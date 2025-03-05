#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
499.74
525.23
5.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
499.74
525.23
5.6
Право

Какие субсидии выплатят поставщикам зерна на экспорт в 2025 году

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 12:11 Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства приказом от 3 марта 2025 года утвердил Правила выплаты субсидий на удешевление стоимости затрат, связанных с перевозкой зерна, сообщает Zakon.kz.

Так, бюджетные субсидии выплачиваются поставщикам за фактические затраты, связанные с перевозкой зерна, и носит разовый характер.

Выплата бюджетных субсидий осуществляется Администратором бюджетной программы на основании документов, подтверждающих затраты поставщиков, связанные с перевозкой зерна:

  • транзитом через территорию России в направлении портов Азовского, Черного и Балтийского морей в размере 20 000 тенге за одну тонну;
  • транзитом через территорию России, Латвии, Литвы и Эстонии в направлении портов Балтийского моря в размере 30 000 тенге за одну тонну;
  • транзитом через территорию России с назначением в Латвию, Литву и Эстонию в размере 20 000 тенге за одну тонну;
  • транзитом через территорию Азербайджана и Грузии в направлении портов Черного моря в размере 30 000 тенге за одну тонну;
  • транзитом через территорию Туркменистана с назначением в Афганистан в размере 20 000 тенге за одну тонну;
  • транзитом через Туркменистан с назначением в Иран в размере 20 000 тенге за одну тонну;
  • транзитом через территорию Китай в направлении стран Юго-Восточной Азии в размере 30 000 тенге за одну тонну;
  • в Азербайджан, Грузию и Армению в размере 20 000 тенге за одну тонну.  

Поставщик предоставляет оператору:

  • заявку на возмещение стоимости затрат, связанных с перевозкой зерна (заявки принимаются на электронный адрес оператора mail@fcc.kz и регистрируются по дате и времени поступления);
  • копию экспортного контракта с учетным номером контракта, присвоенным банком второго уровня;
  • копии декларации на товары и дубликата накладной для отправителя;
  • копии железнодорожных накладных с календарным штемпелем станции отправления, заверенные подписью и печатью поставщика;
  • копию паспорта качества зерна, выданного аккредитованной лабораторией по экспертизе качества зерна.

Документы предоставляются поставщиком в адрес оператора не позднее 45 рабочих дней со дня прибытия зерна на станцию назначения или в порт.

Оператором создается комиссия, которая рассматривает и подтверждает достоверность предоставленных поставщиком документов, из числа сотрудников оператора и организаций, являющихся представителями общественных и неправительственных отраслевых организаций. Председателем комиссии является руководитель оператора.

Оператор не позднее трех рабочих дней со дня получения бюджетных субсидий от Администратора бюджетной программы перечисляет денежные средства с контрольного счета наличности оператора поставщикам согласно реестру оказанных услуг по перевозке зерна железнодорожным транспортом.

Оператор в течение 15 рабочих дней со дня получения бюджетных субсидий предоставляет Администратору бюджетной программы акты на возмещение стоимости затрат, связанных с перевозкой зерна, подписанные руководителем оператора и поставщиком.

Поставщик обеспечивает полноту и достоверность предоставленных документов перед оператором для представления их Администратору бюджетной программы в целях получения бюджетных субсидий.

Оператор ежедневно размещает информацию об оплаченных суммах бюджетных субсидий на официальном интернет-ресурсе www.fcc.kz.

Приказ вводится в действие с 5 марта 2025 года и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2025 года, и действует до 1 сентября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Поделиться новостью
Читайте также
У Министерства иностранных дел изменился ряд функций
Право
12:02, Сегодня
У Министерства иностранных дел изменился ряд функций
Министерству торговли и интеграции добавили новые функции
Право
11:35, Сегодня
Министерству торговли и интеграции добавили новые функции
Прописку могут ограничить в Астане
Право
11:30, Сегодня
Прописку могут ограничить в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: