Как будут проверять автомобильный транспорт на постах по новым правилам

В Казахстане планируют изменить правила организации работы постов Транспортного контроля на автодорогах. Проект приказа министра транспорта размещен для обсуждения на портале "Открытые НПА" 7 марта 2025 года. После 28 марта эти правила могут стать новой реальностью, пишет Zakon.kz.

Изменений предлагается немало. Назовем несколько. Так, в действующих правилах предусмотрено максимальное время для проверок документов и автотранспортных средств: от 15 до 60 минут в зависимости от вида ТС и груза. Этот пункт предлагается исключить. Как сказано в обосновании, "на проверку необходимых документов... по практике уходит больше времени из-за большого объема пакетов документов".

Другая новелла. Вводится новый механизм, представляющий собой:

"Погашение специальных разрешений на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных автотранспортных средств, специальных разрешений на перевозку опасного груза классов 1, 6 и 7 путем отметки в информационной системе Комитета «Электронная подача заявок» после проведения транспортного контроля". Пп. 9) части первой пункта 17 Правил

Как показывает опять-таки практика, имеются факты повторного использования специальных разрешений при перевозке одинаковых по весовым и габаритным параметрам, хотя такие разрешения выдаются только на одну отдельную перевозку.

Данная норма направлена на исключение случаев повторного использования специальных разрешений для последующих перевозок грузов, говорится в обосновании.

То есть, после проведения всех процедур по проверке фактических весовых и габаритных параметров на соответствие параметрам, указанным в специальном разрешении, сотрудники пункта транспортного контроля (ПТК) должны аннулировать разрешение, поставив отметку в информационной системе Комитета «Электронная подача заявок» после проведения транспортного контроля.

Со всеми предлагаемыми изменениями можно ознакомиться, пройдя по ссылке.