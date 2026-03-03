Для Алматинского горного кластера утвердили план развития туризма до 2029 года

Правительство постановлением от 27 декабря 2025 года утвердило Комплексный план по развитию туризма Алматинского горного кластера на 2025-2029 годы, сообщает Zakon.kz.

В документе отмечается, что Алматинская агломерация является крупнейшим туристским центром Казахстана и ключевой точкой формирования международного туристского имиджа страны.

На регион приходится порядка четверти общего туристского потока, включая около половины иностранных туристов, при этом Алматинский горный кластер выступает одной из основных визитных карточек Казахстана на международном туристском рынке.

Состояние и уровень развития горной туристской инфраструктуры напрямую влияют на восприятие страны как современного, безопасного и конкурентоспособного туристского направления.

Однако в условиях пиковых нагрузок объекты Алматинского горного кластера функционируют с превышением проектных показателей, что приводит к перегрузке канатных дорог и горнолыжных трасс, снижению качества туристских услуг, росту рисков для безопасности посетителей и формированию негативного пользовательского опыта.

Для комплексного и сбалансированного развития предлагается объединить горные локации восточной и западной частей от Тургеня до Каскелена в единый горный комплекс. При этом будет сформирована единая зона катания, что позволит расширить инфраструктуру и равномерно распределить туристские потоки, снизить нагрузку на отдельные курорты при сохранении природного баланса и ландшафтной целостности горной зоны.

В рамках долгосрочного развития предполагается формирование единого горнолыжного и туристского пространства, объединяющего горнолыжный курорт "Шымбулак", горный курорт-отель "Oi-Qaragai Lesnaya Skazka" и горный оздоровительный комплекс "Pioneer" через ущелья Кимасар, Бутаковское и Котырбулак.

Документ предусматривает увеличение количества канатных дорог ориентировочно с 16 до 40-45, рост протяженности трасс для катания с 41 км до порядка 112-162 км, а также кратное увеличение пропускной способности горного кластера – с 6 тыс. до 24 тыс. и более человек в сутки.

План включает в себя:

строительство подвесных канатных дорог и трасс для катаний в Центральной зоне Алматинского горного кластера (пик "Нурсултан", урочище "Сухой лог", ущелье Кимасар, Бутаковское ущелье – ущелье Кимасар, горный курорт-отель"Oi-Qaragai Lesnaya Skazka" и горный оздоровительный комплекс "Pioneer", горный оздоровительный комплекс" Pioneer" – Бутаковское ущелье).

строительство коммерческой инфраструктуры (общественное питание) на пике Нурсултан, в урочище "Сухой лог".

строительство коммерческой инфраструктуры (общественное питание, пункты проката, школа обучения, места размещения) в ущелье Кимасар, в Бутаковском ущелье, в горном оздоровительном комплексе "Pioneer".

строительство горной деревни Медеу-Шымбулак.

разработку концепции мастер-плана развития Каскеленского ущелья, а также всесезонного курорта Тургеньского ущелья.

реконструкцию сетей водоотведения и расширение водопроводных сетей горнолыжных курортов.

строительство систем газоснабжения Центральной зоны Алматинского горного кластера (горнолыжный курорт "Шымбулак", ущелье Кимасар, Бутаковское ущелье, горный оздоровительный комплекс "Pioneer" и горный курорт-отель "Oi-Qaragai Lesnaya Skazka").

строительство трубопровода водоснабжения для искусственного оснежения склонов от реки Левый Талгар до горного курорта" Oi-Qaragai – Актас".

строительство линий электропередачи и подстанций на горнолыжных курортах.

прокладку волоконно-оптической линии связи.

запуск электрических автобусов от парковки на площади Абая до горнолыжного курорта "Шымбулак", Алматы – "Космостанция".

капитальный ремонт автодороги от высокогорного катка "Медеу" до урочища Туюк-Су.

реконструкцию и строительство автодороги от высокогорного катка "Медеу" до ущелья Кимасар.

запуск автобусного сообщения с улицы Каныша Сатпаева (угол улицы Байтурсынова) до визит-центра в ущелье Аюсай.

установку зарядных станций для электрического автотранспорта на парковочных зонах курортов.

строительство гостиничного комплекса на 32 номера в ущелье Кимасар.

строительство 15 глэмпингов в Малом Алматинском ущелье на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка.

строительство туристической базы "Ski & Spa Resort" (81 номер и 5 гостевых коттеджей, 15 современных гостевых домов), визит-центра "Tau Hub" в Бутаковском ущелье, гостиничного комплекса "Medeu Park Hotel", рекреационного комплекса и визит-центра "Просвещенец".

благоустройство природных родников в горной местности.

создание общедоступных кемпинг-зон с автономным энергоснабжением на основе солнечных панелей (по 3 кемпинг-зоны ежегодно).

запуск городского мобильного приложения" Almaty City App".

оцифровку горных маршрутов на картографических, туристских платформах (2Gis, Яндекс Карты и т.д.).

создание аудиогида по туристским маршрутам города Алматы и Алматинского горного кластера (ежегодно по 10 маршрутов).

проведение курсов обучения и (или) повышения квалификации гидов.

проведение курсов обучения и (или) повышения квалификации инженеров канатной дороги и обслуживающего персонала горнолыжных курортов и др.

Ожидаемые результаты:

увеличение числа иностранных туристов с 986,3 тыс. до 1,7 млн человек в год;

человек в год; увеличение занятых в сфере туризма с 91,8 тыс. человек до 101,8 тыс. человек;

человек; сумма частных инвестиций 238,9 млрд тенге ;

; увеличение налоговых поступлений с 91,5 млрд до 117,3 млрд тенге в год.

Постановление введено в действие с 27 декабря 2025 года.