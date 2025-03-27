#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
501.81
541.5
5.96
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
501.81
541.5
5.96
Право

В Казахстане обновили правила перевозок грузов железнодорожным транспортом

Грузовые вагоны, перевозка груза, цистерны, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 14:57 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом и.о. министра транспорта от 17 марта 2025 года внесены изменения в Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом, сообщает Zakon.kz.

В частности, дополнено, что прием, перевозка и выдача грузов в зонах проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуации, осуществляется в соответствии с пунктом 31-1 настоящих правил.

Правила соответственно дополнены указанным пунктом, в котором говорится, что при приемке, перевозке и выдаче грузов в зонах проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуации, осуществляются следующие основные мероприятия:

  • определение уполномоченным органом в сфере железнодорожного транспорта совместно с грузоотправителями (грузополучателями), уполномоченным органом в сфере гражданской защиты, местными исполнительными органами, Национальным перевозчиком грузов места погрузки при предъявлении груза;
  • оперативное предоставление Национальной железнодорожной компанией подвижного состава из парка Национальной железнодорожной компании и ее дочерних организаций в соответствии с датой погрузки, а в случае его отсутствия Национальная железнодорожная компания привлекает подвижной состав других собственников;
  • подготовка техники в транспортное положение и обеспечение необходимого объема реквизитов крепления до начала даты погрузки грузоотправителями совместно с уполномоченным органом в сфере железнодорожного транспорта, уполномоченным органом в сфере гражданской защиты, местными исполнительными органами;
  • обеспечение погрузки грузов грузоотправителями совместно с Национальным перевозчиком грузов, уполномоченным органом в сфере гражданской защиты, уполномоченном органом в сфере железнодорожного транспорта, местными исполнительными органами в соответствии с техническими условиями в течение двенадцати часов с момента подачи подвижного состава;
  • предоставление Национальным перевозчиком грузов квалифицированного специалиста по правильному размещению и креплению груза на подвижном составе в течение двенадцати часов с момента подачи подвижного состава;
  • оперативное оформление перевозочных документов и отправление грузов Национальным перевозчиком грузов в течение двух часов с момента приема груза;
  • передача Национальным перевозчиком грузов информации в оперативные штабы уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, уполномоченного органа в сфере железнодорожного транспорта по отправке грузов и предполагаемой даты прибытия грузов на станцию назначения в течение двух часов после отправления груза;
  • определение уполномоченным органом в сфере железнодорожного транспорта совместно с грузоотправителями (грузополучателями), уполномоченным органом в сфере гражданской защиты, местными исполнительными органами, Национальным перевозчиком грузов места выгрузки и подготовка соответствующей рабочей силы до прибытия груза;
  • обеспечение Национальным перевозчиком грузов доставки грузов до тысячи километров в сутки;
  • взаимодействие грузоотправителя (грузополучателя) и Национального перевозчика грузов с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты, уполномоченным органом в сфере железнодорожного транспорта, местными исполнительными органами по оперативной выгрузке прибывшего груза и подача вагонов на место выгрузки в течение трех часов с момента подачи подвижного состава;
  • определение возврата порожнего подвижного состава и оформление перевозочных документов при подаче подвижного состава на выгрузку уполномоченным органом в сфере железнодорожного транспорта совместно с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты, местными исполнительными органами, Национальным перевозчиком грузов, грузоотправителями (грузополучателями). 

Приказ вводится в действие с 6 апреля 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Как согласовать с прокурором меры запретительно-ограничительного характера в отношении инвесторов
Право
13:18, Сегодня
Как согласовать с прокурором меры запретительно-ограничительного характера в отношении инвесторов
Как работает служба поддержки пациента и внутренней экспертизы: обновлены правила
Право
11:43, Сегодня
Как работает служба поддержки пациента и внутренней экспертизы: обновлены правила
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: