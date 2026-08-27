#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
458.87
535.09
5.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
458.87
535.09
5.42
Право

Изменились правила ведения личных дел сотрудников полиции

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 15:17 Фото: polisia.kz
Министр внутренних дел приказом от 20 августа 2026 года внес изменения в Правила ведения личных дел, содержащих персональные данные сотрудника органов внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что личное дело состоит из пяти частей:

в первой части хранятся:

  • послужной список по форме;
  • заключение комиссии по определению стажа службы;
  • заключения о подтверждении отдельных периодов службы.

во второй части в хронологической последовательности хранятся:

  • оригинал сертификата о прохождении тестирования граждан, поступающих на правоохранительную службу;
  • оригинал сертификата (об окончании Первоначального профессионального обучения, курсов переподготовки, повышения квалификации, а также образовательных и других курсов, оплачиваемых за счет бюджета органов внутренних дел);
  • аттестационные листы;
  • служебные характеристики в период службы;
  • представления к присвоению первичного специального звания, представления к понижению (восстановлению), лишению в специальном звании;
  • решение о задержке представления к присвоению очередного специального звания;
  • представления к назначению на должность, перемещению по службе, освобождению от занимаемой должности, увольнению из органов внутренних дел;
  • ходатайство о продлении срока службы в органах внутренних дел;
  • наградные листы, представления к поощрению (награждению).

в третьей части в хронологической последовательности хранятся:

  • заявление о приеме на службу в органы внутренних дел, о поступлении на очное обучение в организации образования МВД;
  • автобиография по форме (написанная от руки и отпечатанная на компьютере);
  • характеристики (служебные, учебные и др.), представляемые до поступления на службу (учебу);
  • заключение военно-врачебной комиссии;
  • письменное обязательство об ознакомлении с условиями прохождения службы, материального и пенсионного обеспечения, предупреждении об ответственности за нарушение служебной дисциплины и законности;
  • подписка;
  • обязательство по ограничениям, установленным Законом "О противодействии коррупции";
  • обязательство по соблюдению Этического кодекса сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы;
  • подписанный бланк с текстом Присяги лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РК;
  • иные обязательства, подписки, стандарты в период службы.

в четвертой части (отдельная папка) "Архивные материалы" хранятся:

  • трудовой договор;
  • контракт о приеме на службу в органы внутренних дел;
  • контракт на подготовку специалистов в организациях образования МВД;
  • справка о расходах за период обучения в организациях образования МВД;
  • справка о расходах за период обучения на первоначальной профессиональной подготовке МВД;
  • устаревшие послужные списки;
  • устаревшие автобиографии;
  • рапорта сотрудника;
  • заключения и материалы служебных проверок и расследований;
  • решения и протокола собраний личного состава, заседаний общественных формирований и др.;
  • устаревшие справки ВВК, справки о состоянии здоровья, о ранениях и контузиях;
  • рапорт о продлении срока службы в органах внутренних дел;
  • уведомление об увольнении;
  • нотариально засвидетельствованная копия договора на доверительное управление имуществом (при наличии);
  • другие документы личного дела, находящиеся в неактуальном состоянии.

Пятая часть (отдельная папка) – "Материалы изучения и специальной проверки" формируется из материалов изучения и специальной проверки кандидатов на службу (учебу) в органы внутренних дел, материалов дополнительной проверки сотрудника, осуществляемой в период его службы.

В данной части хранятся:

  • заявление о согласии на сбор и обработку персональных данных, в том числе медицинских, изучение и проверку;
  • план проведения специальной проверки;
  • требования сформированные системой "Информационный сервис" КПСиСУ ГП РК на кандидата, сотрудника, близких родственников (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), а также супруг (супруга) и свойственников;
  • оригинал или копия ответа из органов Национальной безопасности;
  • материалы по дополнительной проверке, результаты проверок по административным учетам органов внутренних дел, оперативных мероприятий при необходимости;
  • заключение по специальной проверке (заключение по дополнительной автобиографической проверке);
  • договор (контракт) о допуске к государственным секретам;
  • заключение (допуск) к агентурно-оперативной работе;
  • заключение по результатам психолого-социологического исследования.

Указывается, что послужной список является документом, отражающим служебную деятельность сотрудника ОВД. Записи в послужном списке производятся чернилами (шариковой ручкой) синего цвета, разборчиво, аккуратно, от руки, без сокращений и подчисток.

В случаях, если в последующей работе выявлены неточности и искажения в произведенных в послужном списке записях, вносятся исправления. Все исправления заверяются фразой: "Исправленному верить", подписью сотрудника (работника) кадровой службы, заверенной оттиском печати кадровой службы.

Оформление и последующее внесение записей в послужной список осуществляется на государственном или русском языках. Цифровое оформление различных записей в послужном списке, описях и иных документах личного дела осуществляется с использованием только арабских цифр.

В послужном списке производятся записи о постановке на специальный учет, об установлении выслуги лет, присвоении классной квалификации.

Внесены и другие правки.

Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года, за исключением ряда абзацев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:39, Сегодня
Курс доллара еще вырос на торгах 27 августа
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
08:52, 29 июля 2026
Новые сведения включили в личные дела сотрудников полиции
Документы, папки, справки, бумаги, дела
15:42, 19 февраля 2025
Правила ведения личных дел сотрудников органов гражданской защиты утвердили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Скотт Манн
16:22, Сегодня
Казахстанская федерация футбола хочет изменить время проведения матчей КПЛ
Мария Бровкова на дистанции
16:12, Сегодня
Казахстанские гребчихи вышли в финал чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ
Дастан Сатпаев в составе &quot;Бёрнли&quot;
16:07, Сегодня
"Это только начало": Дастан Сатпаев сделал заявление после вылета из Кубка английской лиги
Тимофей Скатов в защите
16:04, Сегодня
Стали известны призовые Тимофея Скатова за выход во второй круг квалификации US Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: