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Право

Как будут проверять автомобильный транспорт на постах по новым правилам

Скопление фур, скопление грузовых машин, скопление грузовиков, скопление фур на границе, скопление грузовых машин на границе, скопление грузовиков на границе, фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузовая машинам грузовые машины, грузоперевозки, грузовые перевозки, трасса, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 19:46 Фото: freepik
В Казахстане планируют изменить правила организации работы постов Транспортного контроля на автодорогах. Проект приказа министра транспорта размещен для обсуждения на портале "Открытые НПА" 7 марта 2025 года. После 28 марта эти правила могут стать новой реальностью, пишет Zakon.kz.

Изменений предлагается немало. Назовем несколько. Так, в действующих правилах предусмотрено максимальное время для проверок документов и автотранспортных средств: от 15 до 60 минут в зависимости от вида ТС и груза. Этот пункт предлагается исключить. Как сказано в обосновании, "на проверку необходимых документов... по практике уходит больше времени из-за большого объема пакетов документов".

Другая новелла. Вводится новый механизм, представляющий собой:

"Погашение специальных разрешений на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных автотранспортных средств, специальных разрешений на перевозку опасного груза классов 1, 6 и 7 путем отметки в информационной системе Комитета «Электронная подача заявок» после проведения транспортного контроля". Пп. 9) части первой пункта 17 Правил

Как показывает опять-таки практика, имеются факты повторного использования специальных разрешений при перевозке одинаковых по весовым и габаритным параметрам, хотя такие разрешения выдаются только на одну отдельную перевозку.

Данная норма направлена на исключение случаев повторного использования специальных разрешений для последующих перевозок грузов, говорится в обосновании.

То есть, после проведения всех процедур по проверке фактических весовых и габаритных параметров на соответствие параметрам, указанным в специальном разрешении, сотрудники пункта транспортного контроля (ПТК) должны аннулировать разрешение, поставив отметку в информационной системе Комитета «Электронная подача заявок» после проведения транспортного контроля.

Со всеми предлагаемыми изменениями можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

Андрей Губенко
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