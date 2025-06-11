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Право

Минобороны обновило нормативы по физподготовке военнослужащих и кандидатов

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 16:02 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министр обороны приказом от 30 мая 2025 года внес изменения и дополнения в нормативы по физической подготовке в Вооруженных силах РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, таблицы оценки физической подготовленности дополнены следующим пунктом:

Военнослужащие, проходящие воинскую службу в резерве, при поступлении в вузы оцениваются по трем упражнениям (подтягивание на перекладине, бег на 100 метров, бег на 3000 метров) и следующим упражнениям:

мужчины:

  • первая, вторая, третья, четвертая возрастные группы – бег на 100 метров, подтягивание на перекладине и бег на 3000 метров;
  • пятая возрастная группа – бег на 100 метров, подтягивание на перекладине и бег на 1000 метров;
  • шестая, седьмая, восьмая возрастные группы – подтягивание на перекладине и бег на 1000 метров;

женщины:

  • первой и второй возрастных групп – бег на 100 метров, комплексное силовое упражнение и бег на 1000 метров;
  • третьей возрастной группы и старше – комплексное силовое упражнение и бег на 1000 метров.

Кроме того, Правила физической подготовки в Вооруженных силах РК дополнены подпунктом о том, что планирование работы осуществляется с учетом состояния здоровья военнослужащих, их возраста, климатических условий местности и обеспечивает выполнение программы боевой подготовки (физической подготовки) с учетом решения учебных, боевых задач и предусматривает занятия по физической подготовке: для военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, – 3 часа в неделю во время сборов, а прибывающих в воинскую часть на трехдневные сборы – 1 час ежедневно.

Вместе с тем уточняется, что в воинской части и учреждении учитывается:

  • проведение учебных занятий по физической подготовке с военнослужащими, проходящими воинскую службу по контракту на должностях рядового, сержантского и офицерского составов и военнослужащими-женщинами управления воинской части и учреждения, а также проходящими воинскую службу в резерве.

При этом дополнено, что также учитываются результаты физической подготовки при приеме кандидатов на воинскую службу в резерве.

Также уточняется, что военнослужащие, проходящие воинскую службу по призыву, курсанты, кадеты военно-учебных заведений и военнослужащие, проходящие воинскую службу в резерве, занимаются УФЗ в составе подразделения под руководством сержанта подразделения – инструктора по боевой и физической подготовке.

Для военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту на должностях составов солдат (матросов), сержантов (старшин), офицеров и проходящих воинскую службу в резерве от пятой возрастной группы и старше продолжительность подготовительной части занятия увеличивается до 15 минут, заключительной – 10 минут. В процессе занятий ограничивается применение упражнений, требующих большой физической силы и статических напряжений, с резкими наклонами, а так же вызывающих длительную задержку дыхания и натуживание.

Кроме учебных занятий по физической подготовке военнослужащие, проходящие воинскую службу по контракту на должностях составов солдат (матросов), сержантов (старшин), офицеров и проходящие воинскую службу в резерве, принимают участие в спортивной работе и самостоятельной физической тренировке.

Указывается, что самостоятельной физической тренировкой военнослужащие, проходящие воинскую службу по контракту на должностях составов солдат (матросов), сержантов (старшин), офицеров и проходящие воинскую службу в резерве, занимаются в служебное и внеслужебное время.

С военнослужащими, проходящими воинскую службу по контракту на должностях составов солдат (матросов), сержантов (старшин), офицеров и проходящие воинскую службу в резерве, занимающимися самостоятельно, начальник физической подготовки и спорта, медицинской службы периодически проводит инструктажи по содержанию и методике занятий.

Также добавлено, что определение уровня физической подготовленности осуществляется во время сбора военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве.

Уточняется, что кандидаты для поступления в военные учебные заведения из числа гражданской молодежи сдают экзамен по физической подготовке по трем упражнениям (подтягивание на перекладине, бег на 100 метров, бег на 3000 метров).

Кандидаты для поступления в военные учебные заведения из числа военнослужащих и проходящих воинскую службу в резерве сдают экзамен по физической подготовке в соответствии с возрастными группами по трем упражнениям (подтягивание на перекладине, бег на 100 метров, бег на 3000 метров).

Указывается, что кандидаты для поступления в военные учебные заведения из числа военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту на должностях составов сержантов (старшин), офицеров и проходящих воинскую службу в резерве, сдают экзамен по физической подготовке в соответствии с возрастными группами:

военнослужащие мужчины:

  • первая, вторая, третья, четвертая возрастные группы – бег на 100 метров, подтягивание на перекладине и бег на 3000 метров;
  • пятая возрастная группа – бег на 100 метров, подтягивание на перекладине и бег на 1000 метров;
  • шестая, седьмая, восьмая возрастные группы – подтягивание на перекладине и бег на 1000 метров;

военнослужащие-женщины:

  • первой и второй возрастных групп – бег на 100 метров, комплексное силовое упражнение и бег на 1000 метров;
  • третьей возрастной группы и старше – комплексное силовое упражнение и бег на 1000 метров.

Физическая подготовленность граждан, поступающих на воинскую службу по контракту и на воинскую службу в резерв, определяется по результатам и условиям выполнения упражнений и нормативов для граждан, поступающих на воинскую службу по контракту и на воинскую службу в резерве согласно приложению 17 к правилам, которые выполняются в спортивной форме одежды в течение одного дня.

Приказ вводится в действие с 19 мая 2025 года.

Ранее мы рассказали, что внесены изменения в Правила осуществления мер безопасности органами военного управления.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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