Новые правила регистрации посольств и консульств разработали в Казахстане

Министерство иностранных дел подготовило проект Правил регистрации дипломатических и приравненных к ним представительств иностранных государств, международных организаций и их представительств, а также консульских учреждений иностранных государств, сообщает Zakon.kz.

Правила регулируют порядок регистрации дипломатических и приравненных к ним представительств иностранных государств, международных организаций и (или) их представительств, консульских учреждений иностранных государств и аккредитации глав, членов персонала представительств, работников консульских учреждений в РК (сотрудники) и сопровождающих их членов семьи.

Регистрация представительств, а также консульских учреждений в Казахстане осуществляется Министерством иностранных дел РК.

Для регистрации представительств, а также консульских учреждений представительство, консульское учреждение направляют в министерство вербальную ноту об открытии представительств или консульских учреждений в РК.

В вербальной ноте указывается адрес местонахождения представительства и консульского учреждения.

Министерство в течение пяти рабочих дней со дня получения вербальной ноты осуществляет регистрацию представительства и консульского учреждения и направляет ответную вербальную ноту с приложением справки о регистрации представительств, а также консульских учреждений по адресу, указанному в вербальной ноте.

Справка о регистрации представительств, а также консульских учреждений действительна в течение трех лет со дня выдачи.

Помимо этого правилами устанавливается порядок аккредитации сотрудников и сопровождающих их членов семьи.

Аккредитация сотрудников и сопровождающих членов их семьи, прибывших и находящихся в РК, осуществляется министерством.

К сопровождающим членам семьи сотрудников относятся:

супруг (супруга);

дети, не состоящие в браке:

не достигшие возраста 18 лет;



не достигшие возраста 21 года, обучающиеся в высших и (или) средних специальных учебных заведениях РК;

родители и дети до 25 лет, находящиеся на иждивении согласно принципу взаимности и (или) подтверждающего письма от внешнеполитического ведомства направляющего (представляемого) государства, и для международных организаций – подтверждающее письмо штаб-квартиры международной организации (без предоставления иммунитетов и привилегий).

Для аккредитации сотрудников и сопровождающих их членов семьи, представительство, консульское учреждение направляют в министерство вербальную ноту с запросом об аккредитации указанных лиц.

К запросу об аккредитации прикладываются:

анкета об аккредитации;

две одинаковые цветные фотографии на белом фоне размером 3х4 сантиметров на бумажном носителе или в электронном виде;

копии заграничного паспорта, дипломатической или служебной визы (для стран, с которыми установлен визовый режим), штамп о въезде в РК, заверенные печатью представительства, консульского учреждения;

копия свидетельства о заключении брака (при аккредитации супруги (супруга) сотрудника);

копии свидетельства о рождении (при аккредитации детей, не достигших возраста 18 лет);

оригинал справки из высшего или среднего специального учебного заведения РК (при аккредитации детей, не достигших возраста 21 года и обучающихся в учебных заведениях РК.

Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств, совершенные вне РК по законам иностранных государств в отношении организаций РК или иностранных лиц, принимаются загранучреждением при наличии консульской легализации или проставления апостиля, если иное не предусмотрено законодательством и (или) международным договором РК.

Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в загранучреждение сопровождаются надлежащим образом заверенным переводом их на государственный или русский языки.

Министерство в течение трех рабочих дней со дня получения запроса об аккредитации проверяет полноту предоставленных документов.

В случае полноты представленных документов министерство в течение 15 рабочих дней осуществляет проверку представленных документов на соответствие требованиям правил и в случае их соответствия оформляет аккредитационные удостоверения серий "D", "С", "HC", "T", "S" и "М" и направляет их представительству, консульскому учреждению.

При необходимости проведения дополнительного изучения или проверки аккредитация продлевается на разумный срок, но не более чем до двух месяцев.

Если же представлен неполный пакет документов или документы с истекшим сроком действия, а также в случае несоответствия требованиям Правил министерство отказывает в приеме запроса на аккредитацию и уведомляет представительство, консульское учреждение о причинах отказа.

Аккредитационное удостоверение сотрудника оформляется сроком на три года.

В случае если срок действия заграничного паспорта сотрудника составляет менее трех лет, аккредитационное удостоверение оформляется на срок действия заграничного паспорта сотрудника.

Аккредитационное удостоверение сопровождающего члена семьи сотрудника оформляется на срок действия аккредитации сотрудника, но не может быть больше срока действия заграничного паспорта сопровождающего члена семьи сотрудника.

Аккредитационные удостоверения серий "D", "С", "HC", "T", "S" и "М" подтверждают привилегии и иммунитеты его владельца.

Аккредитационные удостоверения серии "D" оформляются при наличии заграничного паспорта, подтверждающий дипломатический статус его владельца (далее – дипломатический паспорт иностранного государства):

главам представительств;

членам дипломатического персонала представительств;

военным, морским и авиационным атташе;

сотрудникам системы Организации Объединенных Наций, обладающих должностными категориями Р4-Р5-D1-D2, а также сотрудникам международных организаций и (или) их представительств, при условии наличия дипломатического статуса в ратифицированном международном договоре между РК и международной организацией;

сопровождающим членам семей указанных лиц.

Аккредитационные удостоверения серии "С" оформляются при наличии дипломатического паспорта иностранного государства:

консульским должностным лицам;

сопровождающим членам семьи консульского должностного лица.

Аккредитационные удостоверения серии "НС" оформляются почетным консульским должностным лицам на основе принципа взаимности с представляемым государством. При этом членам семьи почетных консульских должностных лиц удостоверения не оформляются.

Аккредитационные удостоверения серии "Т" оформляются при наличии служебного (приравненного к нему) паспорта:

членам административно-технического персонала представительств;

консульским служащим консульских учреждений;

сопровождающим членам семей.

Аккредитационные удостоверения серии "S" оформляются при наличии заграничного паспорта на основе принципа взаимности с направляющим или представляемым государством:

членам обслуживающего персонала представительств;

работникам обслуживающего персонала консульских учреждений;

сопровождающим членам семей;

домашним работникам представительств;

частным домашним работникам консульских учреждений.

Аккредитационные удостоверения серии "М" оформляются сотрудникам международных организаций и (или) их представительств, а также сопровождающим членам их семей, в случае если они не подпадают под категории лиц, указанных выше.

Разработчики утверждают, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий, а также не окажет влияние на обеспечение национальной безопасности. При этом финансирование будет осуществляться за счет Министерства иностранных дел.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" до 12 марта 2025 года.