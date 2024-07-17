Разработаны новые правила дактилоскопической регистрации

Министерство внутренних дел подготовило проект приказа "О некоторых вопросах проведения дактилоскопической и геномной регистрации в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Дактилоскопическая информация граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства, прошедших дактилоскопическую регистрацию, используется для:

подтверждения и (или) установления личности граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства;

учета и контроля иностранцев и лиц без гражданства на территории РК;

обеспечения безопасности личности, общества и государства;

учета и контроля лиц, пересекающих Государственную границу РК, посредством процедуры подтверждения личности по дактилоскопической информации.

Целями дактилоскопической регистрации являются установление и (или) подтверждение личности на основе дактилоскопической информации. Установление личности осуществляется при проведении идентификации по базе данных дактилоскопической информации, подтверждение личности – путем верификации по дактилоскопической информации конкретного лица.

органы внутренних дел;

уполномоченный государственный орган в области внешнеполитической деятельности;

находящиеся за рубежом дипломатические и приравненные к ним представительства, а также консульские учреждения РК (загранучреждения РК);

уполномоченный государственный орган в области транспорта;

органы национальной безопасности.

Органы внутренних дел осуществляют сбор дактилоскопической информации:

граждан РК, обратившихся для получения удостоверения личности и (или) паспорта гражданина РК впервые, а также для их восстановления либо замены, с их согласия;

детей в возрасте от 12 до 16 лет при обращении для получения паспорта гражданина РК;

иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16 лет:

обратившихся для получения разрешения на временное или постоянное проживание в РК;



при оформлении впервые, а также в случаях восстановления, замены:



вида на жительство иностранца в РК;



удостоверения лица без гражданства;



удостоверения беженца;



проездного документа;

Уполномоченный государственный орган в области внешнеполитической деятельности осуществляет сбор дактилоскопической информации граждан РК, а также детей в возрасте от 12 до 16 лет при оформлении паспорта гражданина РК в загранучреждениях РК с их согласия.

Сбор дактилоскопической информации включает получение биометрических данных об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев обеих рук или ладоней обеих рук человека путем дактилоскопирования и внесения в соответствующую информационную систему персональных данных. При этом, персональные данные лица, прошедшего дактилоскопическую регистрацию, связаны персональным идентификатором с его биометрическими данными об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев или ладоней обеих рук в автоматизированной информационной системе "Биометрическая идентификация личности" (

Сбор дактилоскопической информации у детей от 12 до 16 лет при обращении для получения паспорта гражданина РК осуществляется с их согласия и проводится в присутствии и на основании письменного заявления законного представителя ребенка при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полномочия законного представителя.

Сбор дактилоскопической информации лиц проводится в подразделениях миграционной службы органов внутренних дел, в том числе его регистрационных пунктах документирования населения, органах национальной безопасности, загранучреждениях РК.

Материальный носитель с дактилоскопической информацией граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства при оформлении документов, удостоверяющих личность, содержит следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность);

дату и место рождения;

пол;

национальную принадлежность (по желанию владельца);

гражданство;

фотографию;

информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев рук;

номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;

подпись владельца документа;

индивидуальный идентификационный номер (при его наличии);

дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;

наименование органа, выдавшего документ;

фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию.

Дактилоскопирование при осуществлении дактилоскопической регистрации проводится специально подготовленными сотрудниками, проходящими службу (работающими) в уполномоченных государственных органах.

Процесс дактилоскопирования осуществляется бескрасковым методом путем сканирования десяти пальцев рук или десяти пальцев и ладоней обеих рук на специальном дактилоскопическом сканере либо (в установленных случаях) красковым методом на бумажный бланк дактилоскопической карты.

Дактилоскопирование бескрасковым методом проводят путем сканирования десяти пальцев рук одним из следующих способов:





Перед началом процедуры документирования сотрудник миграционной службы спрашивает у гражданина РК о желании пройти дактилоскопическую регистрацию.

Гражданин Республики Казахстан в устной форме сообщает сотруднику миграционной службы о желании либо отказе от дактилоскопической регистрации.

Если гражданин Республики Казахстан изъявил желание пройти дактилоскопическую регистрацию, сотрудник миграционной службы формирует в ППО заявку на ее прохождение. При отказе гражданина РК от прохождения дактилоскопической регистрации сотрудник миграционной службы также осуществляет документирование в ППО.

В случае прохождения ранее гражданином РК дактилоскопической регистрации и при наличии отметки сотрудник проводит верификацию посредством АИС "БИЛ".

При документировании иностранцев и лиц без гражданства сотрудник миграционной службы проверяет наличие отметки о прохождении дактилоскопической регистрации в ППО.

При наличии отметки сотрудник проводит верификацию иностранцев и лиц без гражданства посредством АИС "БИЛ".

Если отсутствует отметка о прохождении дактилоскопической регистрации иностранцев и лиц без гражданства в ППО, сотрудник миграционной службы формирует в ППО заявку на прохождение дактилоскопической регистрации. После этого проводит дактилоскопическую регистрацию в АИС "БИЛ".

В случае отказа от прохождения дактилоскопической регистрации иностранец или лицо без гражданства, или лицо, законные интересы которого он представляет, письменно заполняет отказ от прохождения дактилоскопической регистрации.

Справка о прохождении дактилоскопирования иностранца или лица без гражданства оформляется и выдается в бумажном формате.

Дактилоскопической регистрации не подлежат лица со следующими физическими недостатками, исключающими возможность дактилоскопирования:



наличие заболевания, являющееся основанием для освобождения от прохождения дактилоскопической регистрации, при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии.

При обнаружении у лиц, подлежащих дактилоскопической регистрации, физических недостатков, исключающих возможность их дактилоскопирования, в соответствующий раздел ППО вносится отметка об освобождении лица от дактилоскопической регистрации.

Хранение дактилоскопической информации гражданина РК в случаях признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим судом, утраты или выхода из гражданства РК осуществляется до даты, когда ему исполнилось бы сто лет.

Хранение дактилоскопической информации иностранцев и лиц без гражданства в базе данных АИС "БИЛ" осуществляется в течение 10 лет со дня регистрации. По истечении 10 лет хранение дактилоскопической информации осуществляется в течение 40 лет на материальных носителях после ее архивирования.

Также правилами регламентирован порядок проведения геномной регистрации.

Отбор биологического материала живых лиц осуществляется сотрудником уполномоченного государственного органа с использованием комплекта для отбора биологического материала, обеспечивающего сохранность биологического материала при длительном хранении, лизис клеток, инактивацию патогенов, стабилизацию ДНК, денатурирование белков и иммобилизование нуклеиновых кислот с защитой от воздействия нуклеаз, а также имеющего цветовую индикацию места нанесения бесцветных биологических жидкостей.

При отборе биологического материала живых лиц не допускаются причинение боли, применение средств, представляющих опасность для жизни и здоровья человека.

Отбор биологического материала живых лиц включает:

заполнение информационной карты персональными данными регистрируемого лица и иными установленными настоящими Правилами сведениями;

получение буккального эпителия с внутренних сторон щек и заполнение карты-носителя персональными данными регистрируемого лица;

упаковывание биологического материала с указанием на конверте (пакете) персональных данных регистрируемого лица.

Подробнее о процедуре геномной регистрации читайте в проекте правил.