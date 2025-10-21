#АЭС в Казахстане
Право

Пенсионные выплаты и пособия сотрудникам КНБ: внесены изменения

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 12:52 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. председателя КНБ РК от 16 октября 2025 года внес изменения в Инструкцию о назначении пенсионных выплат за выслугу лет сотрудникам и военнослужащим органов национальной безопасности, единовременных выплат на погребение и пособий, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что Инструкция детализирует процедуру назначения пенсионных выплат за выслугу лет сотрудникам и военнослужащим органов национальной безопасности РК (ОНБ), единовременных выплат на погребение и пособия членам семьи умершего пенсионера ОНБ.

Также в Инструкции о назначении пенсионных выплат за выслугу лет сотрудникам и военнослужащим органов национальной безопасности, единовременных выплат на погребение и пособия семье умершего пенсионера органов национальной безопасности РК уточняется, что расчет выслуги лет на пенсию сотрудникам (...) составляется в двух экземплярах, один из них приобщается в личное дело заявителя.

Приказ вводится в действие с 31 октября 2025 года.

