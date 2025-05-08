Обновлены правила регистрации дипломатических представительств и аккредитации сотрудников

Приказом МИД от 29 апреля обновлены Правила регистрации дипломатического представительства, консульского учреждения и аккредитации глав, членов персонала дипломатических представительств, международных организаций и их представительств, работников консульских учреждений, сообщает Zakon.kz.

Название самих правил обновлено и зучит так – Правила регистрации дипломатических и приравненных к ним представительств иностранных государств, международных организаций и их представительств, а также консульских учреждений иностранных государств и аккредитации глав, членов персонала дипломатических и приравненных к ним представительств иностранных государств, международных организаций и их представительств, работников консульских учреждений иностранных государств в Республике Казахстан.

Регистрация представительств, а также консульских учреждений в РК осуществляется Министерством иностранных дел республики.

Так, говорится, что для регистрации представительств, а также консульских учреждений представительство, консульское учреждение направляют в МИД РК вербальную ноту об открытии представительств или консульских учреждений в РК.

В вербальной ноте указывается адрес местонахождения представительства и консульского учреждения.

Министерство в течение пяти рабочих дней со дня получения вербальной ноты осуществляет регистрацию представительства и консульского учреждения и направляет ответную вербальную ноту с приложением справки о регистрации представительств, а также консульских учреждений по адресу, указанному в вербальной ноте.

Справка о регистрации представительств, а также консульских учреждений действительна в течение трех лет со дня выдачи.

Аккредитация сотрудников

Аккредитация сотрудников и сопровождающих членов их семьи, прибывших и находящихся в Казахстане, осуществляется министерством.

К сопровождающим членам семьи сотрудников относятся:

супруг (супруга);

дети, не состоящие в браке:

- не достигшие возраста 18 лет;

- не достигшие возраста 21 года, обучающиеся в высших или средних специальных учебных заведениях РК;

родители и дети до 25 лет, находящиеся на иждивении согласно принципу взаимности или подтверждающего письма от внешнеполитического ведомства направляющего (представляемого) государства, и для международных организаций – подтверждающее письмо штаб-квартиры международной организации (без предоставления иммунитетов и привилегий).

Для аккредитации сотрудников и сопровождающих их членов семьи, представительство, консульское учреждение направляют в МИД вербальную ноту с запросом об аккредитации указанных лиц.

К запросу об аккредитации прикладываются:

анкета об аккредитации по форме;

две одинаковые цветные фотографии на белом фоне размером 3х4 сантиметров на бумажном носителе или в электронном виде.

Фотография должна соответствовать возрасту получателя визы на момент оформления документа с четким изображением лица анфас без очков с затемненными стеклами и без головного убора, за исключением лиц, для которых постоянное ношение головного убора является обязательным атрибутом их национальной или религиозной принадлежности, при условии, что данное лицо изображено в таком головном уборе на фотографии в заграничном паспорте.

копии заграничного паспорта, дипломатической или служебной визы (для стран, с которыми установлен визовый режим), штамп о въезде в Казахстан, заверенные печатью представительства, консульского учреждения;

копию свидетельства о заключении брака (при аккредитации супруги (супруга) сотрудника);

копию свидетельства о рождении (при аккредитации детей, не достигших возраста 18 лет);

оригинал справки с высшего или среднего специального учебного заведения РК (при аккредитации детей, не достигших 21 года и обучающихся в учебных заведениях РК.

Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств, совершенные вне Казахстана по законам иностранных государств в отношении организаций РК или иностранных лиц, принимаются загранучреждением при наличии консульской легализации или проставления апостиля, если иное не предусмотрено законодательством или международным договором.

Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в загранучреждение сопровождаются надлежащим образом заверенным переводом их на государственный или русский языки.

Министерство в течение трех рабочих дней со дня получения запроса об аккредитации проверяет полноту предоставленных документов.

В случае полноты представленных документов министерство в течение 15 рабочих дней осуществляет проверку представленных документов на соответствие требованиям и оформляет аккредитационные удостоверения серий "D", "С", "HC", "T", "S" и "М", затем направляет их представительству, консульскому учреждению.

При необходимости проведения дополнительного изучения или проверки срок аккредитации продлевается на разумный срок, но не более чем до двух месяцев.

Аккредитационное удостоверение сотрудника оформляется сроком на три года.

Приказ вводится в действие с 7 мая 2025 года.