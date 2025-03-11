В Казахстане установили правила ввоза опасных грузов в морские порты
В частности, правила дополнены новыми пунктами, предусматривающими ввоз и прием опасных грузов.
Так, говорится, что опасные грузы принимаются в морском порту для погрузки или разгрузки при условии, что они надлежащим образом классифицированы, упакованы, маркированы, снабжены знаками опасности и описаны в перевозочных документах.
Ввоз на территорию морского порта опасного груза допускается после получения письменного подтверждения администрации порта (оператора морского терминала), в котором указываются порядок, сроки и место доставки груза.
Письменное подтверждение выдается администрацией порта (оператором морского терминала) в течение одного календарного дня со дня поступления заявки судовладельца (агента).
Администрация порта (оператор морского терминала) в зависимости от свойств грузов, их упаковки и местных условий порта разрабатывает рабочие технологические карты и инструкции, направленные на обеспечение безопасных условий хранения и погрузки или разгрузки опасных грузов.
В разработанной документации указывается следующая информация:
- номенклатура опасных грузов (по наименованию, классам или подклассам);
- количество опасных грузов, допускаемых к хранению на складских площадках порта;
- номенклатура опасных грузов (по наименованию, классам или подклассам), перегружаемых в порту напрямую с одного вида транспорта на другой;
- порядок связи и взаимодействия судна и администрации порта (оператора морского терминала) при возникновении аварийных ситуаций;
- порядок вывоза с территории порта грузов, не принятых к перевозке (погрузке) вследствие невыполнения отправителем установленных требований;
- порядок и специальные места для ремонта тары или транспортных средств и перетарирования груза;
- специальные места для хранения и порядок вывоза для утилизации или захоронения остатков опасных грузов после ликвидации аварийных ситуаций.
На территории причала для грузовых операций с опасными грузами устанавливается стационарное ограждение.
При продолжительности погрузки или разгрузки опасных грузов менее одной смены допускается вместо временного ограждения устанавливать стойки со знаком безопасности.
Знаки безопасности устанавливаются также на подъездных и подходных путях к местам проведения грузовых операций.
Указывается, что к погрузке или разгрузке и хранению опасных грузов не допускаются работники порта, не прошедшие обучение по операциям с опасными грузами.
Приказ вводится в действие с 18 марта 2025 года.