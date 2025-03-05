Какие субсидии выплатят поставщикам зерна на экспорт в 2025 году

Министр сельского хозяйства приказом от 3 марта 2025 года утвердил Правила выплаты субсидий на удешевление стоимости затрат, связанных с перевозкой зерна, сообщает Zakon.kz.

Так, бюджетные субсидии выплачиваются поставщикам за фактические затраты, связанные с перевозкой зерна, и носит разовый характер.

Выплата бюджетных субсидий осуществляется Администратором бюджетной программы на основании документов, подтверждающих затраты поставщиков, связанные с перевозкой зерна:

транзитом через территорию России в направлении портов Азовского, Черного и Балтийского морей в размере 20 000 тенге за одну тонну ;

; транзитом через территорию России, Латвии, Литвы и Эстонии в направлении портов Балтийского моря в размере 30 000 тенге за одну тонну ;

; транзитом через территорию России с назначением в Латвию, Литву и Эстонию в размере 20 000 тенге за одну тонну;

транзитом через территорию Азербайджана и Грузии в направлении портов Черного моря в размере 30 000 тенге за одну тонну ;

; транзитом через территорию Туркменистана с назначением в Афганистан в размере 20 000 тенге за одну тонну ;

; транзитом через Туркменистан с назначением в Иран в размере 20 000 тенге за одну тонну;

транзитом через территорию Китай в направлении стран Юго-Восточной Азии в размере 30 000 тенге за одну тонну ;

; в Азербайджан, Грузию и Армению в размере 20 000 тенге за одну тонну.

Поставщик предоставляет оператору:

заявку на возмещение стоимости затрат, связанных с перевозкой зерна (заявки принимаются на электронный адрес оператора mail@fcc.kz и регистрируются по дате и времени поступления);

копию экспортного контракта с учетным номером контракта, присвоенным банком второго уровня;

копии декларации на товары и дубликата накладной для отправителя;

копии железнодорожных накладных с календарным штемпелем станции отправления, заверенные подписью и печатью поставщика;

копию паспорта качества зерна, выданного аккредитованной лабораторией по экспертизе качества зерна.

Документы предоставляются поставщиком в адрес оператора не позднее 45 рабочих дней со дня прибытия зерна на станцию назначения или в порт.

Оператором создается комиссия, которая рассматривает и подтверждает достоверность предоставленных поставщиком документов, из числа сотрудников оператора и организаций, являющихся представителями общественных и неправительственных отраслевых организаций. Председателем комиссии является руководитель оператора.

Оператор не позднее трех рабочих дней со дня получения бюджетных субсидий от Администратора бюджетной программы перечисляет денежные средства с контрольного счета наличности оператора поставщикам согласно реестру оказанных услуг по перевозке зерна железнодорожным транспортом.

Оператор в течение 15 рабочих дней со дня получения бюджетных субсидий предоставляет Администратору бюджетной программы акты на возмещение стоимости затрат, связанных с перевозкой зерна, подписанные руководителем оператора и поставщиком.

Поставщик обеспечивает полноту и достоверность предоставленных документов перед оператором для представления их Администратору бюджетной программы в целях получения бюджетных субсидий.

Оператор ежедневно размещает информацию об оплаченных суммах бюджетных субсидий на официальном интернет-ресурсе www.fcc.kz.

Приказ вводится в действие с 5 марта 2025 года и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2025 года, и действует до 1 сентября 2025 года.