов из числа граждан для поступления на воинскую службу по контракту в органы, ведомства и учреждения прокуратуры уточняется, что к заявлению гражданин представляет документы, перечисленные в пункте 21 Правил прохождения воинской службы в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях РК, вложенные в скоросшиватель, с указанием перечня прилагаемых документов:

Заявление, в котором указываются:

  • фамилия, имя, отчество гражданина, число, месяц и год его рождения, местожительство;
  • наименование уполномоченного органа, с которым гражданин желает заключить контракт, воинская часть (учреждение);
  • срок, на который предполагается заключение контракта.

Вместе с заявлением гражданин представляет:

  • анкетные данные на бланке установленного образца;
  • подписанную лично автобиографию;
  • оригинал и копию документа, удостоверяющего личность и гражданство;
  • копии документов об образовании (нотариально засвидетельствованные в случае непредставления оригиналов для сверки);
  • копию трудовой книжки при наличии;
  • справку об отсутствии судимости;
  • сведения о сдаче декларации о доходах и имуществе на себя и свою супругу (супруга);
  • характеристику с последнего места службы (работы или учебы).

При приеме документов соответствующее должностное лицо сверяет копии документов с их оригиналами (в случае представления для сверки) и возвращает оригиналы гражданину.

Вместе с тем уточняется, что граждане, не проходившие ранее воинскую службу, не обучавшиеся на военной кафедре высшего учебного заведения, предоставляют документ, подтверждающий прохождение военной подготовки в специализированной организации образования Министерства обороны РК, за исключением женщин.

Заявление регистрируется в органах прокуратуры в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом РК.

В Правилах образования и работы отборочных комиссий обновлен ряд пунктов.

Так, говорится, что время на выполнение тестов по программе тестирования для кандидатов, претендующих на должность офицерского состава, составляет 90 минут (120 вопросов), рядового и сержантского составов – 90 минут (90 вопросов).

Пороговые значения по тесту составляют не менее 70% правильных ответов от общего количества вопросов по нормативным правовым актам, указанным в программе тестирования.

При этом указывается, что по Конституции РК, Конституционному закону "О прокуратуре", Закону "О противодействии коррупции", Этическому кодексу государственных служащих количество правильных ответов должно составлять не менее 70% от каждого нормативного правового акта.

После завершения тестирования представитель подразделения кадровой работы знакомит кандидата под роспись с результатами тестирования, один экземпляр которого с подписью кандидата приобщается к его личному делу.

Результаты тестирования кандидата, получившего оценку не ниже пороговых значений, действительны в течение одного года со дня прохождения тестирования.

Кандидат, получивший при прохождении тестирования оценку ниже пороговых значений, вправе пройти повторное тестирование, но не ранее чем по истечении одного месяца с момента предыдущего тестирования (ранее было 3 месяца).

Приказ вводится в действие с 1 марта 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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