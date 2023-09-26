Главное правило хорошей покупки: как новый закон защитит покупателей от обмана и брака

В истории Казахстана дважды принимали закон "О защите прав потребителей": в 1991 и 2010 году. Сейчас в Парламенте РК рассматривают третий проект одноименного закона, который заменит действующий. Новый законопроект прокомментировал для Zakon.kz заместитель председателя КЗПП Серик Кусаинов.

Издание Zakon.kz пишет о будущей реформе в области защиты прав потребителей не в первый и не во второй раз. Напомним, существующий Закон РК "О защите прав потребителей" – беззубый, главную свою функцию, ясную из названия, он выполняет не в полной мере. Поэтому и понадобилась разработка нового закона, проект которого Правительство РК внесло на рассмотрение Мажилиса 29 июня 2023 года, а этой осенью его начали рассматривать депутаты.

Не обманывают там, где за обман штрафуют

Однако у этого документа при многих плюсах есть один существенный недостаток. Очевидный на наш взгляд и который признает даже сам разработчик. Речь идет о норме, предусматривающей имущественную ответственность субъектов бизнеса в судебных спорах с потребителями в пользу третьих лиц, зафиксированную в статье 62 первоначальной редакции законопроекта (сентябрь 2022 года).

"Если в случае отказа продавца (изготовителя, исполнителя) добровольно устранить нарушения прав потребителя и (или) возместить ему причиненный убыток (ущерб, вред) вследствие недостатков товара (работы, услуги), общественным объединением потребителей, ассоциацией (союзом), Омбудсменом подан к нему иск в суд в интересах потребителя и суд удовлетворил предъявленные им (ею) требования, то с продавца (изготовителя, исполнителя) в пользу общественного объединения потребителей, ассоциации (союза), Омбудсмена взыскивается штраф в размере: от десяти до пятидесяти процентов от удовлетворенной части иска имущественного характера; от пяти до пятидесяти месячных расчетных показателей, если был подан иск неимущественного характера". Пункт 2 статьи 62 "Особенности судебной защиты прав потребителей общественными объединениями потребителей, Омбудсменом".

В переводе с юридического на русский язык это означает следующее. Если пострадавший покупатель решил добиваться в суде правды не самостоятельно, а с помощью общественных объединений потребителей (ООП) и дело они выигрывают, суд помимо всего прочего взыскивает с продавца или изготовителя штраф, который идет в карман этих самых ООП.

По сути дела, общественные объединения потребителей – юридические лица, которые специализируются как раз на потребительских кейсах. Благодаря штрафу они могут позволить себе брать с небогатых клиентов (каковыми и являются рядовые покупатели) символическую плату за услуги. Поскольку за их юридическую работу фактически заплатит проигравший суд продавец или изготовитель.

Что, конечно, будет поощрять покупателей при обмане, обвесе, обсчете, подделке, браке и других нарушениях активней защищать свои права, а ООП – охотней браться за такие дела. И что важно, без серьезной финансовой нагрузки для клиентов. Кроме того, это наверняка простимулирует недобросовестных субъектов предпринимательства, которые предпочтут урегулировать потребительские споры добровольно, чем понести убытки в "двойном" размере.

Но однако, в той финальной редакции, в какой законопроект поступил в Мажилис, этой нормы не оказалось.

Почему – вопрос открытый. Мы прямо заявили в упомянутой статье, что логического объяснения этому нет. Поскольку главное, что отпугивает людей от того, чтобы через суд защищать свои права – дороговизна этого способа. И при таком соломоновом решении проблема не исчезнет. Без возможности получить вознаграждение через взыскание штрафа юристы из ООП будут по-прежнему "ломить цены" за свои услуги. Тогда зачем вообще было инициировать новый закон, все плюсы которого перечеркивает один, но очень жирный минус?

Имущественная ответственность в пользу третьих лиц: кому невыгодно

Однако на вопрос нашего издания откликнулся сам разработчик в лице Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК. Комментарий по этой теме Zakon.kz дал заместитель председателя КЗПП Серик Кусаинов.

Он сказал, что изъятие нормы из законопроекта об имущественной ответственности субъектов бизнеса в спорах с потребителями в пользу третьих лиц произошло не по инициативе разработчика. Вот какова реконструкция событий.

