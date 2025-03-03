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Право

При каких заболеваниях нельзя работать судьями: утвержден перечень

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 11:26 Фото: Zakon.kz
Совместным приказом руководителя Судебной администрации РК и министра здравоохранения РК от 25 февраля 2025 года утвержден перечень заболеваний, препятствующих исполнению профессиональных обязанностей судьи, сообщает Zakon.kz.

Так, в Перечень вошли 36 заболеваний, препятствующих исполнению профессиональных обязанностей судьи:

1. Заболевания нервной системы с преимущественным поражением экстрапирамидных структур с выраженными двигательными расстройствами.

2. Заболевания нервной системы с преимущественным поражением пирамидной и мозжечковой системы.

3. Сирингомиелия и сирингобульбия.

4. Боковой амиотрофический склероз.

5. Дегенеративные заболевания с преимущественным нарушением когнитивных функций (болезнь Альцгеймера, Пика и другие).

6. Эпилепсия и эпилептические синдромы различной этиологии.

7. Рассеянный склероз.

8. Диффузный склероз (лейкоэнцефалит Шильдера и другие).

9. Нервно-мышечные заболевания со стойкими нарушениями функции.

10. Инсульт, последствия со стойкими двигательными и чувствительными нарушениями и расстройствами высших психических функций.

11. Болезни эндокринной системы со стойкими нарушениями функции:

  • синдром врожденной йодной недостаточности;
  • врожденный гипотериоз с диффузным зобом;
  • врожденный гипотериоз без зоба;
  • тиреотоксикоз с диффузным зобом тяжелой формы с эндокринной офтальмопатией III-IV степени;
  • инсулинозависимый сахарный диабет первого типа, тяжелой формы, лабильного течения;
  • акромегалия средней тяжести и тяжелая форма, активная фаза и гипофизарный гигантизм;
  • болезнь Иценко –  Кушинга средней тяжести и тяжелая форма, синдром Нельсона;
  • крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией;
  • тотальный гипопитуитаризм, тяжелая форма, лабильное течение;
  • гипофизарный нанизм;
  • новообразования эндокринных органов со стойким нарушением функции.

12. Доброкачественные новообразования с выраженными нарушениями функции центральной нервной системы.

13. Гемобластозы:

  • эритремия с постэритремической миелоидной метаплазией селезенки;
  • хронический миелолейкоз в фазе акселерации и бластного криза;
  • хронический лимфолейкоз, сопровождающийся стойкой анемией;
  • лимфогрануломатоз (за исключением практически выздоровевших);
  • острый лейкоз (за исключением практически выздоровевших);
  • множественная миелома (2-3-я стадии);
  • гемофилия;
  • болезнь Вилли – Бранда;
  • идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (при неэффективной спленэктомии);
  • болезнь Рандю – Солера (при геморрагическом синдроме);
  • наследственные тромбоцитопатии (при наличии геморрагий).

14. Геморрагические диатезы.

15. Хронические заболевания сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения (НК) III степени.

16. Ишемическая болезнь сердца: частые приступы стенокардии (функциональный класс (ФК) III-IV).

17. Гипертоническая болезнь III стадии.

18. Заболевания сердца, сопровождающиеся нарушениями ритма:

  • дисфункция синусового узла, А – В блокады с ЧСС менее 50 в 1 минуту или сопровождающиеся обморочными состояниями;
  • пароксизмальная желудочковая тахикардия, желудочковая экстрасистолия (III-IV по Лауну);
  • удлинение интервала QT на ЭКГ более 440 миллисекунд.

19. Аневризмы и расслоение любых отделов аорты и артерии.

20. Ревматоидный артрит поздних стадий.

21. Системная красная волчанка с поражением других органов или систем.

22. Прогрессирующий системный склероз всех стадий.

23. Выраженные формы хронического гепатита с явлениями печеночной недостаточности 2-3-й степени.

24. Цирроз печени с явлениями портальной гипертензии.

25. Семейный диффузный полипоз толстой кишки с диаррейным синдромом и частыми кровотечениями.

26. Болезнь Крона и другие неспецифические колиты с частыми обострениями и повторными кровотечениями.

27. Хронические болезни почек с явлениями хронической почечной недостаточности (ХПН) 2-3-й стадии.

28. Нарушение вестибулярной функции, в том числе Болезнь Меньера.

29. Стойкое снижение слуха любой этиологии одно- и двусторонее (восприятие шепотной речи менее 3 метров) при невозможности его улучшения электроакустической коррекцией (подбор слуховых аппаратов до уровня восприятия шепотной речи не менее 6 метров).

30. Отсутствие зрения.

31. Психические поведенческие расстройства, затяжные с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями.

32. Психические поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ.

33. Тяжелые формы псориаза, пузырчатки, ихтизиоформных дерматозов.

34. Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте, расстройства половой идентификации и сексуального предпочтения, поведенческие расстройства, связанные с сексуальной ориентацией.

35. Болезни и повреждения гортани, шейного отдела трахеи (со значительно выраженным нарушением дыхательной или голосовой функции, с умеренно выраженным нарушением дыхательной и (или) голосовой функции).

36. Приобретенные дефекты, деформации и заболевания органов и тканей челюстно-лицевой области (со значительным нарушением функции дыхания, слюноотделения). 

Медицинским организациям рекомендовано при проведении медицинского освидетельствования кандидата на должность судьи руководствоваться данным приказом.

Приказ вводится в действие с 11 марта 2025 года.

Ранее мы рассказали, какие изменения внес Генеральный прокурор в отбор кандидатов из числа граждан для поступления на воинскую службу по контракту в органы, ведомства и учреждения прокуратуры РК.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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