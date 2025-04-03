Новый штраф в Казахстане: что изменилось с 13 марта

В Министерстве торговли и интеграции (МТИ) Казахстана сегодня, 3 апреля 2025 года, рассказали об ужесточении наказания за превышение торговых надбавок на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Бюро национальной статистики, рост индекса цен на СЗПТ за неделю по состоянию на 1 апреля составил 0,3%.

В целом динамика роста цен снизилась по сравнению с январем и февралем 2025 года.

На прошлой неделе цены оставались стабильными на такие товары, как хлеб, рожки, гречневая крупа, подсолнечное масло, кефир и соль. Небольшой рост отмечается на такие товары, как говядина, капуста и картофель. Рост цен на овощную группу связан с сезонным фактором и затратами на хранение с учетом удорожания тарифов на коммунальные услуги.

"С целью усиления контроля за ценообразованием на социально значимые продовольственные товары и предотвращения необоснованной спекуляции в 2024 году в рамках законопроекта Министерства юстиции Республики Казахстан по внесению изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан (КОАП РК), Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан была инициирована норма, предусматривающая внесение изменений в ст. 204-4 КОАП РК". Пресс-служба МТИ

Поправки вступили в силу 13 марта 2025 года.

"Основное изменение коснулось замены санкции за первое нарушение: вместо предупреждения теперь предусмотрен штраф. Это означает, что за превышение установленной предельной торговой надбавки в размере 15% на СЗПТ предприниматели будут не предупреждены, как ранее, а сразу оштрафованы". Пресс-служба МТИ

Ранее при первом нарушении предприниматель получал только предупреждение, а штраф применялся лишь при повторном нарушении (в размере от 10 до 300 МРП). После вступления в силу поправок административная ответственность за первое нарушение стала более строгой:

индивидуальные предприниматели и малый бизнес – штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге);

средний бизнес – 35 МРП (137 620 тенге);

крупные торговые сети – 150 МРП (589 800 тенге).

"В случае повторного нарушения в течение одного календарного года штрафы удваиваются". Пресс-служба МТИ

Цель нововведений – обеспечить ценовую стабильность на продукты первой необходимости и минимизировать риски необоснованного роста цен.

"Контроль за торговыми точками будет усилен, при этом напомним: предельная наценка на СЗПТ должна оставаться в пределах 15%". Пресс-служба МТИ

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