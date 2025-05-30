Работа постов транспортного контроля: внесены изменения

Приказом министра транспорта от 20 мая 2025 года внесены изменения и дополнения в правила организации работы постов транспортного контроля на территории РК, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что деятельность сотрудников поста транспортного контроля (ПТК) территориальных органов Комитета регламентируется международными договорами в сфере автомобильных перевозок, транспортным и налоговым законодательством РК, Кодексом "Об административных правонарушениях", законами "О государственной службе Республики Казахстан", "О противодействии коррупции", Этическим кодексом государственных служащих, нормативными правовыми актами Министерства транспорта, а также данными правилами.

Руководителем отдела контроля на транспорте Инспекции (на период его отсутствия – лицом, его замещающим) на каждую смену передвижного ПТК составляется карточка маршрута по форме в двух экземплярах, один из которых хранится в Инспекции один календарный год, другой передается смене передвижного ПТК.

До выхода передвижного ПТК на смену руководитель отдела контроля на транспорте Инспекции направляет в Ситуационный центр Комитета утвержденную карточку маршрута в электронном формате.

Карточка маршрута составляется с учетом интенсивности движения транспортных средств в различные часы суток и времени года. Интенсивность движения транспортных средств определяется по показаниям автоматизированных станции измерения, по данным Национального оператора по управлению автомобильными дорогами, по итогам совместных мероприятий с представителями государственных органов.

Предусмотрено, что руководитель отдела контроля на транспорте Инспекции (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) 2 раза в неделю проверяет наличие и работоспособность оборудований и имущества ПТК, согласно Перечням оборудования и имущества стационарного и передвижного поста, а также канала связи с Ситуационным центром.

После проверки ПТК сотрудниками Комитета или руководством Инспекции составляется соответствующая запись с рекомендациями либо замечаниями в Журнал посещения и проверок ПТК.

Указывается, что руководитель Инспекции обеспечивает соблюдение сотрудниками ПТК требований данных правил, исправность прилагаемого к ПТК оборудования и имущества, а также своевременное проведение метрологической поверки контрольно-измерительных средств.

При приеме и передаче смены старшие сотрудники смен составляют акт о приеме-передаче оборудований и имущества ПТК, находящихся на балансе Инспекции и поставщиков товаров, работы и услуг.

Акты о приеме-передаче оборудований и имущества ПТК хранятся в хронологическом порядке в Инспекции один календарный год.

Также уточняется, что при проведении транспортного контроля сотрудник поста вносит сведения обо всех проверенных транспортных средствах в информационно-аналитическую систему транспортной базы данных, а также погашает специальные разрешения на проезд тяжеловесных и крупногабаритных автотранспортных средств, специальных разрешении на перевозку опасного груза классов 1, 6 и 7 путем отметки в информационной системе Комитета "Электронная подача заявок" после проведения транспортного контроля.

Кроме того, сотрудники ПТК обеспечивают проведение транспортного контроля на предмет соблюдения физическими и юридическими лицами требований законодательства республики в области автомобильного транспорта, предусмотренных в форме акта о результатах проверки.

Предусматривается, что при наличии у водителя копии акта о результатах проверки с проставленным штампом повторная проверка соответствия требованиям законодательства РК в области автомобильного транспорта другим ПТК не производится, за исключением случая, предусмотренного частью третьей пункта 21 настоящих Правил.

Сотрудники Ситуационного центра Комитета осуществляют мониторинг работы ПТК с выездом на ПТК. По итогам выезда на ПТК сотрудники Ситуационного центра Комитета представляют письменный отчет с рекомендациями.

Также указывается, что максимально допустимое время на действия сотрудника поста – 30 минут, а в случае проведения транспортного контроля в отношении автотранспортного средства с шестью и более осями, максимально допустимое время на такие действия – 60 минут.

При отсутствии заранее определенных площадок по месту дислокаций измерение фактических весовых параметров транспортного средства производится мобильными весами на участках автомобильных дорог с соблюдением мер безопасности.

По результатам измерения фактических весовых и габаритных параметров транспортного средства для ознакомления перевозчика незамедлительно составляется Акт взвешивания (замера) параметров автотранспортного средства с проставлением штампа о прохождении контроля по форме, копия которого вручается водителю и по требованию перевозчику.

При отказе водителя принять копию Акта в нем делается соответствующая запись. Фиксация отказа водителя производится с применением технических средств аудиовидеозаписи.

Контрольное взвешивание (замер) транспортного средства производится:

по требованию водителя путем произведения им отметки в распечатке результатов взвешивания или Акте о несогласии с результатами определения весовых или габаритных параметров транспортного средства; по требованию водителя в случае несогласия с информацией о превышении допустимых весогабаритных параметров, указанных в электронном табло автоматизированных станции измерений (при наличии); после применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении и разгрузки транспортного средства для приведения в соответствие с установленными на территории РК параметрами; при фиксации автоматизированными станциями измерения превышения параметров, некорректного проезда, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта; в случаях, предусмотренных пунктом 5 правил применения на территории РК международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств.

В случае, предусмотренном подпунктом 1 (см. выше), контрольное взвешивание (замер) транспортного средства производится не позднее 40 минут с момента ознакомления водителя с результатами взвешивания.

В случае, предусмотренном подпунктом 2 контрольное взвешивание (замер) транспортного средства производится на ближайшем ПТК по маршруту следования и не позднее трех часов с момента проезда через автоматизированную станцию измерения.

В случае, предусмотренном подпунктом 3, разгрузка транспортного средства для приведения в соответствие с установленными на территории республики параметрами осуществляется с использованием видеожетона.

При доставлении (эвакуации) транспортного средства для его временного хранения на специальных площадках, стоянках или площадках, прилегающих к ПТК, контрольное взвешивание не производится.

Правила также дополнены приложением "Журнал посещения и проверок ПТК".

Приказ вводится в действие с 9 июня 2025 года.

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