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Право

Профессиональный стандарт психолога утвердили в РК

профессиональный стандарт психолога, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 09:55 Фото: pixabay
Министр труда и социальной защиты населения приказом от 28 сентября 2026 года утвердил профессиональный стандарт психолога, сообщает Zakon.kz.

Основная цель профессиональной деятельности в рамках профессионального стандарта – оказание квалифицированной, этичной и научно обоснованной психологической помощи детям и подросткам, лицам с ограниченными возможностями и нарушениями развития, а также физическим и юридическим лицам, обращающимся за психологической помощью в частном порядке, посредством психологической диагностики, консультирования, коррекции, реабилитации, абилитации, психопрофилактики и психологического просвещения, направленной на сохранение и укрепление психологического благополучия, адаптации и качества жизни.

Профессиональный стандарт применяется для:

  • определения единых требований к содержанию и уровням профессиональной подготовки психологов, отражающих направления психологической деятельности и сферы ее применения, а также описания компетенций, необходимых для применения методов психологической помощи;
  • определения квалификационных требований к психологам, оценки соответствия их квалификации, компетенций и профессиональной подготовки;
  • разработки образовательных программ подготовки, повышения квалификации психологов;
  • подтверждения квалификации и сертификации психологов в сфере психологической деятельности;
  • формирования требований к обучению и супервизии психологов, осуществляющих психологическую деятельность в организациях образования, здравоохранения, социальной защиты, а также в порядке частной психологической практики.

Профессиональный стандарт не распространяется на отношения в сфере оказания специализированной медицинской помощи и на психологическую помощь, регулируемую Законом "О профилактике правонарушений".

Перечень карточек профессий:

  • детский психолог – 6 уровень ОРК;
  • психолог по специальности "специальная психопедагогика" – 6 уровень ОРК;
  • психолог частной практики – 6 уровень ОРК;
  • спортивный психолог – 6 уровень ОРК.

В стандарте указываются:

  • необходимый уровень образования;
  • требования к опыту работы:
  • связь с неформальным и информальным образованием;
  • основная цель деятельности;
  • перечень трудовых функций и навыков.

Приказ вводится в действие с 13 октября 2026 года.

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Ранее сообщалось, что в Казахстане создадут Реестр психологов.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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