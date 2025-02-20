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Экономика и бизнес

Повышение НДС: поправки в Налоговый кодекс внесли в Парламент

НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 16:43 Фото: Zakon.kz
20 февраля 2025 года Министерство национальной экономики внесло в Мажилис Парламента пакет поправок в проект Налогового кодекса. Эти изменения, как отмечают в ведомстве, направлены на совершенствование налогового администрирования, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства национальной экономики, основные поправки включают:

  • снижение порога для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС – с 20 тыс. МРП (78,6 млн тенге) до 3 800 МРП (15 млн тенге);
  • повышение ставки НДС – с 12 до 16%, при этом для отдельных отраслей устанавливается пониженная ставка 10%;
  • ограничение применения специального налогового режима упрощенной декларации – он будет доступен исключительно для сегмента B2C (бизнес для конечных потребителей).

28 января 2025 года на расширенном заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов озвучил, что необходимо повысить ставку НДС. Позже заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев сообщил, что эта мера сейчас обсуждается в правительстве, с экспертами.

Уже 7 февраля Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями отечественного бизнеса поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке НДС. По его словам, любые нововведения должны проводиться на основе всестороннего анализа и продуманной стратегии.

Тогда президент подчеркнул, что решение по верхней планке ставки должно быть принято правительством на основе точных расчетов, с учетом мнения квалифицированных экспертов, предпринимателей и депутатов.

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А уже 11 февраля Бектенов поручил внести проект поправок в Налоговый кодекс в Мажилис до 20 февраля.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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