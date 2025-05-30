Работа постов транспортного контроля: внесены изменения
Так, уточняется, что деятельность сотрудников поста транспортного контроля (ПТК) территориальных органов Комитета регламентируется международными договорами в сфере автомобильных перевозок, транспортным и налоговым законодательством РК, Кодексом "Об административных правонарушениях", законами "О государственной службе Республики Казахстан", "О противодействии коррупции", Этическим кодексом государственных служащих, нормативными правовыми актами Министерства транспорта, а также данными правилами.
Руководителем отдела контроля на транспорте Инспекции (на период его отсутствия – лицом, его замещающим) на каждую смену передвижного ПТК составляется карточка маршрута по форме в двух экземплярах, один из которых хранится в Инспекции один календарный год, другой передается смене передвижного ПТК.
До выхода передвижного ПТК на смену руководитель отдела контроля на транспорте Инспекции направляет в Ситуационный центр Комитета утвержденную карточку маршрута в электронном формате.
Карточка маршрута составляется с учетом интенсивности движения транспортных средств в различные часы суток и времени года. Интенсивность движения транспортных средств определяется по показаниям автоматизированных станции измерения, по данным Национального оператора по управлению автомобильными дорогами, по итогам совместных мероприятий с представителями государственных органов.
Предусмотрено, что руководитель отдела контроля на транспорте Инспекции (на период его отсутствия – лицо, его замещающее) 2 раза в неделю проверяет наличие и работоспособность оборудований и имущества ПТК, согласно Перечням оборудования и имущества стационарного и передвижного поста, а также канала связи с Ситуационным центром.
После проверки ПТК сотрудниками Комитета или руководством Инспекции составляется соответствующая запись с рекомендациями либо замечаниями в Журнал посещения и проверок ПТК.
Указывается, что руководитель Инспекции обеспечивает соблюдение сотрудниками ПТК требований данных правил, исправность прилагаемого к ПТК оборудования и имущества, а также своевременное проведение метрологической поверки контрольно-измерительных средств.
При приеме и передаче смены старшие сотрудники смен составляют акт о приеме-передаче оборудований и имущества ПТК, находящихся на балансе Инспекции и поставщиков товаров, работы и услуг.
Акты о приеме-передаче оборудований и имущества ПТК хранятся в хронологическом порядке в Инспекции один календарный год.
Также уточняется, что при проведении транспортного контроля сотрудник поста вносит сведения обо всех проверенных транспортных средствах в информационно-аналитическую систему транспортной базы данных, а также погашает специальные разрешения на проезд тяжеловесных и крупногабаритных автотранспортных средств, специальных разрешении на перевозку опасного груза классов 1, 6 и 7 путем отметки в информационной системе Комитета "Электронная подача заявок" после проведения транспортного контроля.
Кроме того, сотрудники ПТК обеспечивают проведение транспортного контроля на предмет соблюдения физическими и юридическими лицами требований законодательства республики в области автомобильного транспорта, предусмотренных в форме акта о результатах проверки.
Предусматривается, что при наличии у водителя копии акта о результатах проверки с проставленным штампом повторная проверка соответствия требованиям законодательства РК в области автомобильного транспорта другим ПТК не производится, за исключением случая, предусмотренного частью третьей пункта 21 настоящих Правил.
Сотрудники Ситуационного центра Комитета осуществляют мониторинг работы ПТК с выездом на ПТК. По итогам выезда на ПТК сотрудники Ситуационного центра Комитета представляют письменный отчет с рекомендациями.
Также указывается, что максимально допустимое время на действия сотрудника поста – 30 минут, а в случае проведения транспортного контроля в отношении автотранспортного средства с шестью и более осями, максимально допустимое время на такие действия – 60 минут.
При отсутствии заранее определенных площадок по месту дислокаций измерение фактических весовых параметров транспортного средства производится мобильными весами на участках автомобильных дорог с соблюдением мер безопасности.
По результатам измерения фактических весовых и габаритных параметров транспортного средства для ознакомления перевозчика незамедлительно составляется Акт взвешивания (замера) параметров автотранспортного средства с проставлением штампа о прохождении контроля по форме, копия которого вручается водителю и по требованию перевозчику.
При отказе водителя принять копию Акта в нем делается соответствующая запись. Фиксация отказа водителя производится с применением технических средств аудиовидеозаписи.
Контрольное взвешивание (замер) транспортного средства производится:
- по требованию водителя путем произведения им отметки в распечатке результатов взвешивания или Акте о несогласии с результатами определения весовых или габаритных параметров транспортного средства;
- по требованию водителя в случае несогласия с информацией о превышении допустимых весогабаритных параметров, указанных в электронном табло автоматизированных станции измерений (при наличии);
- после применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении и разгрузки транспортного средства для приведения в соответствие с установленными на территории РК параметрами;
- при фиксации автоматизированными станциями измерения превышения параметров, некорректного проезда, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта;
- в случаях, предусмотренных пунктом 5 правил применения на территории РК международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств.
В случае, предусмотренном подпунктом 1 (см. выше), контрольное взвешивание (замер) транспортного средства производится не позднее 40 минут с момента ознакомления водителя с результатами взвешивания.
В случае, предусмотренном подпунктом 2 контрольное взвешивание (замер) транспортного средства производится на ближайшем ПТК по маршруту следования и не позднее трех часов с момента проезда через автоматизированную станцию измерения.
В случае, предусмотренном подпунктом 3, разгрузка транспортного средства для приведения в соответствие с установленными на территории республики параметрами осуществляется с использованием видеожетона.
При доставлении (эвакуации) транспортного средства для его временного хранения на специальных площадках, стоянках или площадках, прилегающих к ПТК, контрольное взвешивание не производится.
Правила также дополнены приложением "Журнал посещения и проверок ПТК".
Приказ вводится в действие с 9 июня 2025 года.
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