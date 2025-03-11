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Право

В Казахстане установили правила ввоза опасных грузов в морские порты

Морской порт Актау, транспортный коридор, перевозка грузов, каспийский порт, морской торговый порт, торговля, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 11:25 Фото: primeminister.kz
Министр транспорта РК приказом от 4 марта 2025 года внес дополнения в Правила эксплуатации морских портов, в том числе морских портов, имеющих статус международного значения, портовых сооружений и акватории морского порта, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новыми пунктами, предусматривающими ввоз и прием опасных грузов.

Так, говорится, что опасные грузы принимаются в морском порту для погрузки или разгрузки при условии, что они надлежащим образом классифицированы, упакованы, маркированы, снабжены знаками опасности и описаны в перевозочных документах.

Ввоз на территорию морского порта опасного груза допускается после получения письменного подтверждения администрации порта (оператора морского терминала), в котором указываются порядок, сроки и место доставки груза.

Письменное подтверждение выдается администрацией порта (оператором морского терминала) в течение одного календарного дня со дня поступления заявки судовладельца (агента).

Администрация порта (оператор морского терминала) в зависимости от свойств грузов, их упаковки и местных условий порта разрабатывает рабочие технологические карты и инструкции, направленные на обеспечение безопасных условий хранения и погрузки или разгрузки опасных грузов.

В разработанной документации указывается следующая информация:

  • номенклатура опасных грузов (по наименованию, классам или подклассам);
  • количество опасных грузов, допускаемых к хранению на складских площадках порта;
  • номенклатура опасных грузов (по наименованию, классам или подклассам), перегружаемых в порту напрямую с одного вида транспорта на другой;
  • порядок связи и взаимодействия судна и администрации порта (оператора морского терминала) при возникновении аварийных ситуаций;
  • порядок вывоза с территории порта грузов, не принятых к перевозке (погрузке) вследствие невыполнения отправителем установленных требований;
  • порядок и специальные места для ремонта тары или транспортных средств и перетарирования груза;
  • специальные места для хранения и порядок вывоза для утилизации или захоронения остатков опасных грузов после ликвидации аварийных ситуаций.

На территории причала для грузовых операций с опасными грузами устанавливается стационарное ограждение.

При продолжительности погрузки или разгрузки опасных грузов менее одной смены допускается вместо временного ограждения устанавливать стойки со знаком безопасности.

Знаки безопасности устанавливаются также на подъездных и подходных путях к местам проведения грузовых операций.

Указывается, что к погрузке или разгрузке и хранению опасных грузов не допускаются работники порта, не прошедшие обучение по операциям с опасными грузами. 

Приказ вводится в действие с 18 марта 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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