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Право

В Казахстане обновили гигиенические нормативы к атмосферному воздуху

Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, зима, холод, мороз, снег , фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 09:55 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения РК приказом от 18 февраля 2025 года внес изменения в Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций, сообщает Zakon.kz.

В частности, предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских населенных пунктов дополнены новой таблицей, в которую вошли вещества, обладающие эффектом суммации:

  • Аммиак, сероводород, формальдегид
  • Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид
  • Азота диоксид, гексан, углерода оксид, формальдегид
  • Акриловая и метакриловая кислоты, бутилакрилат, бутилметакрилат, метилакрилат, метиметакрилат
  • Ацетальдегид, винилацетат
  • Ацетон, акролеин, фталевый ангидрид
  • Фурфурол, формальдегид и фенол
  • Аэрозоли пятиокиси ванадия и окислов марганца
  • Сернистый ангидрид, трехокиси хрома
  • Бензол и ацетофенон
  • Валериановая, капроновая и масляная кислоты
  • Вольфрамовый и сернистый ангидриды
  • Гексахлоран и фозалон
  • 1,2-Дихлорпропан, 1,2,3-Трихлорпропан и тетрахлорэтилен
  • Изопропилбензол и гидроперекись изопропилбензола
  • Изобутилкарбинол и диметилвинилкарбинол
  • Метилгидропиран и метилентетрагидропиран
  • Моно, ди и трипропиламины
  • Мышьяковистый ангидрид и свинца ацетат
  • Озон, двуокись азота и формальдегид
  • Пропионовая кислота и пропионовый альдегид
  • Свинца оксид, серы диоксид
  • Сероводород и динил
  • Сероводород, формальдегид
  • Сернокислые медь, кобальт, никель, серы диоксид
  • Серы диоксид, углерода оксид, фенол и пыль конверторного производства
  • Кислота серная, никель металлический, сероводород
  • Сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная)
  • Углерода оксид и пыль цементного производства
  • Уксусная кислота и уксусный ангидрид
  • Уксусная кислота, фенол, этилацетат
  • Фурфурол, метиловый и этиловый спирты
  • Циклогексан и бензол
  • Этилен пропилен, бутилен и амилен и др. 

Приказ вводится в действие с 7 марта 2025 года.

Эффектом суммации или аддитивного действия принято называть свойство двух или нескольких вредных химических веществ действовать на организм человека однонаправленно, т. е. повреждать одни и те же органы и системы, оказывая одинаковый или сходный негативный эффект.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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