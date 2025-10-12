Новые правила въезда в зону Шенген: что нужно знать казахстанцам
Теперь вместо штампов в паспортах данные путешественников фиксируются в электронной системе въезда и выезда EES (Entry/Exit System), пишет DW.
Система будет собирать биометрическую информацию – отпечатки пальцев и фото – при первом въезде и выезде из ЕС. При последующих пересечениях границы данные будут сверяться автоматически. Детям до 12 лет сдавать отпечатки не нужно.
Цель нововведения – ускорить пограничный контроль и повысить безопасность. EES позволит отслеживать тех, кто превышает срок пребывания в Шенгенской зоне, и предотвращать случаи подделки документов и подмены личности.
В первые месяцы система будет внедряться постепенно. Полный переход к электронным записям ожидается к апрелю 2026 года, после чего штампы в паспортах исчезнут полностью.
Пока EES работает не во всех странах: полностью ее запустили Чехия, Эстония и Люксембург. Германия начала с аэропорта Дюссельдорфа, затем подключит Франкфурт и Мюнхен.
Следующий этап цифровизации – ETIAS, система авторизации путешествий, которая заработает к концу 2026 года. Она обяжет граждан стран с безвизовым режимом заранее получать разрешение на въезд в Шенгенскую зону.
Ранее МИД Казахстана сообщил о важных изменениях для выезжающих в Египет, Латвию и Россию.