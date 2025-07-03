Утверждены правила мониторинга и контроля за долгом квазигосударственного сектора

Постановлением правительства от 27 июня 2025 года утверждены Правила мониторинга и контроля за долгом субъектов квазигосударственного сектора, сообщает Zakon.kz.

Мониторинг текущего состояния внешнего и внутреннего долга заемщиков осуществляется в рамках планов развития и планов мероприятий.

Регистрация и учет поступлений средств внутренних и внешних займов, платежей по погашению и обслуживанию долга осуществляются заемщиками самостоятельно.

Учет платежей, остатка долга производится по номинальной стоимости. Учет долговых ценных бумаг осуществляется по результатам первичного размещения и номинальной стоимости.

Предусматривается, что заемщики на ежеквартальной основе в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют отчет по освоению, погашению и обслуживанию внутренних и внешних займов (включая облигации) субъектов квазигосударственного сектора по формам СБЕ-618 и ОЖЕ-618 в уполномоченный орган по государственному имуществу.

Заемщики на полугодовой основе в срок до 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, направляют отчет по планируемому освоению и погашению основного долга по займам субъектов квазигосударственного сектора на предстоящий пятилетний период по форме КСЕ-618 в уполномоченный орган по государственному имуществу.

Заемщики на ежеквартальной основе в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют информацию по займам с указанием плана привлечения займов на предстоящий пятилетний период в реестр в электронном виде.

Указывается, что фонд на ежеквартальной основе до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, размещает информацию по займам с указанием плана привлечения займов на предстоящий пятилетний период на интернет-ресурсе фонда.

Заемщики предоставляют в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета на ежеквартальной основе аналитическую записку, содержащую информацию по долгу, и на полугодовой основе уточненный прогноз внешнего и внутреннего заимствования на текущий год.

В случае изменения планов привлечения займов на предстоящий пятилетний период заемщики согласовывают данные изменения с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.

Уполномоченный орган по государственному имуществу на ежеквартальной основе в срок до 10 числа второго месяца после отчетного периода направляет сводную информацию по займам субъектов квазигосударственного сектора в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета по формам отчетности СБЕ-618 и ОЖЕ-618.

Уполномоченный орган по государственному имуществу на полугодовой основе в срок до 25 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, направляет информацию по планируемому освоению и погашению основного долга по займам субъектов квазигосударственного сектора на предстоящий пятилетний период по форме КСЕ-618 в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета.

Сводная информация по займам включает:

данные о состоянии долга заемщиков на первое число месяца после отчетного периода;

данные о состоянии выпущенных долговых ценных бумаг, а также бюджетных кредитов и иных долговых обязательств (дата размещения, ставка вознаграждения, дата погашения, срок обращения, валюта выпуска и обслуживания);

данные о фактическом поступлении займов, произведенных платежах по погашению и обслуживанию займов в отчетном периоде, включая данные о наличии просроченных платежей и их оплате;

информацию о привлечении займов в отчетном периоде;

план привлечения займов на предстоящий пятилетний период.

Также утвержден порядок осуществления контроля.

Так, расчет долга субъектов квазигосударственного сектора формируется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета на основе:

сведений о текущем состоянии государственного и гарантированного государством долга;

сведений о текущем состоянии долга заемщиков;

макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития (валовый внутренний продукт, валютные активы Национального фонда РК, уровень инфляции, темпы роста доходов).

Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета на полугодовой основе до 28 числа второго месяца после отчетного периода направляет информацию о состоянии долга заемщиков и соблюдении долговых ограничений в центральный уполномоченный орган по бюджетной политике.

Постановление вводится в действие с 13 июля 2025 года.