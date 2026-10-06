Профессиональный стандарт психолога утвердили в РК

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 28 сентября 2026 года утвердил профессиональный стандарт психолога, сообщает Zakon.kz.

Основная цель профессиональной деятельности в рамках профессионального стандарта – оказание квалифицированной, этичной и научно обоснованной психологической помощи детям и подросткам, лицам с ограниченными возможностями и нарушениями развития, а также физическим и юридическим лицам, обращающимся за психологической помощью в частном порядке, посредством психологической диагностики, консультирования, коррекции, реабилитации, абилитации, психопрофилактики и психологического просвещения, направленной на сохранение и укрепление психологического благополучия, адаптации и качества жизни.

Профессиональный стандарт применяется для:

определения единых требований к содержанию и уровням профессиональной подготовки психологов, отражающих направления психологической деятельности и сферы ее применения, а также описания компетенций, необходимых для применения методов психологической помощи;

определения квалификационных требований к психологам, оценки соответствия их квалификации, компетенций и профессиональной подготовки;

разработки образовательных программ подготовки, повышения квалификации психологов;

подтверждения квалификации и сертификации психологов в сфере психологической деятельности;

формирования требований к обучению и супервизии психологов, осуществляющих психологическую деятельность в организациях образования, здравоохранения, социальной защиты, а также в порядке частной психологической практики.

Профессиональный стандарт не распространяется на отношения в сфере оказания специализированной медицинской помощи и на психологическую помощь, регулируемую Законом "О профилактике правонарушений".

Перечень карточек профессий:

детский психолог – 6 уровень ОРК;

психолог по специальности "специальная психопедагогика" – 6 уровень ОРК;

психолог частной практики – 6 уровень ОРК;

спортивный психолог – 6 уровень ОРК.

В стандарте указываются:

необходимый уровень образования;

требования к опыту работы:

связь с неформальным и информальным образованием;

основная цель деятельности;

перечень трудовых функций и навыков.

Приказ вводится в действие с 13 октября 2026 года.

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