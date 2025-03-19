Правительство внесло изменения в работу нескольких СЭЗ
СЭЗ "Морпорт Актау"
Так, в положении о специальной экономической зоне "Морпорт Актау" уточняется, что СЭЗ расположена на территории Мангистауской области в пределах административно-территориальных границ города Актау, Мунайлинского, Каракиянского и Тупкараганского районов Мангистауской области.
СЭЗ является портовой специальной экономической зоной.
Территория СЭЗ составляет 3656,1719 гектара, включая Международный аэропорт Актау, и является неотъемлемой частью территории РК.
В новой редакции говорится, что СЭЗ создается в целях ускоренного развития региона для активизации вхождения экономики республики в систему мировых хозяйственных связей, создания высокоэффективных, в том числе высокотехнологичных и конкурентоспособных производств, освоения выпуска новых видов продукции, привлечения инвестиций, совершенствования правовых норм рыночных отношений, внедрения современных методов управления и хозяйствования, развития мультимодальных хабов, транспорта и логистики, повышения туристского потенциала региона и развития высокоэффективной, конкурентоспособной туристской инфраструктуры, способной обеспечить и удовлетворить потребности прибывающих казахстанских и зарубежных туристов, а также решения социальных проблем.
Положение также дополнено новым пунктом, в котором говорится, что для строительства объектов, установки линий электропередачи и размещения других сооружений, которые являются препятствиями на приаэродромной территории и местности в пределах воздушных трасс; для проведения работ, вследствие которых в воздушном пространстве производятся радиоволновое, видимое, акустическое и иные виды излучения; для размещения объектов, создающих условия для массового скопления птиц или ухудшающих полетную видимость, а также любой другой деятельности, не связанной непосредственно с использованием воздушного пространства, но влияющей на безопасность полетов, оборудования воздушных судов и находящихся на них людей, на территории СЭЗ необходимо получение соответствующего разрешения, предусмотренного законом "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации".
План территории специальной экономической зоны "Морпорт Актау" также изложен в новой редакции с изменениям и дополнениям:
Фото: документ
В СЭЗ "Морпорт Актау" включено три зоны:
- Портовая зона – 371, 6719 га;
- Индустриальная зона – 1554,5 га;
- Логистическая зона – 1730 га.
СЭЗ "Оңтүстік"
Также внесены изменения в положение о специальной экономической зоне "Оңтүстік", которая расположена на территории города Шымкента.
Территория СЭЗ составляет 429,0001 гектара, включая Международный аэропорт Шымкент, и является неотъемлемой частью территории РК.
Уточняется, что СЭЗ создана с целью:
- ускоренного развития региона для активизации вхождения экономики республики в систему мировых хозяйственных связей, создания высокоэффективных, в том числе высокотехнологичных и конкурентоспособных производств, освоения выпуска новых видов продукции, привлечения инвестиций, совершенствования правовых норм рыночных отношений, внедрения современных методов управления и хозяйствования, развития мультимодальных хабов, транспорта и логистики, а также решения социальных проблем.
Положение также дополнено новым пунктом:
Для строительства объектов, установки линий электропередачи и размещения других сооружений, которые являются препятствиями на приаэродромной территории и местности в пределах воздушных трасс; для проведения работ, вследствие которых в воздушном пространстве производятся радиоволновое, видимое, акустическое и иные виды излучения; для размещения объектов, создающих условия для массового скопления птиц или ухудшающих полетную видимость, а также любой другой деятельности, не связанной непосредственно с использованием воздушного пространства, но влияющей на безопасность полетов, оборудования воздушных судов и находящихся на них людей, на территории СЭЗ необходимо получение соответствующего разрешения, предусмотренного законом "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации".
План территории специальной экономической зоны "Оңтүстік" также изложен в новой редакции с изменениями и дополнениями:
Фото: документ
СЭЗ "Астана – Технополис"
Внесены изменения и в положение о специальной экономической зоне "Астана – Технополис".
Так, говорится, что СЭЗ "Астана – Технополис" расположена на территории города Астаны.