"16 ноября 2021 года Президент РК на 6-м заседании Национального совета общественного доверия дал поручение Министерству торговли и интеграции внести изменения в законодательство о защите прав потребителей в целях их всесторонней и эффективной защиты. После чего была создана рабочая группа, в которую помимо Комитета по защите прав потребителей вошли представители соответствующих общественных объединений, а поскольку законопроект затрагивал интересы бизнеса, также и члены НПП "Атамекен". Серик Кусаинов

"Проект был подготовлен, в нем указанная норма содержалась в статье 62. Однако эту норму не поддержали при рассмотрении законопроекта в Администрации Президента РК, куда его направил аппарат Правительства РК – обязательной процедуре перед тем, как отправить законопроект на обсуждение в Парламент. Несмотря на то, что перед этим был успешно проведен анализ регуляторного воздействия. Такой процедуры требует Предпринимательский кодекс РК в связи с тем, что введение данной нормы в законодательство предполагает увеличение ответственности бизнеса. Никаких претензий к норме о гражданско-правовой ответственности субъектов бизнеса в спорах с потребителями в пользу третьих лиц (ООП) в виде штрафа в ходе анализа регуляторного воздействия не возникло".

"Мало того, ее включение в законопроект было поддержано в январе этого года на заседании межведомственной комиссии по вопросам предпринимательской деятельности под председательством вице-премьера Жамаубаева. И норма села в "тело" законопроекта. Но как я уже сказал ранее, в Мажилис законопроект поступил без нее". Серик Кусаинов

Итак, ранее одобренная норма о штрафах с субъектов бизнеса в пользу третьих лиц (ООП) была отсеяна после того, как подготовленный законопроект был внесен на рассмотрение в Правительство РК, то есть после 30 марта 2023 года. А 29 июня 2023 года, повторимся, законопроект из Правительства ушел в Парламент без этой нормы, но с сохранением нормы о гражданско-правовом штрафе в пользу потребителей.

Спрашивать у представителя исполнительной ветви власти, который является представителем ее иерархической вертикали, о причинах такого "решения наверху" было некорректно. И мы не стали этого делать. Однако, учитывая, что в свое время государство внедрение данной нормы в законодательство о защите прав потребителей назвало концептуальной задачей, не можем не задать этот вопрос сами со страниц издания.

По каким причинам не осуществляется реституция института гражданско-правовой (имущественной) ответственности субъектов предпринимательства в пользу третьих лиц в сфере защиты прав потребителей? Хотя такая инициатива была предложена в Концепции проекта закона "О защите прав потребителей", поддержанной в апреле прошлого года на межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности.

Тем более, что причина явно не в чисто правовых противоречиях.

"В ходе обсуждения нормы в Администрации Президента возник вопрос: а какое отношение к спору потребителя и субъекта бизнеса, покупателя и продавца, имеет общественное объединение потребителей? Почему в его пользу должен взыскиваться штраф? Однако данная норма о штрафах в пользу ООП вполне коррелируется с действующими нормами отечественного законодательства, которые есть, в частности, в Гражданском кодексе. Речь идет о части 3 статьи 270 ГК, которая допускает, что обязательство между сторонами правоотношения может порождать права для третьих лиц в отношении одной из сторон обязательства, если это предусмотрено законодательством, что и планировал сделать разработчик. Мы убеждали, однако нас не услышали". Серик Кусаинов

Между тем, подобная норма существует в законодательстве наших партнеров по ЕАЭС: так, в России ставка штрафа в пользу ООП составляет 50 процентов, в Белоруссии – 10 процентов (отсюда, к слову, и цифры в первоначальной редакции казахстанского законопроекта). Чужие правила нам, конечно, не указ, однако межгосударственный Договор о Евразийском экономическом союзе, участником которого является Казахстан, регламентирует в статье 61, что члены Союза должны по возможности стремиться к гармонизации законодательства и в этой сфере.

"Государства-члены проводят согласованную политику в сфере защиты прав потребителей, направленную на формирование равных условий для граждан государств-членов по защите их интересов от недобросовестной деятельности хозяйствующих субъектов". Пункт 1 статьи 61 Договора о Евразийском экономическом союзе

У депутатов нет начальства

"Впрочем, вопрос со штрафами в пользу общественных объединений потребителей еще не закрыт. Сейчас законопроект в стенах Мажилиса, и депутаты уже интересовались судьбой данной нормы у разработчиков при ознакомлении с документом в комитетах. Дело в том, что некоторые депутаты в курсе движения законопроекта, поэтому при обсуждении далее в рабочей группе этот вопрос неизбежно будет возникать". Серик Кусаинов

Что же, будем отслеживать ситуацию. Повторимся, удешевление для потребителей судебных издержек при защите их прав посредством штрафа с продавца в пользу ООП – практика, используемая у наших соседей, а ранее бывшая и в Казахстане (в Законе КазССР от 5 июня 1991 года "О защите прав потребителей"). Без этого механизма новый закон будет половинчатым, недостаточно инструментальным. Тем более, что общественные объединения потребителей – далеко не посторонние для потребителей организации.

Разумеется,у депутатов в рабочей группе есть полномочия вернуть не прошедшую норму в законопроект. Не говоря уже о том, что они не встроены в вертикаль исполнительной власти...