Профессиональный стандарт психолога утвердили в РК
Основная цель профессиональной деятельности в рамках профессионального стандарта – оказание квалифицированной, этичной и научно обоснованной психологической помощи детям и подросткам, лицам с ограниченными возможностями и нарушениями развития, а также физическим и юридическим лицам, обращающимся за психологической помощью в частном порядке, посредством психологической диагностики, консультирования, коррекции, реабилитации, абилитации, психопрофилактики и психологического просвещения, направленной на сохранение и укрепление психологического благополучия, адаптации и качества жизни.
Профессиональный стандарт применяется для:
- определения единых требований к содержанию и уровням профессиональной подготовки психологов, отражающих направления психологической деятельности и сферы ее применения, а также описания компетенций, необходимых для применения методов психологической помощи;
- определения квалификационных требований к психологам, оценки соответствия их квалификации, компетенций и профессиональной подготовки;
- разработки образовательных программ подготовки, повышения квалификации психологов;
- подтверждения квалификации и сертификации психологов в сфере психологической деятельности;
- формирования требований к обучению и супервизии психологов, осуществляющих психологическую деятельность в организациях образования, здравоохранения, социальной защиты, а также в порядке частной психологической практики.
Профессиональный стандарт не распространяется на отношения в сфере оказания специализированной медицинской помощи и на психологическую помощь, регулируемую Законом "О профилактике правонарушений".
Перечень карточек профессий:
- детский психолог – 6 уровень ОРК;
- психолог по специальности "специальная психопедагогика" – 6 уровень ОРК;
- психолог частной практики – 6 уровень ОРК;
- спортивный психолог – 6 уровень ОРК.
В стандарте указываются:
- необходимый уровень образования;
- требования к опыту работы:
- связь с неформальным и информальным образованием;
- основная цель деятельности;
- перечень трудовых функций и навыков.
Приказ вводится в действие с 13 октября 2026 года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане создадут Реестр психологов.