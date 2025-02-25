В Казахстане обновили гигиенические нормативы к атмосферному воздуху

Министр здравоохранения РК приказом от 18 февраля 2025 года внес изменения в Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций, сообщает Zakon.kz.

В частности, предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских населенных пунктов дополнены новой таблицей, в которую вошли вещества, обладающие эффектом суммации:

Аммиак, сероводород, формальдегид

Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид

Азота диоксид, гексан, углерода оксид, формальдегид

Акриловая и метакриловая кислоты, бутилакрилат, бутилметакрилат, метилакрилат, метиметакрилат

Ацетальдегид, винилацетат

Ацетон, акролеин, фталевый ангидрид

Фурфурол, формальдегид и фенол

Аэрозоли пятиокиси ванадия и окислов марганца

Сернистый ангидрид, трехокиси хрома

Бензол и ацетофенон

Валериановая, капроновая и масляная кислоты

Вольфрамовый и сернистый ангидриды

Гексахлоран и фозалон

1,2-Дихлорпропан, 1,2,3-Трихлорпропан и тетрахлорэтилен

Изопропилбензол и гидроперекись изопропилбензола

Изобутилкарбинол и диметилвинилкарбинол

Метилгидропиран и метилентетрагидропиран

Моно, ди и трипропиламины

Мышьяковистый ангидрид и свинца ацетат

Озон, двуокись азота и формальдегид

Пропионовая кислота и пропионовый альдегид

Свинца оксид, серы диоксид

Сероводород и динил

Сероводород, формальдегид

Сернокислые медь, кобальт, никель, серы диоксид

Серы диоксид, углерода оксид, фенол и пыль конверторного производства

Кислота серная, никель металлический, сероводород

Сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная)

Углерода оксид и пыль цементного производства

Уксусная кислота и уксусный ангидрид

Уксусная кислота, фенол, этилацетат

Фурфурол, метиловый и этиловый спирты

Циклогексан и бензол

Этилен пропилен, бутилен и амилен и др.

Приказ вводится в действие с 7 марта 2025 года.

Эффектом суммации или аддитивного действия принято называть свойство двух или нескольких вредных химических веществ действовать на организм человека однонаправленно, т. е. повреждать одни и те же органы и системы, оказывая одинаковый или сходный негативный эффект.