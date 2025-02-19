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Право

Правила ведения личных дел сотрудников органов гражданской защиты утвердили в Казахстане

Документы, папки, справки, бумаги, дела, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 15:42 Фото: pexels
Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 13 ноября 2024 года утвердил Правила ведения личных дел, содержащих персональные данные сотрудников и военнослужащих органов гражданской защиты. Документ начнет действовать с 1 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Правилами установлено, что при поступлении кандидата на службу (правоохранительную и воинскую) в органы гражданской защиты (ОГЗ) кадровой службой формируется личное дело, к которому приобщаются все материалы изучения и в дальнейшем сведения о служебной деятельности и стаже правоохранительной и воинской службы.

В личном деле отражаются прежняя трудовая деятельность, прохождение службы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формирований РК, специальных государственных и правоохранительных органах, государственной службе, данные биографического и социального характера, результаты изучения кандидата, специальной проверки, материалы перемещения по службе и другие сведения.

При этом сведения, содержащиеся в личном деле относятся к государственным секретам или для служебного пользования.

Личные дела оформляются и ведутся, в том числе в электронном формате на всех сотрудников и военнослужащих, которым присвоены специальные или воинские звания.

Личное дело состоит из пяти частей.

в первой части хранятся:

  • послужной список;
  • заключение комиссии по определению стажа службы;

во второй части хранятся:

  • аттестационные листы;
  • служебные характеристики в период службы;
  • представления к присвоению (понижению, восстановлению) специального (воинского) звания;
  • решение о задержке представления к установлению очередного специального звания;
  • представления по перемещению по службе;
  • представления к увольнению;
  • наградные листы, представления о поощрении (награждении);
  • материалы конкурсной комиссии или материалы первоначальной профессиональной подготовки (результаты тестирования на знание государственного языка, законодательства РК и личностные компетенции, сдачи нормативов по физической подготовке, результаты полиграфологического исследования, выписка из протокола заседания конкурсной комиссии, приемной комиссии, сертификаты о завершении первоначальной профессиональной подготовки);
  • копии сертификатов (об окончании курсов первоначальной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, а также языковых, образовательных и других курсов, оплачиваемых за счет бюджета ОГЗ);
  • -контракт о прохождении воинской службы;

в третьей части хранятся:

  • заявление о приеме в ОГЗ;
  • автобиографии (написанная собственноручно и в отпечатанном виде, заверенная подписью сотрудника (работника) кадровой службы);
  • личный листок по учету кадров (с фотокарточкой, заверенной печатью кадровой службы);
  • заключение о приеме в ОГЗ;
  • характеристики (служебные, учебные и другие), представляемые до поступления на службу (учебу);
  • справка центральной (окружной) военно-врачебной комиссии;
  • подписка;
  • обязательство;
  • обязательства по соблюдению Этического кодекса сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы РК, а также Этического кодекса государственных служащих РК;
  • подписанный бланк с текстом Присяги;
  • договор (контракт) о допуске к государственным секретам;

в четвертой части (отдельная папка) – "Архивные материалы" хранятся:

  • устаревшие автобиографии и анкеты;
  • рапорты сотрудника или военнослужащего;
  • заключения и материалы служебных проверок и расследований;
  • устаревшие справки Центральной (окружной) военно-врачебной комиссии, справки о состоянии здоровья, о ранениях и контузиях;
  • ходатайство и рапорт о продлении срока службы;
  • рекомендации при перемещении по службе;
  • информация подразделения по личному составу;
  • уведомление об освобождении (увольнении);
  • устаревшие результаты тестирования, сдачи нормативов по физической подготовке;
  • другие документы личного дела, находящиеся в неактуальном состоянии;

пятая часть (отдельная папка) - "Материалы изучения и специальной проверки" формируется из материалов специальной проверки кандидатов на службу в органы гражданской защиты, материалов дополнительной проверки сотрудника и военнослужащего, осуществляемой в период его службы. В данной части хранятся материалы изучения кандидата:

  • заявление о согласии на изучение и проверку персональных данных;
  • план проведения проверки;
  • требования о наличии или отсутствии судимости;
  • результаты специальной проверки;
  • справки, отзывы по результатам проверки по месту жительства кандидата;
  • справки-рекомендации от участкового инспектора полиции по месту жительства;
  • материалы по дополнительной проверке;
  • заключение по специальной проверке.

На оборотной стороне титульной обложки личного дела прикрепляется цветная фотокарточка (анфас, бюст) сотрудника (военнослужащего) в установленной повседневной форме одежды (китель с установленными знаками различий), без головного убора. На оборотной стороне фотокарточки записываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) сотрудника (военнослужащего), которые заверяются подписью сотрудника (работника) кадровой службы или непосредственного руководителя и заверяется оттиском печати кадровой службы.

На второй внутренней стороне обложки располагается приклеенный конверт размером 200х280 миллиметров, клапан вверху. В конверте хранятся следующие документы:

  • копия удостоверения личности, заверенная сотрудником (работником) кадровой службы;
  • копии документов о высшем образовании, заверенные нотариально;
  • копии документов о семейном положении, рождении детей, заверенные сотрудником (работником) (кадровой службы);
  • трудовая книжка;
  • документ воинского учета (для военнообязанных лиц);
  • копии справок о сдаче декларации о доходах и имуществе, в том числе, на супругу (га) (за последние пять лет).

На внешнюю сторону конверта прикрепляется опись документов, находящихся в конверте личного дела.

Учет и хранение личных дел сотрудников (военнослужащих) организуется кадровыми службами. Личные дела подлежат регистрации и сдаче в хранилище кадровой службы не позднее 15 календарных дней после издания приказа о назначении на должность.

Не реже одного раза в два года производится инвентаризация личных дел (сверка наличия личных дел с записями в инвентарной книге), о чем составляется акт наличия личных дел в произвольной форме, в котором указывается количество дел на период проверки.

Помимо этого, всем лицам высшего, старшего и среднего начальствующего (высшего офицерского и офицерского) состава, состоящим на службе в ОГЗ, присваиваются личные номера, которые сохраняются за ними на все время их службы и состояния в запасе и никому другому не передаются.

Личный номер состоит из заглавной буквы русского алфавита, обозначающий серию, и шестизначного числа. Личный номер штампуется на металлическом жетоне.


Личное дело выступает как информационная модель сотрудника и военнослужащего, и используется в качестве учетного документа, содержащего точные и подробные биографические данные и сведения, характеризующие его деловые и личные качества, служебную и трудовую деятельность, а также в качестве хранилища документов, юридически подтверждающих эти сведения (характеристики, служебные аттестации, присяга, представления), – говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 1 марта 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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