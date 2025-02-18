КНБ заявил о задержании религиозных радикалов в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области

17 февраля 2025 года сотрудниками Комитета национальной безопасности РК при координации органов прокуратуры и содействии полиции в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области пресечена деятельность религиозных радикалов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 18 февраля, рассказали в пресс-службе КНБ.

"По подозрению в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей, задержаны четыре гражданина Казахстана. В ходе обысков по местам их проживания изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по ст. 256 ("Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма". – Прим. ред.) Уголовного кодекса РК", – говорится в распространенном во вторник релизе.

Иная информация, как пояснили в комитете, в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, "разглашению не подлежит".

6 февраля 2025 года Департаментом Комитета национальной безопасности по Шымкенту при координации органов прокуратуры была ликвидирована нарколаборатория. При изготовлении психотропных веществ задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана.