При каких заболеваниях нельзя работать судьями: утвержден перечень
Так, в Перечень вошли 36 заболеваний, препятствующих исполнению профессиональных обязанностей судьи:
1. Заболевания нервной системы с преимущественным поражением экстрапирамидных структур с выраженными двигательными расстройствами.
2. Заболевания нервной системы с преимущественным поражением пирамидной и мозжечковой системы.
3. Сирингомиелия и сирингобульбия.
4. Боковой амиотрофический склероз.
5. Дегенеративные заболевания с преимущественным нарушением когнитивных функций (болезнь Альцгеймера, Пика и другие).
6. Эпилепсия и эпилептические синдромы различной этиологии.
7. Рассеянный склероз.
8. Диффузный склероз (лейкоэнцефалит Шильдера и другие).
9. Нервно-мышечные заболевания со стойкими нарушениями функции.
10. Инсульт, последствия со стойкими двигательными и чувствительными нарушениями и расстройствами высших психических функций.
11. Болезни эндокринной системы со стойкими нарушениями функции:
- синдром врожденной йодной недостаточности;
- врожденный гипотериоз с диффузным зобом;
- врожденный гипотериоз без зоба;
- тиреотоксикоз с диффузным зобом тяжелой формы с эндокринной офтальмопатией III-IV степени;
- инсулинозависимый сахарный диабет первого типа, тяжелой формы, лабильного течения;
- акромегалия средней тяжести и тяжелая форма, активная фаза и гипофизарный гигантизм;
- болезнь Иценко – Кушинга средней тяжести и тяжелая форма, синдром Нельсона;
- крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией;
- тотальный гипопитуитаризм, тяжелая форма, лабильное течение;
- гипофизарный нанизм;
- новообразования эндокринных органов со стойким нарушением функции.
12. Доброкачественные новообразования с выраженными нарушениями функции центральной нервной системы.
13. Гемобластозы:
- эритремия с постэритремической миелоидной метаплазией селезенки;
- хронический миелолейкоз в фазе акселерации и бластного криза;
- хронический лимфолейкоз, сопровождающийся стойкой анемией;
- лимфогрануломатоз (за исключением практически выздоровевших);
- острый лейкоз (за исключением практически выздоровевших);
- множественная миелома (2-3-я стадии);
- гемофилия;
- болезнь Вилли – Бранда;
- идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (при неэффективной спленэктомии);
- болезнь Рандю – Солера (при геморрагическом синдроме);
- наследственные тромбоцитопатии (при наличии геморрагий).
14. Геморрагические диатезы.
15. Хронические заболевания сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения (НК) III степени.
16. Ишемическая болезнь сердца: частые приступы стенокардии (функциональный класс (ФК) III-IV).
17. Гипертоническая болезнь III стадии.
18. Заболевания сердца, сопровождающиеся нарушениями ритма:
- дисфункция синусового узла, А – В блокады с ЧСС менее 50 в 1 минуту или сопровождающиеся обморочными состояниями;
- пароксизмальная желудочковая тахикардия, желудочковая экстрасистолия (III-IV по Лауну);
- удлинение интервала QT на ЭКГ более 440 миллисекунд.
19. Аневризмы и расслоение любых отделов аорты и артерии.
20. Ревматоидный артрит поздних стадий.
21. Системная красная волчанка с поражением других органов или систем.
22. Прогрессирующий системный склероз всех стадий.
23. Выраженные формы хронического гепатита с явлениями печеночной недостаточности 2-3-й степени.
24. Цирроз печени с явлениями портальной гипертензии.
25. Семейный диффузный полипоз толстой кишки с диаррейным синдромом и частыми кровотечениями.
26. Болезнь Крона и другие неспецифические колиты с частыми обострениями и повторными кровотечениями.
27. Хронические болезни почек с явлениями хронической почечной недостаточности (ХПН) 2-3-й стадии.
28. Нарушение вестибулярной функции, в том числе Болезнь Меньера.
29. Стойкое снижение слуха любой этиологии одно- и двусторонее (восприятие шепотной речи менее 3 метров) при невозможности его улучшения электроакустической коррекцией (подбор слуховых аппаратов до уровня восприятия шепотной речи не менее 6 метров).
30. Отсутствие зрения.
31. Психические поведенческие расстройства, затяжные с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями.
32. Психические поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ.
33. Тяжелые формы псориаза, пузырчатки, ихтизиоформных дерматозов.
34. Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте, расстройства половой идентификации и сексуального предпочтения, поведенческие расстройства, связанные с сексуальной ориентацией.
35. Болезни и повреждения гортани, шейного отдела трахеи (со значительно выраженным нарушением дыхательной или голосовой функции, с умеренно выраженным нарушением дыхательной и (или) голосовой функции).
36. Приобретенные дефекты, деформации и заболевания органов и тканей челюстно-лицевой области (со значительным нарушением функции дыхания, слюноотделения).
Медицинским организациям рекомендовано при проведении медицинского освидетельствования кандидата на должность судьи руководствоваться данным приказом.
Приказ вводится в действие с 11 марта 2025 года.
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