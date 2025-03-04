В Казахстане обновят Совет по управлению Нацфондом

МНЭ подготовило проект Указа президента РК "О некоторых вопросах Совета по управлению Национальным фондом Республики", сообщает Zakon.kz.

"Образовать Совет по управлению Национальным фондом РК – консультативно-совещательный орган при Президенте РК", – говорится в документе.

Также будет утвержден состав совета и положение о нем.

Предусмотрено, что в состав совета войдут:

президент РК – председатель Совета;

премьер-министр РК;

председатель Сената Парламента РК (по согласованию);

председатель Мажилиса Парламента РК (по согласованию);

руководитель Администрации президента РК;

председатель Национального банка РК;

первый заместитель премьер-министра РК;

председатель Высшей аудиторской палаты РК;

министр финансов РК;

министр национальной экономики РК.

Основными задачами совета являются оказание содействия, выработка и рассмотрение предложений, а также выработка рекомендаций президенту Казахстана по вопросам использования Национального фонда.

Совет для выполнения задач осуществляет:

выработку предложений по повышению эффективности формирования и использования Фонда;

рассмотрение и выработку предложений по объемам и направлениям использования Фонда. В случае рассмотрения вопросов по использованию средств Фонда в форме облигационных займов выработка предложений осуществляется только на основе результатов экспертизы проектов общестранового значения;

выработку предложений по перечню разрешенных финансовых инструментов и сделок с ними, за исключением нематериальных активов, для размещения Фонда;

выработку предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда;

рассмотрение и выработку предложений по направлениям инвестирования пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;

выработку предложений по определению перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;

рассмотрение ежегодного отчета о деятельности единого накопительного пенсионного фонда;

выработку предложений по определению размера гарантированного трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет;

выработку предложений по определению критически важных объектов и проектов общестранового значения при отсутствии альтернативных источников финансирования.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 марта.

При этом ранее действовавший указ от 28 декабря 2004 года утрачивает силу.

Национальный фонд республики – государственный фонд, являющийся совокупностью финансовых активов, сосредотачиваемых на счете правительства Казахстана в Национальном банке, а также в виде иного имущества, за исключением нематериальных активов.