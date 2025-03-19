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Право

Правительство внесло изменения в работу нескольких СЭЗ

Изменения в работу нескольких СЭЗ, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 16:09 Фото: primerminister.kz
Постановлением правительства Казахстана от 14 марта 2025 года внесены изменения и дополнения в работу некоторых специальных экономических зон (СЭЗ), сообщает Zakon.kz.

СЭЗ "Морпорт Актау"

Так, в положении о специальной экономической зоне "Морпорт Актау" уточняется, что СЭЗ расположена на территории Мангистауской области в пределах административно-территориальных границ города Актау, Мунайлинского, Каракиянского и Тупкараганского районов Мангистауской области.

СЭЗ является портовой специальной экономической зоной.

Территория СЭЗ составляет 3656,1719 гектара, включая Международный аэропорт Актау, и является неотъемлемой частью территории РК.

В новой редакции говорится, что СЭЗ создается в целях ускоренного развития региона для активизации вхождения экономики республики в систему мировых хозяйственных связей, создания высокоэффективных, в том числе высокотехнологичных и конкурентоспособных производств, освоения выпуска новых видов продукции, привлечения инвестиций, совершенствования правовых норм рыночных отношений, внедрения современных методов управления и хозяйствования, развития мультимодальных хабов, транспорта и логистики, повышения туристского потенциала региона и развития высокоэффективной, конкурентоспособной туристской инфраструктуры, способной обеспечить и удовлетворить потребности прибывающих казахстанских и зарубежных туристов, а также решения социальных проблем.

Положение также дополнено новым пунктом, в котором говорится, что для строительства объектов, установки линий электропередачи и размещения других сооружений, которые являются препятствиями на приаэродромной территории и местности в пределах воздушных трасс; для проведения работ, вследствие которых в воздушном пространстве производятся радиоволновое, видимое, акустическое и иные виды излучения; для размещения объектов, создающих условия для массового скопления птиц или ухудшающих полетную видимость, а также любой другой деятельности, не связанной непосредственно с использованием воздушного пространства, но влияющей на безопасность полетов, оборудования воздушных судов и находящихся на них людей, на территории СЭЗ необходимо получение соответствующего разрешения, предусмотренного законом "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации".

План территории специальной экономической зоны "Морпорт Актау" также изложен в новой редакции с изменениям и дополнениям:

СЭЗ "Морпорт Актау", фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 16:09

Фото: документ

В СЭЗ "Морпорт Актау" включено три зоны:

  • Портовая зона – 371, 6719 га;
  • Индустриальная зона – 1554,5 га;
  • Логистическая зона – 1730 га.

СЭЗ "Оңтүстік" 

Также внесены изменения в положение о специальной экономической зоне "Оңтүстік", которая расположена на территории города Шымкента.

Территория СЭЗ составляет 429,0001 гектара, включая Международный аэропорт Шымкент, и является неотъемлемой частью территории РК.

Уточняется, что СЭЗ создана с целью:

  • ускоренного развития региона для активизации вхождения экономики республики в систему мировых хозяйственных связей, создания высокоэффективных, в том числе высокотехнологичных и конкурентоспособных производств, освоения выпуска новых видов продукции, привлечения инвестиций, совершенствования правовых норм рыночных отношений, внедрения современных методов управления и хозяйствования, развития мультимодальных хабов, транспорта и логистики, а также решения социальных проблем.

Положение также дополнено новым пунктом:

Для строительства объектов, установки линий электропередачи и размещения других сооружений, которые являются препятствиями на приаэродромной территории и местности в пределах воздушных трасс; для проведения работ, вследствие которых в воздушном пространстве производятся радиоволновое, видимое, акустическое и иные виды излучения; для размещения объектов, создающих условия для массового скопления птиц или ухудшающих полетную видимость, а также любой другой деятельности, не связанной непосредственно с использованием воздушного пространства, но влияющей на безопасность полетов, оборудования воздушных судов и находящихся на них людей, на территории СЭЗ необходимо получение соответствующего разрешения, предусмотренного законом "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации".

План территории специальной экономической зоны "Оңтүстік" также изложен в новой редакции с изменениями и дополнениями:

план СЭЗ "Онтустик", фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 16:09

Фото: документ

СЭЗ "Астана – Технополис"

Внесены изменения и в положение о специальной экономической зоне "Астана – Технополис".

Так, говорится, что СЭЗ "Астана – Технополис" расположена на территории города Астаны.

