ЦИК озвучил первые данные о явке избирателей на выборах в маслихат

Фото: Zakon.kz

Информацию о явке избирателей на выборах депутатов маслихатов РК по состоянию на 10:00 опубликовал ЦИК, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями столицы, областей, городов республиканского значения, предварительная явка избирателей составила: город Астана – 9,93%

область Абай – 12,56%

Акмолинская область – 12,04%

Актюбинская область – 16,49%

Алматинская область – 13,53%

Атырауская область – 11,86%

Западно-Казахстанская область – 11,85%

Жамбылская область – 12,83%

область Жетысу – 14,24%

Карагандинская область – 14,01%

Костанайская область – 9,75%

Кызылординская область – 16,33%

Мангистауская область – 13,02%

Павлодарская область – 10,91%

Северо-Казахстанская область – 10,82%

Туркестанская область – 15,32%

область Улытау – 12,97%

Восточно-Казахстанская область – 14,37%

город Алматы – 6,41%

город Шымкент – 12,67% "По республике на 10:00 проголосовало 12,31% от числа избирателей, включенных в списки для голосования", – говорится в сообщении ЦИК. Сегодня, 29 ноября, в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов маслихатов всех уровней.

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