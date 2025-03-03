При каких заболеваниях нельзя работать судьями: утвержден перечень

Совместным приказом руководителя Судебной администрации РК и министра здравоохранения РК от 25 февраля 2025 года утвержден перечень заболеваний, препятствующих исполнению профессиональных обязанностей судьи, сообщает Zakon.kz.

Так, в Перечень вошли 36 заболеваний, препятствующих исполнению профессиональных обязанностей судьи:

1. Заболевания нервной системы с преимущественным поражением экстрапирамидных структур с выраженными двигательными расстройствами.

2. Заболевания нервной системы с преимущественным поражением пирамидной и мозжечковой системы.

3. Сирингомиелия и сирингобульбия.

4. Боковой амиотрофический склероз.

5. Дегенеративные заболевания с преимущественным нарушением когнитивных функций (болезнь Альцгеймера, Пика и другие).

6. Эпилепсия и эпилептические синдромы различной этиологии.

7. Рассеянный склероз.

8. Диффузный склероз (лейкоэнцефалит Шильдера и другие).

9. Нервно-мышечные заболевания со стойкими нарушениями функции.

10. Инсульт, последствия со стойкими двигательными и чувствительными нарушениями и расстройствами высших психических функций.

11. Болезни эндокринной системы со стойкими нарушениями функции:

синдром врожденной йодной недостаточности;

врожденный гипотериоз с диффузным зобом;

врожденный гипотериоз без зоба;

тиреотоксикоз с диффузным зобом тяжелой формы с эндокринной офтальмопатией III-IV степени;

инсулинозависимый сахарный диабет первого типа, тяжелой формы, лабильного течения;

акромегалия средней тяжести и тяжелая форма, активная фаза и гипофизарный гигантизм;

болезнь Иценко – Кушинга средней тяжести и тяжелая форма, синдром Нельсона;

крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией;

тотальный гипопитуитаризм, тяжелая форма, лабильное течение;

гипофизарный нанизм;

новообразования эндокринных органов со стойким нарушением функции.

12. Доброкачественные новообразования с выраженными нарушениями функции центральной нервной системы.

13. Гемобластозы:

эритремия с постэритремической миелоидной метаплазией селезенки;

хронический миелолейкоз в фазе акселерации и бластного криза;

хронический лимфолейкоз, сопровождающийся стойкой анемией;

лимфогрануломатоз (за исключением практически выздоровевших);

острый лейкоз (за исключением практически выздоровевших);

множественная миелома (2-3-я стадии);

гемофилия;

болезнь Вилли – Бранда;

идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (при неэффективной спленэктомии);

болезнь Рандю – Солера (при геморрагическом синдроме);

наследственные тромбоцитопатии (при наличии геморрагий).

14. Геморрагические диатезы.

15. Хронические заболевания сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения (НК) III степени.

16. Ишемическая болезнь сердца: частые приступы стенокардии (функциональный класс (ФК) III-IV).

17. Гипертоническая болезнь III стадии.

18. Заболевания сердца, сопровождающиеся нарушениями ритма:

дисфункция синусового узла, А – В блокады с ЧСС менее 50 в 1 минуту или сопровождающиеся обморочными состояниями;

пароксизмальная желудочковая тахикардия, желудочковая экстрасистолия (III-IV по Лауну);

удлинение интервала QT на ЭКГ более 440 миллисекунд.

19. Аневризмы и расслоение любых отделов аорты и артерии.

20. Ревматоидный артрит поздних стадий.

21. Системная красная волчанка с поражением других органов или систем.

22. Прогрессирующий системный склероз всех стадий.

23. Выраженные формы хронического гепатита с явлениями печеночной недостаточности 2-3-й степени.

24. Цирроз печени с явлениями портальной гипертензии.

25. Семейный диффузный полипоз толстой кишки с диаррейным синдромом и частыми кровотечениями.

26. Болезнь Крона и другие неспецифические колиты с частыми обострениями и повторными кровотечениями.

27. Хронические болезни почек с явлениями хронической почечной недостаточности (ХПН) 2-3-й стадии.

28. Нарушение вестибулярной функции, в том числе Болезнь Меньера.

29. Стойкое снижение слуха любой этиологии одно- и двусторонее (восприятие шепотной речи менее 3 метров) при невозможности его улучшения электроакустической коррекцией (подбор слуховых аппаратов до уровня восприятия шепотной речи не менее 6 метров).

30. Отсутствие зрения.

31. Психические поведенческие расстройства, затяжные с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями.

32. Психические поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ.

33. Тяжелые формы псориаза, пузырчатки, ихтизиоформных дерматозов.

34. Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте, расстройства половой идентификации и сексуального предпочтения, поведенческие расстройства, связанные с сексуальной ориентацией.

35. Болезни и повреждения гортани, шейного отдела трахеи (со значительно выраженным нарушением дыхательной или голосовой функции, с умеренно выраженным нарушением дыхательной и (или) голосовой функции).

36. Приобретенные дефекты, деформации и заболевания органов и тканей челюстно-лицевой области (со значительным нарушением функции дыхания, слюноотделения).

Медицинским организациям рекомендовано при проведении медицинского освидетельствования кандидата на должность судьи руководствоваться данным приказом.

Приказ вводится в действие с 11 марта 2025 года.

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