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Право

Как будет работать СЭЗ "Актобе": постановление правительства

Актобе, город Актобе, виды города Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 10:15 Фото: akorda.kz
Принято постановление правительства Казахстана от 8 января 2025 года "О создании специальной экономической зоны "Актобе", сообщает Zakon.kz.

"Создать специальную экономическую зону "Актобе" на период до 31 декабря 2049 года", – говорится в документе.

Также утверждены положение о СЭЗ "Актобе" и целевые индикаторы СЭЗ.

Специальная экономическая зона "Актобе" расположена в Актюбинской области вдоль объездной трассы "Южный обход" в южной части города Актобе на территории 858 гектаров, включая Международный аэропорт Актобе имени А. Молдагуловой.

СЭЗ создается в целях:

  • ускоренного развития современных высокопроизводительных, конкурентоспособных производств, формирования качественно нового уровня предоставления услуг, привлечения инвестиций, внедрения новых технологий в отрасли экономики и регионы, а также повышения занятости населения;
  • увеличения доли обрабатывающей промышленности и сокращения производства в зависимости от импорта, что способствует развитию соответствующих отраслей и повышению эффективности производства товаров, производимых на конкурентной территории Актюбинской области;
  • использования выгодного географического положения для эффективного налаживания производственных и логистических процессов, включая близость к российской границе, для экономичной доставки компонентов и узлов, а также доступ к международному транспортному коридору Западная Европа - Западный Китай, что позволит эффективно реализовывать продукцию на рынках Казахстана, Центральной Азии и России.  

На территории СЭЗ устанавливается специальный правовой режим, а также действует таможенная процедура свободной таможенной зоны.

На территории СЭЗ действует порядок въезда, выезда, транзита и пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, а также их транспортных средств.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее мы рассказали, что для СЭЗ "Актобе" определены 39 приоритетных видов деятельности.

Оценочный суммарный вклад объектов СЭЗ (ВДС объектов СЭЗ) в экономику за весь период функционирования СЭЗ составит около 4,2 трлн тенге, в том числе мультипликативный эффект в размере 0,7 трлн тенге.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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