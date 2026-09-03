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Право

Расширен перечень товаров с уплатой НДС методом зачета для импортеров

НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 14:03 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 27 августа 2026 года внесены изменения перечень импортируемых товаров, по которым налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета, и правил его формирования, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Перечень импортируемых товаров, по которым налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета, внесено дополнение.

Строка 85 перечня изложена в новой редакции:

  • Водонагреватели проточные или накопительные (емкостные), неэлектрические; сушилки: прочие, для сельскохозяйственной продукции; машины, агрегаты и оборудование прочие: кофеварки и другие приспособления для приготовления кофе и других горячих напитков; прочие аппараты для дистилляции или ректификации, прочие; части.

В перечень дополнительно включен код ТН ВЭД ЕАЭС 8419 89 989 0.

Это означает, что ввозимое оборудование классифицируется по новому коду – с учетом установленных налоговым законодательством условий импортер сможет применять предусмотренный порядок уплаты НДС методом зачета. Компаниям важно учитывать новое дополнение при классификации товаров и оформлении импорта.

Постановление вводится в действие с 11 сентября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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