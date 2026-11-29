ЦИК озвучил первые данные о явке избирателей на выборах в маслихат
Фото: Zakon.kz
Информацию о явке избирателей на выборах депутатов маслихатов РК по состоянию на 10:00 опубликовал ЦИК, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями столицы, областей, городов республиканского значения, предварительная явка избирателей составила:
- город Астана – 9,93%
- область Абай – 12,56%
- Акмолинская область – 12,04%
- Актюбинская область – 16,49%
- Алматинская область – 13,53%
- Атырауская область – 11,86%
- Западно-Казахстанская область – 11,85%
- Жамбылская область – 12,83%
- область Жетысу – 14,24%
- Карагандинская область – 14,01%
- Костанайская область – 9,75%
- Кызылординская область – 16,33%
- Мангистауская область – 13,02%
- Павлодарская область – 10,91%
- Северо-Казахстанская область – 10,82%
- Туркестанская область – 15,32%
- область Улытау – 12,97%
- Восточно-Казахстанская область – 14,37%
- город Алматы – 6,41%
- город Шымкент – 12,67%
"По республике на 10:00 проголосовало 12,31% от числа избирателей, включенных в списки для голосования", – говорится в сообщении ЦИК.
Сегодня, 29 ноября, в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов маслихатов всех уровней.
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