Территория СЭЗ составляет 2303,185 гектара, включая Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, и является неотъемлемой частью территории РК.

Уточняется, что одной из целей создания СЭЗ является ускоренное развитие города Астаны путем привлечения инвестиций в социальную сферу, область здравоохранения и сферу туризма, развития мультимодальных хабов, транспорта и логистики.

Также положение дополнено следующим пунктом:

Для строительства объектов, установки линий электропередачи и размещения других сооружений, которые являются препятствиями на приаэродромной территории и местности в пределах воздушных трасс; для проведения работ, вследствие которых в воздушном пространстве производятся радиоволновое, видимое, акустическое и иные виды излучения; для размещения объектов, создающих условия для массового скопления птиц или ухудшающих полетную видимость, а также любой другой деятельности, не связанной непосредственно с использованием воздушного пространства, но влияющей на безопасность полетов, оборудования воздушных судов и находящихся на них людей, на территории СЭЗ необходимо получение соответствующего разрешения, предусмотренного законом "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации".

План границ СЭЗ "Астана – Технополис" изложен в новой редакции:

План СЭЗ "Астана-Технополис", фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 16:09

Фото: документ

СЭЗ "Сарыарқа"

В положении о специальной экономической зоне "Сарыарқа" уточняется, что СЭЗ расположена на территории Карагандинской области в пределах административно-территориальных границ города Караганды и Бухар-Жырауского района Карагандинской области.

Территория СЭЗ составляет 1253,056 гектара, включая аэропорт "Сары-Арка", и является неотъемлемой частью территории РК.

Также уточняется, что одной из целей создания СЭЗ является:

  • создание благоприятного инвестиционного климата и привлечения отечественных и зарубежных инвестиций для реализации инвестиционных проектов, развития мультимодальных хабов, транспорта и логистики.

Положение дополнено пунктом следующего содержания:

Для строительства объектов, установки линий электропередачи и размещения других сооружений, которые являются препятствиями на приаэродромной территории и местности в пределах воздушных трасс; для проведения работ, вследствие которых в воздушном пространстве производятся радиоволновое, видимое, акустическое и иные виды излучения; для размещения объектов, создающих условия для массового скопления птиц или ухудшающих полетную видимость, а также любой другой деятельности, не связанной непосредственно с использованием воздушного пространства, но влияющей на безопасность полетов, оборудования воздушных судов и находящихся на них людей, на территории СЭЗ необходимо получение соответствующего разрешения, предусмотренного законом "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации".

План границ СЭЗ "Сарыарқа" изложен в новой редакции:

план СЭЗ "Сарыарка", фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 16:09

Фото: документ

СЭЗ "Сарыарқа" включает две субзоны:

  • Субзона № 1 "Кремниевая долина" – 60,11 га;
  • Субзона № 2 "Аэропорт "Сары-Арка" – 312,5460 га.

СЭЗ "Alatau" 

В положении о специальной экономической зоне "Alatau" уточняется, что СЭЗ расположена на территории городов Конаев, Алатау и Талгарского района Алматинской области.

Территория СЭЗ составляет 97930,98 гектара, включая территорию для развития транспортно-логистического потенциала региона, в том числе деятельности аэропортов, и является неотъемлемой частью территории РК.

Одной из целей создания СЭЗ является:

  • обеспечение благоприятного инвестиционного климата для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций, развития мультимодальных хабов, транспорта и логистики в рамках реализации проекта, который придаст новый импульс развитию региона.

Положение также дополнено новым пунктом:

Для строительства объектов, установки линий электропередачи и размещения других сооружений, которые являются препятствиями на приаэродромной территории и местности в пределах воздушных трасс; для проведения работ, вследствие которых в воздушном пространстве производятся радиоволновое, видимое, акустическое и иные виды излучения; для размещения объектов, создающих условия для массового скопления птиц или ухудшающих полетную видимость, а также любой другой деятельности, не связанной непосредственно с использованием воздушного пространства, но влияющей на безопасность полетов, оборудования воздушных судов и находящихся на них людей, на территории СЭЗ необходимо получение соответствующего разрешения, предусмотренного законом "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации".

План границ СЭЗ "Alatau" изложен в новой редакции:

План СЭЗ "Алатау", фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 16:09

Фото: документ

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее мы рассказали, что территорию СЭЗ "Qyzyljar" в СКО расширят из-за нового производства.

Всего в Казахстане действует 15 СЭЗ.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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