Генпрокуратура обновила инструкцию по назначению пенсионных выплат сотрудникам

Генеральная прокуратура обновила Инструкцию по назначению и осуществлению пенсионных выплат за выслугу лет сотрудникам, проходившим службу в системе органов прокуратуры (за исключением органов военной прокуратуры), сообщает Zakon.kz.

Инструкция по назначению и осуществлению пенсионных выплат за выслугу лет сотрудникам, проходившим службу в системе органов прокуратуры РК (за исключением органов военной прокуратуры) детализирует процедуру назначения и осуществления пенсионных выплат за выслугу лет сотрудникам, проходившим службу в системе органов прокуратуры республики, а также единовременной выплаты (компенсации) на погребение и единовременного пособия семье умершего получателя пенсионной выплаты.

Организация работы по пенсионному обеспечению сотрудников осуществляется кадровыми службами системы органов прокуратуры РК и включает в себя:

назначение, перерасчет, прекращение, приостановление и возобновление пенсионной выплаты;

назначение единовременной выплаты (компенсации) на погребение и единовременного пособия семье умершего получателя;

ведение персонального учета получателей и пенсионных дел;

выдачу документов, подтверждающих статус получателя в соответствии с законодательством;

прием получателей, рассмотрение их предложений, заявлений и жалоб по вопросам пенсионного обеспечения в соответствии с Социальным кодексом и Административным процедурно-процессуальным кодексом.

взаимодействие с филиалами государственной корпорации "Правительство для граждан".

Прием документов, необходимых для назначения пенсионных выплат, осуществляются кадровыми службами по последнему месту службы сотрудника.

Сотрудник, обратившийся за назначением пенсионных выплат, представляет в кадровую службу по последнему месту службы заявление, а также документы удостоверяющие личность и постоянную регистрацию по месту жительства на территории РК, в оригинале либо посредством сервиса цифровых документов.

Кадровая служба по последнему месту службы сотрудника в течение пяти рабочих дней направляет документы в кадровое подразделение Генеральной прокуратуры РК с приложением:

расчета выслуги лет; (Личные данные уволенного сотрудника, дата и место рождения) в расчете выслуги лет заполняются согласно документу, удостоверяющему личность;

выписки из приказа об увольнении с указанием даты, основания увольнения (исключении из кадров органа прокуратуры) либо архивной справки, подтверждающей прохождение службы в системе органов прокуратуры РК, в том числе на льготных условиях (место дислокации);

документа, подтверждающего трудовую деятельность;

копии документа об образовании;

копии военного билета или справка о подтверждении прохождения воинской службы (при наличии срочной службы);

заключения военно-врачебной комиссии о категории годности к службе или справки о медицинском освидетельствовании либо выписки из справки об инвалидности, в случае увольнения сотрудника по состоянию здоровья;

справки о размере денежного содержания;

копии свидетельства о заключении брака (супружества) или расторжении брака, либо справки о регистрации акта гражданского состояния (при изменении фамилии), о рождении детей (для подтверждения периода ухода неработающей матери или неработающего отца за малолетними детьми) (при наличии).

Копии документов заверяются должностным лицом кадровой службы после сличения с представленными подлинниками.

Кадровое подразделение Генеральной прокуратуры производит назначение пенсионных выплат в течение десяти рабочих дней со дня поступления всех необходимых документов в следующем порядке:

оформляет заключение о назначении и исчислении размера пенсионных выплат;

оформляет пенсионное дело, к которому приобщаются заключение о назначении пенсионной выплаты и материалы, послужившие основанием для назначения пенсионной выплаты;

регистрирует пенсионное дело в реестре пенсионных дел по форме, согласно приложению 4 к настоящей Инструкции, по которому присваивается номер пенсионного дела.

Данные о произведенных назначениях вводятся в электронную базу данных, при ее наличии.

Дальнейшее ведение и хранение пенсионного дела осуществляется кадровым подразделением Генеральной прокуратуры.

После назначения пенсионной выплаты Центром заполняется выписка из пенсионного дела и направляется в филиал Государственной корпорации, в том числе посредством автоматизированной подсистемы, при ее наличии, а в случае направления выписки в бумажном формате, оформляется извещение по форме 1-В/Л.

Копия выписки приобщается к пенсионному делу.

О назначении пенсионных выплат Центр оповещает кадровую службу по последнему месту службы заявителя для выдачи удостоверения пенсионера.

В случае отказа в назначении пенсионных выплат в связи с отсутствием права у заявителя, Центр возвращает документы в кадровую службу по последнему месту службы заявителя с обоснованием причины отказа.

Кадровая служба уведомляет заявителя об отказе в назначении пенсионных выплат.

В свою очередь заявитель вправе обжаловать отказ в назначении пенсионных выплат в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом РК.

Пенсионные выплаты получателям, находящихся в центрах оказания специальных социальных услуг или в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Правила также предусматривают перерасчет, прекращение, приостановление и возобновление пенсионных выплат и назначение единовременной выплаты на погребение и единовременного пособия семье умершего получателя, оформление пенсионного дела.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 марта.

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