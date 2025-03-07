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Право

Заповедный мотив: новые правила защиты природы установлены на реке Или и озере Балхаш

Новый режим природопользования, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 13:34 Фото: primeminister.kz
Вдоль границ одного из новейших ООПТ Казахстана, который прославился тем, что в него была интродуцирована пара тигров, с 7 марта 2025 года установлены охранная зона и режим природопользования в ней, пишет Zakon.kz. Из новых правил: запрещена охота и... интродукция чужеродных животных.

Иле-Балхашский резерват, как понятно из названия, расположен в дельте реки Или при впадении в озеро Балхаш. Тугайные джунгли и камышовые заросли, море воды и живности среди бесплодных пустынь – такой вот уголок уникальной экзотики. Не удивительно, что в 2018 году здесь было образовано то, что называется в Казахстане ООПТ – особо охраняемая природная территория.

Не заповедник, конечно, но что-то в этом роде – резерват.

Когда-то здесь были богатейшие охота и рыбалка, ради которых любители сюда приезжали не то что со всей страны, но и из-за ее пределов. Вот чтобы в результате этого паломничества природу не погубили вовсе, и ввели охранный режим.

Резерват охватывает самое сердце ландшафта: более 300 тысяч га, включающих водно-болотные угодья дельты Или и длинную узкую (500 метров) прибрежную полосу акватории Балхаша. Проблема в том, что для птиц, рыб (а в будущем – и тигров, когда их из вольеров выпустят на волю) границ не существуют. Они их то и дело пересекают, где и становятся добычей человеческого азарта.

Поэтому по общему правилу вокруг ООПТ устанавливают так называемую охранную зону, где соблюдаются ограничения, а инспектор может проверить документы, вещи и багаж. Притом, что, строго говоря, заповедником или нацпарком эта территория не является.

Однако у Иле-Балхашского резервата такой охранной зоны не было. Может, и дальше бы не было, кабы не уже трижды упомянутые тигры.

А так акимат Алматинской области издал постановление № 42 Об установлении охранной зоны и режима природопользования государственного природного резервата «Иле-Балхаш», которое и вступает в силу сегодня, 7 марта 2025 года.

Охранную зону устанавливают шириной не менее двух километров без изъятия у землепользователей и собственников земельных участков. А режим природопользования в ней предписывается следующий. Запрещается:

  1. размещение, проектирование, строительство и эксплуатация объектов, внедрение новых технологий, оказывающих вредное воздействие на экологические системы резервата;
  2. выброс в атмосферу и сброс в открытые водные источники и на рельеф загрязняющих веществ и сточных вод;
  3. разведка и добыча полезных ископаемых, за исключением случаев, когда контракт или лицензия были выданы до 02.01.2021 (согласно пункту 2 статьи 84-2 Закона РК «Об особо охраняемых природных территориях»);
  4. охота;
  5. захоронение радиоактивных материалов и промышленных отходов;
  6. деятельность, способная изменить гидрологический режим экологических систем резервата (строительство плотин, дамб, гидротехнических сооружений и других объектов, приводящих к прекращению или снижению естественного стока вод);
  7. интродукция чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений;
  8. другая деятельность, способная оказать вредное воздействие на экологические системы резервата.

С другой стороны, документом допускается, что на территории охранной зоны резервата могут осуществляться различные формы хозяйственной деятельности, не оказывающие негативного воздействия на состояние экологических систем резервата:

  1. лесохозяйственная деятельность;
  2. традиционное землепользование, включая пастьбу скота и сенокошение, а также иная деятельность в рамках обеспечения долговременной сохранности и неуязвимости биологического разнообразия;
  3. туристская и рекреационная деятельность;
  4. использование минеральных вод, бальнеологических и климатических ресурсов;
  5. промысловое и любительское (спортивное) рыболовство;
  6. проведение наземных и авиационных работ по тушению лесных и степных пожаров;
  7. рекультивация нарушенных земель;
  8. восстановление лесных и иных растительных сообществ;
  9. восстановление среды обитания и численности диких животных;
  10. использование земельных участков для обустройства мест пребывания туристов, устройства питомников для искусственного размножения, выращивания, разведения эндемичных, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, а также строительства служебных зданий (кордонов) для проживания работников резервата, предоставления им служебных земельных наделов.

Ну и последнее. Несмотря на то, что в охранной зоне земля у владельцев не изымается, они обязаны "обеспечивать неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных, а также иных объектов резервата".

По озвученной выше причине: поскольку для тех границ не существует. 

Андрей Губенко
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