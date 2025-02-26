Конституционный суд: Решения судов не являются основанием для проверки конституционности норм

Конституционный суд признал доводы заявителя недостаточными для проверки принципа применения к гражданам процедуры восстановления платежеспособности, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

В Конституционный суд поступило обращение о рассмотрении на соответствие Конституции подпункта 5 статьи 4 закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан".

Эта норма предусматривает принцип применения к гражданам процедуры восстановления платежеспособности, а также процедуры внесудебного и судебного банкротства.

Заявитель имел задолженность перед банками и коллекторскими агентствами. Он обратился в суд о применении к нему процедуры судебного банкротства. Суд удовлетворил его заявление, в последующем это решение было отменено на стадии апелляционного обжалования.

Не согласившись с отменой судебного решения, заявитель обратился в Конституционный суд.

Что сказали в суде

Конституционный суд указал, что изложенные в обращении фактические обстоятельства были предметом изучения и оценки со стороны судов.

"Они не являются основанием для проверки конституционности нормы закона", – говорится в ответе.

Ранее Конституционный суд напомнил о важности обеспечения процессуальной эффективности использования средств и ресурсов судебной системы.