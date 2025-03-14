В Казахстане появятся организации временного пребывания для освободившихся из колоний

Приказом Минтруда от 6 марта 2025 года внесены дополнения в Правила деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены пунктом, предусматривающим создание организации временного пребывания для лиц без определенного места жительства, освободившихся из мест лишения свободы или находящихся на учете в службе пробации, а также для жертв торговли людьми и бытового насилия.

Они создаются в государственном секторе в городах республиканского значения, столицы, городах областного значения, в городах районного значения с численностью свыше 100 тысяч человек.

В поселках, районах, сельских округах с численностью населения 50 тысяч и более человек допускается создание организации временного пребывания на одном районом уровне по решению местных исполнительных органов.

Также правила дополнены пунктом о том, что организации, предоставляющие специальные социальные услуги государственного сектора создаются по решению местных исполнительных органов в городах республиканского значения, столицы, городах областного значения с численностью нуждающихся в специальных социальных услугах не менее 50 человек, в городах районного значения, поселках, районах, сельских округах с численностью нуждающихся в специальных социальных услугах не менее 25 человек в условиях организации деятельности стационарного, полустационарного типов и надомного обслуживания.

При этом организации надомного обслуживания создаются в радиусе более пять километров друг от друга.

Приказ вводится в действие с 24 марта 2025 года.

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