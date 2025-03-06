Генпрокуратура обновила инструкцию по назначению пенсионных выплат сотрудникам
Инструкция по назначению и осуществлению пенсионных выплат за выслугу лет сотрудникам, проходившим службу в системе органов прокуратуры РК (за исключением органов военной прокуратуры) детализирует процедуру назначения и осуществления пенсионных выплат за выслугу лет сотрудникам, проходившим службу в системе органов прокуратуры республики, а также единовременной выплаты (компенсации) на погребение и единовременного пособия семье умершего получателя пенсионной выплаты.
Организация работы по пенсионному обеспечению сотрудников осуществляется кадровыми службами системы органов прокуратуры РК и включает в себя:
- назначение, перерасчет, прекращение, приостановление и возобновление пенсионной выплаты;
- назначение единовременной выплаты (компенсации) на погребение и единовременного пособия семье умершего получателя;
- ведение персонального учета получателей и пенсионных дел;
- выдачу документов, подтверждающих статус получателя в соответствии с законодательством;
- прием получателей, рассмотрение их предложений, заявлений и жалоб по вопросам пенсионного обеспечения в соответствии с Социальным кодексом и Административным процедурно-процессуальным кодексом.
- взаимодействие с филиалами государственной корпорации "Правительство для граждан".
Прием документов, необходимых для назначения пенсионных выплат, осуществляются кадровыми службами по последнему месту службы сотрудника.
Сотрудник, обратившийся за назначением пенсионных выплат, представляет в кадровую службу по последнему месту службы заявление, а также документы удостоверяющие личность и постоянную регистрацию по месту жительства на территории РК, в оригинале либо посредством сервиса цифровых документов.
Кадровая служба по последнему месту службы сотрудника в течение пяти рабочих дней направляет документы в кадровое подразделение Генеральной прокуратуры РК с приложением:
- расчета выслуги лет; (Личные данные уволенного сотрудника, дата и место рождения) в расчете выслуги лет заполняются согласно документу, удостоверяющему личность;
- выписки из приказа об увольнении с указанием даты, основания увольнения (исключении из кадров органа прокуратуры) либо архивной справки, подтверждающей прохождение службы в системе органов прокуратуры РК, в том числе на льготных условиях (место дислокации);
- документа, подтверждающего трудовую деятельность;
- копии документа об образовании;
- копии военного билета или справка о подтверждении прохождения воинской службы (при наличии срочной службы);
- заключения военно-врачебной комиссии о категории годности к службе или справки о медицинском освидетельствовании либо выписки из справки об инвалидности, в случае увольнения сотрудника по состоянию здоровья;
- справки о размере денежного содержания;
- копии свидетельства о заключении брака (супружества) или расторжении брака, либо справки о регистрации акта гражданского состояния (при изменении фамилии), о рождении детей (для подтверждения периода ухода неработающей матери или неработающего отца за малолетними детьми) (при наличии).
Копии документов заверяются должностным лицом кадровой службы после сличения с представленными подлинниками.
Кадровое подразделение Генеральной прокуратуры производит назначение пенсионных выплат в течение десяти рабочих дней со дня поступления всех необходимых документов в следующем порядке:
- оформляет заключение о назначении и исчислении размера пенсионных выплат;
- оформляет пенсионное дело, к которому приобщаются заключение о назначении пенсионной выплаты и материалы, послужившие основанием для назначения пенсионной выплаты;
- регистрирует пенсионное дело в реестре пенсионных дел по форме, согласно приложению 4 к настоящей Инструкции, по которому присваивается номер пенсионного дела.
Данные о произведенных назначениях вводятся в электронную базу данных, при ее наличии.
Дальнейшее ведение и хранение пенсионного дела осуществляется кадровым подразделением Генеральной прокуратуры.
После назначения пенсионной выплаты Центром заполняется выписка из пенсионного дела и направляется в филиал Государственной корпорации, в том числе посредством автоматизированной подсистемы, при ее наличии, а в случае направления выписки в бумажном формате, оформляется извещение по форме 1-В/Л.
Копия выписки приобщается к пенсионному делу.
О назначении пенсионных выплат Центр оповещает кадровую службу по последнему месту службы заявителя для выдачи удостоверения пенсионера.
В случае отказа в назначении пенсионных выплат в связи с отсутствием права у заявителя, Центр возвращает документы в кадровую службу по последнему месту службы заявителя с обоснованием причины отказа.
Кадровая служба уведомляет заявителя об отказе в назначении пенсионных выплат.
В свою очередь заявитель вправе обжаловать отказ в назначении пенсионных выплат в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом РК.
Пенсионные выплаты получателям, находящихся в центрах оказания специальных социальных услуг или в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Правила также предусматривают перерасчет, прекращение, приостановление и возобновление пенсионных выплат и назначение единовременной выплаты на погребение и единовременного пособия семье умершего получателя, оформление пенсионного дела.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 марта.
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