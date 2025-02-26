Конституционный суд: Решения судов не являются основанием для проверки конституционности норм
Суть дела
В Конституционный суд поступило обращение о рассмотрении на соответствие Конституции подпункта 5 статьи 4 закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан".
Эта норма предусматривает принцип применения к гражданам процедуры восстановления платежеспособности, а также процедуры внесудебного и судебного банкротства.
Заявитель имел задолженность перед банками и коллекторскими агентствами. Он обратился в суд о применении к нему процедуры судебного банкротства. Суд удовлетворил его заявление, в последующем это решение было отменено на стадии апелляционного обжалования.
Не согласившись с отменой судебного решения, заявитель обратился в Конституционный суд.
Что сказали в суде
Конституционный суд указал, что изложенные в обращении фактические обстоятельства были предметом изучения и оценки со стороны судов.
"Они не являются основанием для проверки конституционности нормы закона", – говорится в ответе.
Ранее Конституционный суд напомнил о важности обеспечения процессуальной эффективности использования средств и ресурсов судебной системы.