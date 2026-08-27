Изменились правила ведения личных дел сотрудников полиции
Так, уточняется, что личное дело состоит из пяти частей:
в первой части хранятся:
- послужной список по форме;
- заключение комиссии по определению стажа службы;
- заключения о подтверждении отдельных периодов службы.
во второй части в хронологической последовательности хранятся:
- оригинал сертификата о прохождении тестирования граждан, поступающих на правоохранительную службу;
- оригинал сертификата (об окончании Первоначального профессионального обучения, курсов переподготовки, повышения квалификации, а также образовательных и других курсов, оплачиваемых за счет бюджета органов внутренних дел);
- аттестационные листы;
- служебные характеристики в период службы;
- представления к присвоению первичного специального звания, представления к понижению (восстановлению), лишению в специальном звании;
- решение о задержке представления к присвоению очередного специального звания;
- представления к назначению на должность, перемещению по службе, освобождению от занимаемой должности, увольнению из органов внутренних дел;
- ходатайство о продлении срока службы в органах внутренних дел;
- наградные листы, представления к поощрению (награждению).
в третьей части в хронологической последовательности хранятся:
- заявление о приеме на службу в органы внутренних дел, о поступлении на очное обучение в организации образования МВД;
- автобиография по форме (написанная от руки и отпечатанная на компьютере);
- характеристики (служебные, учебные и др.), представляемые до поступления на службу (учебу);
- заключение военно-врачебной комиссии;
- письменное обязательство об ознакомлении с условиями прохождения службы, материального и пенсионного обеспечения, предупреждении об ответственности за нарушение служебной дисциплины и законности;
- подписка;
- обязательство по ограничениям, установленным Законом "О противодействии коррупции";
- обязательство по соблюдению Этического кодекса сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы;
- подписанный бланк с текстом Присяги лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РК;
- иные обязательства, подписки, стандарты в период службы.
в четвертой части (отдельная папка) "Архивные материалы" хранятся:
- трудовой договор;
- контракт о приеме на службу в органы внутренних дел;
- контракт на подготовку специалистов в организациях образования МВД;
- справка о расходах за период обучения в организациях образования МВД;
- справка о расходах за период обучения на первоначальной профессиональной подготовке МВД;
- устаревшие послужные списки;
- устаревшие автобиографии;
- рапорта сотрудника;
- заключения и материалы служебных проверок и расследований;
- решения и протокола собраний личного состава, заседаний общественных формирований и др.;
- устаревшие справки ВВК, справки о состоянии здоровья, о ранениях и контузиях;
- рапорт о продлении срока службы в органах внутренних дел;
- уведомление об увольнении;
- нотариально засвидетельствованная копия договора на доверительное управление имуществом (при наличии);
- другие документы личного дела, находящиеся в неактуальном состоянии.
Пятая часть (отдельная папка) – "Материалы изучения и специальной проверки" формируется из материалов изучения и специальной проверки кандидатов на службу (учебу) в органы внутренних дел, материалов дополнительной проверки сотрудника, осуществляемой в период его службы.
В данной части хранятся:
- заявление о согласии на сбор и обработку персональных данных, в том числе медицинских, изучение и проверку;
- план проведения специальной проверки;
- требования сформированные системой "Информационный сервис" КПСиСУ ГП РК на кандидата, сотрудника, близких родственников (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), а также супруг (супруга) и свойственников;
- оригинал или копия ответа из органов Национальной безопасности;
- материалы по дополнительной проверке, результаты проверок по административным учетам органов внутренних дел, оперативных мероприятий при необходимости;
- заключение по специальной проверке (заключение по дополнительной автобиографической проверке);
- договор (контракт) о допуске к государственным секретам;
- заключение (допуск) к агентурно-оперативной работе;
- заключение по результатам психолого-социологического исследования.
Указывается, что послужной список является документом, отражающим служебную деятельность сотрудника ОВД. Записи в послужном списке производятся чернилами (шариковой ручкой) синего цвета, разборчиво, аккуратно, от руки, без сокращений и подчисток.
В случаях, если в последующей работе выявлены неточности и искажения в произведенных в послужном списке записях, вносятся исправления. Все исправления заверяются фразой: "Исправленному верить", подписью сотрудника (работника) кадровой службы, заверенной оттиском печати кадровой службы.
Оформление и последующее внесение записей в послужной список осуществляется на государственном или русском языках. Цифровое оформление различных записей в послужном списке, описях и иных документах личного дела осуществляется с использованием только арабских цифр.
В послужном списке производятся записи о постановке на специальный учет, об установлении выслуги лет, присвоении классной квалификации.
Внесены и другие правки.
Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года, за исключением ряда абзацев.