В Казахстане обновили правила перевозок грузов железнодорожным транспортом

Приказом и.о. министра транспорта от 17 марта 2025 года внесены изменения в Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом, сообщает Zakon.kz.

В частности, дополнено, что прием, перевозка и выдача грузов в зонах проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуации, осуществляется в соответствии с пунктом 31-1 настоящих правил.

Правила соответственно дополнены указанным пунктом, в котором говорится, что при приемке, перевозке и выдаче грузов в зонах проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуации, осуществляются следующие основные мероприятия:

определение уполномоченным органом в сфере железнодорожного транспорта совместно с грузоотправителями (грузополучателями), уполномоченным органом в сфере гражданской защиты, местными исполнительными органами, Национальным перевозчиком грузов места погрузки при предъявлении груза;

оперативное предоставление Национальной железнодорожной компанией подвижного состава из парка Национальной железнодорожной компании и ее дочерних организаций в соответствии с датой погрузки, а в случае его отсутствия Национальная железнодорожная компания привлекает подвижной состав других собственников;

подготовка техники в транспортное положение и обеспечение необходимого объема реквизитов крепления до начала даты погрузки грузоотправителями совместно с уполномоченным органом в сфере железнодорожного транспорта, уполномоченным органом в сфере гражданской защиты, местными исполнительными органами;

обеспечение погрузки грузов грузоотправителями совместно с Национальным перевозчиком грузов, уполномоченным органом в сфере гражданской защиты, уполномоченном органом в сфере железнодорожного транспорта, местными исполнительными органами в соответствии с техническими условиями в течение двенадцати часов с момента подачи подвижного состава;

предоставление Национальным перевозчиком грузов квалифицированного специалиста по правильному размещению и креплению груза на подвижном составе в течение двенадцати часов с момента подачи подвижного состава;

оперативное оформление перевозочных документов и отправление грузов Национальным перевозчиком грузов в течение двух часов с момента приема груза;

передача Национальным перевозчиком грузов информации в оперативные штабы уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, уполномоченного органа в сфере железнодорожного транспорта по отправке грузов и предполагаемой даты прибытия грузов на станцию назначения в течение двух часов после отправления груза;

определение уполномоченным органом в сфере железнодорожного транспорта совместно с грузоотправителями (грузополучателями), уполномоченным органом в сфере гражданской защиты, местными исполнительными органами, Национальным перевозчиком грузов места выгрузки и подготовка соответствующей рабочей силы до прибытия груза;

обеспечение Национальным перевозчиком грузов доставки грузов до тысячи километров в сутки;

взаимодействие грузоотправителя (грузополучателя) и Национального перевозчика грузов с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты, уполномоченным органом в сфере железнодорожного транспорта, местными исполнительными органами по оперативной выгрузке прибывшего груза и подача вагонов на место выгрузки в течение трех часов с момента подачи подвижного состава;

определение возврата порожнего подвижного состава и оформление перевозочных документов при подаче подвижного состава на выгрузку уполномоченным органом в сфере железнодорожного транспорта совместно с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты, местными исполнительными органами, Национальным перевозчиком грузов, грузоотправителями (грузополучателями).

Приказ вводится в действие с 6 апреля 2025 года.