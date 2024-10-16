Новые правила благоустройства утвердили в Астане

Маслихат города Астаны решением от 2 октября 2024 года утвердил Правила благоустройства территории города, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок благоустройства территории города для всех юридических лиц, независимо от их правового статуса и форм хозяйственной деятельности, физических лиц, а также должностных лиц, ответственных за благоустройство дворовых и общественных территорий.

К элементам благоустройства территории относятся:

информационные указатели — аншлаги (указатели наименований улиц, площадей, набережных, мостов), номерные знаки домов, информационные стенды, щиты со схемами адресации застройки кварталов, микрорайонов;

мемориальные и информационные доски (знаки);

виды покрытий;

коммунальное оборудование — устройства для уличного освещения, урны и контейнеры для мусора, стоянки велосипедов;

элементы озеленения;

ограждения;

элементы праздничного оформления;

произведения монументально-декоративного искусства — скульптуры, декоративные композиции, обелиски, стелы, произведения монументальной живописи;

знаки охраны памятников истории и культуры, зон особо охраняемых территорий;

малые архитектурные формы.

Как отмечается, наличие элементов благоустройства территории, являющихся неотъемлемыми компонентами объектов благоустройства территории, разрабатывается и предусматривается в проектной документации на создание, изменение (реконструкцию) объектов благоустройства территории городской среды.

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, организует и координирует работы по подготовке проектной документации, обеспечивает качество проектной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов и нормативов градостроительного проектирования.

В правилах устаналиваются основные требования:

к малым архитектурным формам;

скамейкам;

цветочницам (вазонам);

ограждениям и т.д.

Участниками деятельности по благоустройству являются, в том числе:

аппараты акимов районов города Астаны, формирующие техническое задание, выбирающие подрядчика (генерального подрядчика) в соответствии с законодательством РК о государственных закупках и обеспечивающие финансирование;

физические и юридические лица, осуществляющие деятельность на территории города Астаны, которые соучаствуют в формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству;

подрядчики (генеральные подрядчики), в том числе строительно-монтажные организации (предприятия/компании), производители малых архитектурных форм и другие субъекты архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Благоустройство, содержание и уборка территории города осуществляется собственниками земельных участков, объектов кондоминиума, либо участниками благоустройства территорий на основании договоров.

Участники благоустройства территорий производят работы по благоустройству, содержанию и уборке территорий города Астаны, а также организуют уборку прилегающих территорий, за исключением земельных участков, принадлежащих физическим и юридическим лицам на праве собственности.

Координацию деятельности физических и юридических лиц по вопросам благоустройства и организации уборки территории города Астаны осуществляет акимат.

Указывается, что для выгула домашних животных на территории города определяются специальные территории, обозначенные табличками. Владельцы домашних животных осуществляют уборку экскрементов домашних животных.

Физические и юридические лица, осуществляющие на территории города хозяйственную деятельность, связанную с организацией рынков (складов), организацией похоронного дела (на кладбищах), со строительством (на строительных площадках на период строительства), с проведением публично-массовых мероприятий, посещением населением стационарных торговых объектов, стационарных объектов общественного питания и сезонных (летних) кафе (площадок), объектов социального и коммунально-бытового назначения, автозаправочных станций, автостоянок, автомоек, станций технического обслуживания автомобилей, временных аттракционов, передвижных зоопарков, парков культуры и отдыха, зон отдыха и пляжей, маршрутных перевозок на конечных пунктах маршрутов регулярных перевозок в городском сообщении, а также гаражные кооперативы, объекты религиозного значения обеспечивают наличие и функционирование по предназначению общественных стационарных туалетов, при отсутствии канализации, переносных биотуалетов как для сотрудников, так и для посетителей. Устройство и использование выгребных ям на данных объектах не допускается.

Общественные стационарные туалеты содержатся в надлежащем состоянии в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Санитарное и техническое состояние туалетов обеспечивают собственники, владельцы, арендаторы или специализированные организации, на обслуживании которых они находятся.

Предусматривается, что на всех площадях и улицах, в скверах и парках, стадионах, вокзалах, на рынках, остановочных пунктах, у предприятий, торговых объектов, кинотеатров, киосков и других объектах устанавливаются урны в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Очистка урн производится по мере их заполнения, а в местах массового движения и большого скопления граждан — не реже одного раза в сутки. Ремонт урн выполняется по мере необходимости, покраска не реже одного раза в год. Урны содержатся в исправном состоянии и в окрашенном виде. Не допускается переполнение урн.

Также говорится, что организаторы массовых мероприятий обеспечивают уборку места проведения мероприятия, прилегающих к нему территорий и восстановление нарушенного ими благоустройства.

Физические, юридические лица, являющиеся собственниками зданий (помещений в них), строений, сооружений, включая временные сооружения, а также владеющие земельным участком на праве собственности, либо включенном в состав объекта кондоминиума, либо ином праве, праве аренды, осуществляют содержание (благоустройство) прилегающей территории самостоятельно или посредством привлечения организаций за счет собственных средств.

Установка, текущий ремонт и замена малых архитектурных форм при благоустройстве дворовых территорий города Астаны и обустройство подъездных путей к социальным объектам осуществляется без утвержденной проектно-сметной документации.

Правила также устанавливают:

Организацию мероприятий по содержанию территорий. Организацию мероприятий по уборке территории города в разное время года. Организацию мероприятий по содержанию улиц и дорог. Организацию мероприятий по содержанию индивидуальных жилых домов. Организацию мероприятий по содержанию фасадов зданий, сооружений и ограждений. Организацию мероприятий по содержанию объектов (средств) наружного освещения. Содержание сетей ливневой канализации, смотровых и ливневых колодцев, водоотводящих сооружений. Содержание садово-парковой мебели, садово-паркового оборудования, скульптур и малых архитектурных форм. Содержание временных строений. Содержание мест производства строительных работ. Содержание бельевых, детских и спортивных площадок. Содержание контейнерных площадок. Содержание площадок для выгула домашних животных. Содержание территории автостоянок и т.д.

К примеру, говорится, что собственники зданий, сооружений обеспечивают надлежащее их содержание, эксплуатацию, в том числе своевременное производство работ по ремонту и покраске зданий, сооружений, их фасадов, а также поддерживают в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах памятные доски, указатели улиц (в том числе переулков, площадей), номерные знаки, вывески и информационные таблички.

К зданиям и сооружениям, фасады которых определяют архитектурный облик сложившейся застройки относятся все расположенные на территории города Астаны (эксплуатируемые, строящиеся, реконструируемые или капитально ремонтируемые):

здания административного и общественно-культурного назначения;

многоквартирные жилые дома и жилые здания;

здания и сооружения производственного назначения;

постройки облегченного типа (торговые павильоны, киоски, летние площадки, террасы, гаражи и прочие аналогичные объекты);

ограды и другие стационарные архитектурные формы, размещенные на прилегающих к зданиям земельных участках.

В состав элементов фасадов зданий, подлежащих содержанию, входят:

приямки, входы в подвальные помещения и мусорокамеры;

входные узлы, группы (в том числе ступени, площадки, перила, козырьки над входом, ограждения, стены, двери);

цоколь и отмостка;

плоскости стен;

выступающие элементы фасадов (в том числе балконы, лоджии, эркеры, карнизы);

кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, в том числе ограждающие решетки, выходы на кровлю;

архитектурные детали и облицовка;

водосточные трубы, воронки;

ограждения балконов, лоджий;

парапетные и оконные ограждения, решетки;

металлическая отделка окон, балконов, поясков, выступов цоколя, свесов;

навесные металлические конструкции (в том числе флагодержатели, анкеры, пожарные лестницы, вентиляционное оборудование);

горизонтальные и вертикальные швы между панелями и блоками (фасады крупнопанельных и крупноблочных зданий);

стекла, рамы, балконные двери;

стационарные ограждения, прилегающие к зданиям.

Фасады магазинов и офисов содержатся в чистоте и в исправном состоянии, отдельные элементы, летние площадки, террасы по мере необходимости ремонтируются и окрашиваются собственниками имущества, балансодержателями.

На территории города Астаны не допускается:

ломать и повреждать элементы обустройства зданий и сооружений, памятники, мемориальные доски, деревья, кустарники, малые архитектурные формы и другие элементы внешнего благоустройства на территориях общего пользования, а также производить их самовольную переделку, перестройку и перестановку;

наносить надписи, рисунки, расклеивать и развешивать какие-либо объявления и другие информационные сообщения на остановочных пунктах, стенах, столбах, заборах (ограждениях) и иных, не предусмотренных для этих целей объектах. Организацию работ по удалению надписей, рисунков, объявлений и других информационных сообщений обеспечивают собственники указанных объектов;

складировать и хранить движимое имущество за пределами границ и ограждений своих земельных участков, находящихся в собственности;

размещать и складировать тару, промышленные товары и иные предметы торговли и объекты (ларьки), на тротуарах, газонах, дорогах, на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях, помещать на контейнерные площадки и прилегающую к ним территорию мусор, не относящийся к категории коммунальных отходов (строительный мусор и мусор природного происхождения);

строительство, в том числе временных, хозяйственных, бытовых строений и сооружений, изменение фасадов зданий, реконструкция, а также возведение пристроек в нарушение требований закона "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК" и государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Оговаривается, что собственники зданий и сооружений за 24 часа до наступления работ по уборке снега, наледи с крыш оповещают собственников нежилых, жилых помещений путем информирования посредством средств массовой информации, социальных сетей или мобильной связи.

Уборка территорий, прилегающих к отдельно стоящим эксплуатируемым, строящимся, реконструируемым или капитально ремонтируемым объектам в радиусе пяти метров обеспечивается собственниками и организациями, осуществляющими уборку по договору.



Текущее содержание тротуарных газонов на прилегающих территориях осуществляется юридическими или физическими лицами, за которыми закреплены данные территории.

Расклейка газет, плакатов, афиш, различного рода объявлений, реклам, предвыборных агитационных материалов разрешается только на специально установленных щитах и рекламных тумбах.

Агитационные печатные материалы вывешиваются в специально отведенных местах, а также на зданиях, сооружениях и других объектах с согласия собственников или владельцев указанных объектов.

Расклейка афиш, объявлений, агитационных печатных материалов на стенах, цоколях и дверях зданий, столбах, деревьях, опорах наружного освещения и контактной сети, других объектах, не предназначенных для этой цели, координирует заказчик указанной продукции.

Для безопасности жителей города Астаны при проектировании и строительстве зданий и сооружений предусматриваются ограждения строительных площадок в соответствии с государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Посмотреть документ полностью можнно здесь.

Решение вводится в действие с 25 октября 2024 года.

При этом утрачивают силу ранее принятые правила благоустройства.