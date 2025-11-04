Нетрадиционные рынки – какие страны покупают казахстанское зерно

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 4 ноября 2025 года на заседании правительства сообщил об экспортном потенциале казахстанского зерна, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что ранее экспорт зерна составил 13,4 млн тонн, что на 47% превышает показатель предыдущего маркетингового года.

"Мы планируем сохранить уровень экспорта, в связи с чем действие данной меры продлено до 1 сентября 2026 года. Хочу отметить, что в этом году мы начали поставки на некоторые нетрадиционные рынки, такие как Бельгия, Португалия, Польша, Норвегия, Великобритания, Вьетнам, ОАЭ и страны Северной Африки – Марокко, Алжир, Египет", – сказал Сапаров.

Кроме того, по его словам, возобновлены поставки в Иран, Азербайджан, Армению, а также в Грузию.

"Спрос на наше зерно продолжает оставаться повышенным. Так, с нового урожая экспортировано порядка 2,2 млн тонн зерна, что на 21% больше уровня аналогичного периода прошлого сезона. Кроме того, в рамках поручения главы государства по стимулированию экспорта продуктов с высокой добавленной стоимостью реализуются пять инвестпроектов по глубокой переработке зерна. Таким образом, указанные проекты позволят изъять с рынка еще 2,5 млн тонн", – добавил министр.

Ранее мы писали о рекордном урожае зерновых.