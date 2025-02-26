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Право

Конституционный суд: Решения судов не являются основанием для проверки конституционности норм

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 12:16 Фото: Zakon.kz
Конституционный суд признал доводы заявителя недостаточными для проверки принципа применения к гражданам процедуры восстановления платежеспособности, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

В Конституционный суд поступило обращение о рассмотрении на соответствие Конституции подпункта 5 статьи 4 закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан".

Эта норма предусматривает принцип применения к гражданам процедуры восстановления платежеспособности, а также процедуры внесудебного и судебного банкротства.

Заявитель имел задолженность перед банками и коллекторскими агентствами. Он обратился в суд о применении к нему процедуры судебного банкротства. Суд удовлетворил его заявление, в последующем это решение было отменено на стадии апелляционного обжалования.

Не согласившись с отменой судебного решения, заявитель обратился в Конституционный суд.

Что сказали в суде

Конституционный суд указал, что изложенные в обращении фактические обстоятельства были предметом изучения и оценки со стороны судов.

"Они не являются основанием для проверки конституционности нормы закона", – говорится в ответе. 

Ранее Конституционный суд напомнил о важности обеспечения процессуальной эффективности использования средств и ресурсов судебной системы.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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