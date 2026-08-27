Изменились правила ведения личных дел сотрудников полиции

Министр внутренних дел приказом от 20 августа 2026 года внес изменения в Правила ведения личных дел, содержащих персональные данные сотрудника органов внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что личное дело состоит из пяти частей:

в первой части хранятся:

послужной список по форме;

заключение комиссии по определению стажа службы;

заключения о подтверждении отдельных периодов службы.

во второй части в хронологической последовательности хранятся:

оригинал сертификата о прохождении тестирования граждан, поступающих на правоохранительную службу;

оригинал сертификата (об окончании Первоначального профессионального обучения, курсов переподготовки, повышения квалификации, а также образовательных и других курсов, оплачиваемых за счет бюджета органов внутренних дел);

аттестационные листы;

служебные характеристики в период службы;

представления к присвоению первичного специального звания, представления к понижению (восстановлению), лишению в специальном звании;

решение о задержке представления к присвоению очередного специального звания;

представления к назначению на должность, перемещению по службе, освобождению от занимаемой должности, увольнению из органов внутренних дел;

ходатайство о продлении срока службы в органах внутренних дел;

наградные листы, представления к поощрению (награждению).

в третьей части в хронологической последовательности хранятся:

заявление о приеме на службу в органы внутренних дел, о поступлении на очное обучение в организации образования МВД;

автобиография по форме (написанная от руки и отпечатанная на компьютере);

характеристики (служебные, учебные и др.), представляемые до поступления на службу (учебу);

заключение военно-врачебной комиссии;

письменное обязательство об ознакомлении с условиями прохождения службы, материального и пенсионного обеспечения, предупреждении об ответственности за нарушение служебной дисциплины и законности;

подписка;

обязательство по ограничениям, установленным Законом "О противодействии коррупции";

обязательство по соблюдению Этического кодекса сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы;

подписанный бланк с текстом Присяги лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РК;

иные обязательства, подписки, стандарты в период службы.

в четвертой части (отдельная папка) "Архивные материалы" хранятся:

трудовой договор;

контракт о приеме на службу в органы внутренних дел;

контракт на подготовку специалистов в организациях образования МВД;

справка о расходах за период обучения в организациях образования МВД;

справка о расходах за период обучения на первоначальной профессиональной подготовке МВД;

устаревшие послужные списки;

устаревшие автобиографии;

рапорта сотрудника;

заключения и материалы служебных проверок и расследований;

решения и протокола собраний личного состава, заседаний общественных формирований и др.;

устаревшие справки ВВК, справки о состоянии здоровья, о ранениях и контузиях;

рапорт о продлении срока службы в органах внутренних дел;

уведомление об увольнении;

нотариально засвидетельствованная копия договора на доверительное управление имуществом (при наличии);

другие документы личного дела, находящиеся в неактуальном состоянии.

Пятая часть (отдельная папка) – "Материалы изучения и специальной проверки" формируется из материалов изучения и специальной проверки кандидатов на службу (учебу) в органы внутренних дел, материалов дополнительной проверки сотрудника, осуществляемой в период его службы.

В данной части хранятся:

заявление о согласии на сбор и обработку персональных данных, в том числе медицинских, изучение и проверку;

план проведения специальной проверки;

требования сформированные системой "Информационный сервис" КПСиСУ ГП РК на кандидата, сотрудника, близких родственников (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), а также супруг (супруга) и свойственников;

оригинал или копия ответа из органов Национальной безопасности;

материалы по дополнительной проверке, результаты проверок по административным учетам органов внутренних дел, оперативных мероприятий при необходимости;

заключение по специальной проверке (заключение по дополнительной автобиографической проверке);

договор (контракт) о допуске к государственным секретам;

заключение (допуск) к агентурно-оперативной работе;

заключение по результатам психолого-социологического исследования.

Указывается, что послужной список является документом, отражающим служебную деятельность сотрудника ОВД. Записи в послужном списке производятся чернилами (шариковой ручкой) синего цвета, разборчиво, аккуратно, от руки, без сокращений и подчисток.

В случаях, если в последующей работе выявлены неточности и искажения в произведенных в послужном списке записях, вносятся исправления. Все исправления заверяются фразой: "Исправленному верить", подписью сотрудника (работника) кадровой службы, заверенной оттиском печати кадровой службы.

Оформление и последующее внесение записей в послужной список осуществляется на государственном или русском языках. Цифровое оформление различных записей в послужном списке, описях и иных документах личного дела осуществляется с использованием только арабских цифр.

В послужном списке производятся записи о постановке на специальный учет, об установлении выслуги лет, присвоении классной квалификации.

Внесены и другие правки.

Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года, за исключением ряда абзацев.