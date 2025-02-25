В Казахстане обновили гигиенические нормативы к атмосферному воздуху
Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения РК приказом от 18 февраля 2025 года внес изменения в Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций, сообщает Zakon.kz.
В частности, предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских населенных пунктов дополнены новой таблицей, в которую вошли вещества, обладающие эффектом суммации:
- Аммиак, сероводород, формальдегид
- Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид
- Азота диоксид, гексан, углерода оксид, формальдегид
- Акриловая и метакриловая кислоты, бутилакрилат, бутилметакрилат, метилакрилат, метиметакрилат
- Ацетальдегид, винилацетат
- Ацетон, акролеин, фталевый ангидрид
- Фурфурол, формальдегид и фенол
- Аэрозоли пятиокиси ванадия и окислов марганца
- Сернистый ангидрид, трехокиси хрома
- Бензол и ацетофенон
- Валериановая, капроновая и масляная кислоты
- Вольфрамовый и сернистый ангидриды
- Гексахлоран и фозалон
- 1,2-Дихлорпропан, 1,2,3-Трихлорпропан и тетрахлорэтилен
- Изопропилбензол и гидроперекись изопропилбензола
- Изобутилкарбинол и диметилвинилкарбинол
- Метилгидропиран и метилентетрагидропиран
- Моно, ди и трипропиламины
- Мышьяковистый ангидрид и свинца ацетат
- Озон, двуокись азота и формальдегид
- Пропионовая кислота и пропионовый альдегид
- Свинца оксид, серы диоксид
- Сероводород и динил
- Сероводород, формальдегид
- Сернокислые медь, кобальт, никель, серы диоксид
- Серы диоксид, углерода оксид, фенол и пыль конверторного производства
- Кислота серная, никель металлический, сероводород
- Сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная)
- Углерода оксид и пыль цементного производства
- Уксусная кислота и уксусный ангидрид
- Уксусная кислота, фенол, этилацетат
- Фурфурол, метиловый и этиловый спирты
- Циклогексан и бензол
- Этилен пропилен, бутилен и амилен и др.
Приказ вводится в действие с 7 марта 2025 года.
Эффектом суммации или аддитивного действия принято называть свойство двух или нескольких вредных химических веществ действовать на организм человека однонаправленно, т. е. повреждать одни и те же органы и системы, оказывая одинаковый или сходный негативный эффект.
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