Территория СЭЗ составляет 2303,185 гектара, включая Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, и является неотъемлемой частью территории РК.
Уточняется, что одной из целей создания СЭЗ является ускоренное развитие города Астаны путем привлечения инвестиций в социальную сферу, область здравоохранения и сферу туризма, развития мультимодальных хабов, транспорта и логистики.
Также положение дополнено следующим пунктом:
Для строительства объектов, установки линий электропередачи и размещения других сооружений, которые являются препятствиями на приаэродромной территории и местности в пределах воздушных трасс; для проведения работ, вследствие которых в воздушном пространстве производятся радиоволновое, видимое, акустическое и иные виды излучения; для размещения объектов, создающих условия для массового скопления птиц или ухудшающих полетную видимость, а также любой другой деятельности, не связанной непосредственно с использованием воздушного пространства, но влияющей на безопасность полетов, оборудования воздушных судов и находящихся на них людей, на территории СЭЗ необходимо получение соответствующего разрешения, предусмотренного законом "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации".
План границ СЭЗ "Астана – Технополис" изложен в новой редакции:
Фото: документ
СЭЗ "Сарыарқа"
В положении о специальной экономической зоне "Сарыарқа" уточняется, что СЭЗ расположена на территории Карагандинской области в пределах административно-территориальных границ города Караганды и Бухар-Жырауского района Карагандинской области.
Территория СЭЗ составляет 1253,056 гектара, включая аэропорт "Сары-Арка", и является неотъемлемой частью территории РК.
Также уточняется, что одной из целей создания СЭЗ является:
- создание благоприятного инвестиционного климата и привлечения отечественных и зарубежных инвестиций для реализации инвестиционных проектов, развития мультимодальных хабов, транспорта и логистики.
Положение дополнено пунктом следующего содержания:
Для строительства объектов, установки линий электропередачи и размещения других сооружений, которые являются препятствиями на приаэродромной территории и местности в пределах воздушных трасс; для проведения работ, вследствие которых в воздушном пространстве производятся радиоволновое, видимое, акустическое и иные виды излучения; для размещения объектов, создающих условия для массового скопления птиц или ухудшающих полетную видимость, а также любой другой деятельности, не связанной непосредственно с использованием воздушного пространства, но влияющей на безопасность полетов, оборудования воздушных судов и находящихся на них людей, на территории СЭЗ необходимо получение соответствующего разрешения, предусмотренного законом "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации".
План границ СЭЗ "Сарыарқа" изложен в новой редакции:
Фото: документ
СЭЗ "Сарыарқа" включает две субзоны:
- Субзона № 1 "Кремниевая долина" – 60,11 га;
- Субзона № 2 "Аэропорт "Сары-Арка" – 312,5460 га.
СЭЗ "Alatau"
В положении о специальной экономической зоне "Alatau" уточняется, что СЭЗ расположена на территории городов Конаев, Алатау и Талгарского района Алматинской области.
Территория СЭЗ составляет 97930,98 гектара, включая территорию для развития транспортно-логистического потенциала региона, в том числе деятельности аэропортов, и является неотъемлемой частью территории РК.
Одной из целей создания СЭЗ является:
- обеспечение благоприятного инвестиционного климата для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций, развития мультимодальных хабов, транспорта и логистики в рамках реализации проекта, который придаст новый импульс развитию региона.
Положение также дополнено новым пунктом:
Для строительства объектов, установки линий электропередачи и размещения других сооружений, которые являются препятствиями на приаэродромной территории и местности в пределах воздушных трасс; для проведения работ, вследствие которых в воздушном пространстве производятся радиоволновое, видимое, акустическое и иные виды излучения; для размещения объектов, создающих условия для массового скопления птиц или ухудшающих полетную видимость, а также любой другой деятельности, не связанной непосредственно с использованием воздушного пространства, но влияющей на безопасность полетов, оборудования воздушных судов и находящихся на них людей, на территории СЭЗ необходимо получение соответствующего разрешения, предусмотренного законом "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации".
План границ СЭЗ "Alatau" изложен в новой редакции:
Фото: документ
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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